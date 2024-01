SUPERINTENDENTE DA POLÍCIA ATROPELA 19 PESSOAS. OITO MORRERAM

Um Superintendente-chefe da Polícia Nacional atropelou 19 pessoas, deixando oito mortas, na manhã desta segunda-feira, 22 de Janeiro, na zona do São Paulo, província de Luanda.

Por Geraldo José Letras

O trágico acidente protagonizado por um Superintendente-chefe da Polícia Nacional aconteceu na famosa paragem de autocarros, próxima à Radio Ecclesia. Das mais de 19 pessoas atropeladas, pelo menos oito não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

Para escapar à fúria da população, o efectivo da Polícia Nacional envolvido na tragédia fez vários disparos, permitindo que Superintendente-chefe saísse ileso do veículo.

O Folha 8 não para de estender contactos com o porta-voz da Polícia Nacional na província de Luanda para buscar mais dados e procedimentos legais que devem ser aplicados sobre o Superintendente-chefe da corporação de quem os últimos dados apontam para a perda do controle do veículo.