Li numa certa imprensa que o Presidente João Lourenço fez o balanço da sua participação na última cimeira da União Africana como “campeão da paz para África”, e fiquei totalmente ofendido com esta postura, porque se esta é a África da paz, então os africanos têm de começar a pensar seriamente numa altura em que o mundo atravessa a sua maior crise de paz desde o fim da Guerra Fria.

Por Osvaldo Franque Buela

Com efeito, a verdade é que a última cimeira da União Africana sobre a crise na RD Congo é uma das piores cimeiras e que ao dar à luz um rato, a cimeira assinou o fracasso de João Lourenço como mediador, dado que nenhuma resolução vinculativa em direcção ao Ruanda emergiu desta cimeira, capaz de pôr fim à guerra no leste da RDC.

Os acordos de Luanda tornaram-se obsoletos e sem valores políticos para impor a paz porque o Ruanda e o M23, agora às portas de Goma, colocam os congoleses sozinhos contra todos, enfrentando o poder de fogo e as violações que este país continua a cometer na RDC sem fé nem lei, aos olhos de toda a comunidade internacional. Então de que campeão da paz estamos a falar?

João Lourenço perdeu a credibilidade como mediador porque nunca levou a União Africana a condenar a agressão do Ruanda contra a RDC, ao contrário de países como a África do Sul que sozinho tomou o compromisso de enviar as suas tropas para lutar ao lado da RDC, no quadro da SADC, ignorando falaciosos acordos de Luanda aos quais Paul Kagame nunca deu a menor importância, de que campeão da paz estamos a falar?

Como mediador, João Lourenço, que ainda não saiu da euforia do seu turismo sem lama e poeira nas Ilhas Seychelles, assiste com o maior desamparo ao aumento da violência no leste da RDC, sem uma única saída, e apela ao fim dos combates, que causam milhares de mortes e deslocações, com uma situação humanitária insuportável

O Governo da Polónia, em visita ao Ruanda, prometeu armar o Ruanda com mísseis terra-ar e outro equipamento militar da NATO, para enfrentar os drones da RDC, a fim de inverter o equilíbrio de força do exército da RDC, perante o incompetente e impotente mediador que não diz nada, enquanto a agressão de Kagame na RDC tem todas as semelhanças com a agressão de Putin à Ucrânia. Mas de que campeão da paz estamos a falar?

Toda a União Europeia e os EUA condenaram sem mais delongas a agressão da Rússia contra a Ucrânia e mobilizaram recursos colossais para defender a Ucrânia, mas o nosso presidente incompetente até agora não conseguiu condenar a agressão do Ruanda contra a RDC por um único país, nem mobilizar a União Africana para forçar o Ruanda a interromper a ajuda ao M23 e trazer a paz à RDC. Mas de que campeão da paz estamos a falar?

Um presidente que insiste no diálogo para uma solução para a crise na RDC deveria ser ele próprio o exemplo de um homem de diálogo, mas todos sabemos que o campeão da paz do MPLA nunca foi um homem de diálogo, ele reina através do gangsterismo e do terror, porque não há nenhum facto de diálogo da sua parte que nos prove isso, nem dentro do seu próprio partido, nem perante as outras camadas sociais e políticas do seu próprio país.

Através do gangsterismo, tomou como refém o controlo do sistema judicial e da imprensa do país, através do terror aterroriza todos aqueles que não pensam como ele, dentro e fora do seu partido e em todas as camadas da administração do país, e basta ver como ele lida com a oposição para ver o tipo de homem que ele é… e não serão os eduardistas nem os aterrorizados lourencistas que me dirão o contrário.

O nosso campeão da paz é certamente um verdadeiro campeão, sim porque ensinou os angolanos a fugir para o exílio, a viver sem comer, a morrer quer por bala perdida, a comer no lixo, a viver na lama e na poeira e, finalmente, morrer de malária e poliomielite antes dos cinco anos… é o que penso e não estou longe da realidade.