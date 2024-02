DIRECÇÃO DO ISCED-LUANDA DESTITUÍDA POR DESVIO DE FUNDOS

Os resultados do inquérito instaurado a 14 de Dezembro de 2023 pelo Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação (MESCTC) mediante denúncia apresentada a 7 do mesmo mês pelo vice-presidente para os Assuntos Académicos do ISCED-LUANDA, o docente Eduardo Nangayafina, provaram violações graves praticadas pelos Membros de Direcção do Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED) de Luanda que foram todos demitidos por desvio de dinheiro público e prática de improbidade pública.

Por Geraldo José Letras

Falta de transparência evidente na gestão do erário, bem como a prática de actos de improbidade pública detectados pela Comissão de Inquérito do MESCTC, instaurado a 14 de Dezembro de 2023, em resposta à denúncia do vice-presidente para os Assuntos Académicos do ISCED-LUANDA, o docente universitário, Eduardo Nangayafina, resultaram na destituição imediata de toda a Direcção do Instituto Superior de Ciências da Educação (ISCED) de Luanda.

São demitidos com efeito imediato pela ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria do Rosário Bragança, através do ofício N°189/3.00/GM-MESCTC/2024, a secretária-geral da instituição de ensino superior, Manuela Queirós, por fortes suspeitas de roubo de dinheiro público com a conivência de seus superiores hierárquicos que também vão demitidos, o presidente do ISCED-LUANDA, Zavoni Ntondi (foto), por ter ignorado todos os conselhos e alertas dados de forma recorrente e repetida para que adoptasse uma conduta ética no exercício das funções públicas que desempenha, o assessor para Assuntos Jurídicos, o vice-presidente para a Área Científica e Educação, Carlos Van-Dúnem, a vice-presidente para a Área Académica, Nangayafina, e a secretária-geral do ISCED, Manuela Queirós.

Informações postas a circular nas redes sociais sobre o processo de destituição dos membros de Direcção do ISCED de Luanda por decisão da ministra Maria do Rosário Bragança, incluem o jurista e docente universitário da mesma instituição, Bali Chionga.

Contactado pelo Folha 8, Bali Chionga, desmarcou-se das acusações lembrando que não faz parte da Direcção do ISCED-LUANDA, sendo só “mesmo docente”.

O Folha 8 continua a envidar esforços para ouvir todos os membros de Direcção do ISCED de Luanda.

Vários estudantes daquele instituto de ensino superior, em reacção a destituição dos Membros de Direcção do ISCED-LUANDA manifestaram-se felizes com a decisão da ministra que, segundo dizem, “já não era tempo de se acabar com as alas e cultura de perseguições internas contra quem pensasse diferente do presidente da instituição, Zavoni Ntondo, que mais que gerir, estava a destruir e a descaracterizar o ISCED-LUANDA”.