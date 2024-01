EFECTIVO DAS FAA LIDERA GRUPO DE CRIMINOSOS

Agentes da Secção de Investigação de Ilícitos Penais (SMIIP), afecto à Polícia Nacional, colocados na esquadra do Baia, em Viana, desmantelaram, na madrugada desta sexta-feira uma associação criminosa que roubava motorizadas no interior do distrito, usando armas de fogo.

Por Domingos Miúdo

Conforme as fontes consultadas pelo Folha 8, o grupo é liderado por Tomás Joaquim José da Silva “Nacoya”, de 43 anos de idade, efectivo das Forças Armadas Angolanas (FAA), ostenta o NIP n° 67268701, com a patente de Primeiro Cabo, e está colocado na Região Norte/Aerovia, com especialidade electricista.

Fazem parte, de igual modo, deste conjunto de criminosos João Francisco Pestana “Come-Deixa”, de 25 anos de idade, e Octávio Catarina Chindombe “Mangolé”, de 38 anos de idade, ambos residente no distrito urbano da Baia, bairro Kitondo.

De acordo com as fontes policiais, sobre o grupo recaem as acusações de roubos qualificados de duas motorizadas, sendo uma de marca Lingken e a outra de mara Apollo, ambas de cor preta e sem chapas de matrícula. Consta também nos assaltos um gerador de marca Kipor, de cor amarela. Assaltos às vítimas foram realizados com recurso a arma de fogo, do tipo AKM.

Durante a sequência investigativa das forças de ordem, foi possível prender três dos cinco implicados nos roubos, bem como proceder a recuperação de uma motorizada. Entretanto, as diligências continuam para recuperar outros meios roubados e, consequentemente, deter os comparsas foragidos.