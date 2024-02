CAMBANJE, KALUNGA E CAPAPINHA NA “POLE POSITION” DA JMPLA

Tito Cambanje, membro do Comité Central do MPLA, Isaías Kalunga, presidente do Conselho Nacional da Juventude (CNJ) e Justino Capapinha (foto), filho do governador da Província do Cuanza Sul, Job Capapinha, lideram as sondagens paralelas do IX° Congresso Ordinário da JMPLA (Juventude do Movimento Popular de Libertação de Angola) marcado para Novembro do ano em curso para a eleição do substituto de Crispiniano dos Santos nas funções de 1° secretário do braço juvenil do MPLA.

A JMPLA realiza em Novembro do ano em curso o seu IX° Congresso Ordinário para a eleição do substituto de Crispiniano dos Santos na liderança do viveiro de marimbondos do MPLA (“Movimento Para Lixar os Angolanos”).

O anúncio tornado público em Luanda a 9 do mês em curso à margem da reunião do Bureau Político do MPLA pelo 1° secretário da JMPLA, Crispiniano dos Santos, que por limitação de idade, conforme os estatutos, não poderá concorrer à sua própria sucessão, já movimenta as sondagens paralelas por parte de analistas políticos e militantes da organização que apontam o dedo indicador para Tito Cambanje – membro do Comité Central do MPLA – , Isaías Domingos Kalunga – presidente do Conselho Nacional da Juventude (CNJ) – , Justino Capapinha – filho do Governador da Província do Cuanza Sul, Job Capapinha.

Além dos já apontados, outros nomes vêem à baila, a ressaltar Domingos Betico – membro do Comité Central do MPLA – , Daniela Bragança – membro do Comité Nacional da JMPLA e secretária Nacional para a Promoção do Género da mesma organização juvenil do MPLA – , Sebany Gaspar – também do Secretariado Nacional da JMPLA – , e Hemingarda Fernandes – membro do Comité Central do MPLA.

HISTORIAL POLÍTICO DOS PROVÁVEIS CANDIDATOS

Hemingarda Fernandes: 37 anos de idade, é membro do Comité Central do MPLA. Em 2009, foi coordenadora do núcleo da JMPLA na Faculdade de Ciências da Universidade Agostinho Neto e, de 2009 a 2011, desempenhou as funções de primeira secretária de base do Comité do Ensino Superior da JMPLA. Em 2014, foi a primeira secretária do Comité do Ensino Superior da JMPLA. Actualmente, assume as funções de primeira secretária provincial da JMPLA em Luanda.

Tito Cambanje: 37 anos de idade, é membro do Comité Central do MPLA, jurista de formação, é igualmente membro do Comité Nacional da JMPLA, eleito em 2019. De realçar que Tito Cambanje desistiu da corrida ao Parlamento pela lista do MPLA às eleições gerais de Agosto de 2022, tendo evocado como motivo da desistência razões de ordem pessoal e familiar.

Justino Capapinha: (filho do Governador da Província do Cuanza Sul, Job Capapinha), é membro do Secretariado Nacional da JMPLA desde 2019 e tem sido dos mais destacados membros, representando em várias circunstâncias o líder da organização, Crispiniano dos Santos.

Sebany Gaspar: 34 anos de idade, é também membro do Secretariado Nacional da JMPLA.

Isaías Domingos Kalunga: 38 anos de idade, é, na visão de analistas políticos, um jovem que goza de simpatia de várias sensibilidades incluindo nas fileiras da sociedade civil, e que pode relançar a imagem do braço juvenil do partido governante, com olhos nas autarquias locais e nas eleições gerais de 2027, cuja finalidade, reforçam as fontes, passa pela inversão do quadro dos resultados obtidos pelo MPLA no pleito de 2022 em que os camaradas sofreram uma pesada derrota em Luanda (maior praça eleitoral) e nas províncias do Zaire e Cabinda.

Daniela Bragança: é membro do Comité Nacional da JMPLA, organização onde exerce funções de secretária Nacional para a promoção do género. A jovem política já foi coordenadora adjunta do Núcleo de Militantes da JMPLA em Odivelas, Portugal. Em terras lusas exerceu as funções de secretária para o género e finanças do Secretariado do Comité local.

Domingos Betico: com 33 anos de idade, o jovem jurista, é membro do Comité Central do MPLA. Militante da JMPLA desde 2011, e é visto como um militante engajado, criativo e com ideias que poderão mudar a imagem da JMPLA, actualmente desgastada.

REQUISITOS DE ELEGIBILIDADE

Para ser eleito para o cargo de 1° secretário Nacional da JMPLA, o candidato deve reunir os seguintes requisitos:

1° ser possuidor de capacidade comprovada de direcção;

2° ser membro do comité cessante, de preferência do seu Secretariado;

3° ser conhecedor da situação organizativa da JMPLA;

4° ser militante da JMPLA nos limites das idades estabelecidas;

5° ter quatro anos de militância na JMPLA;

6° para concorrer às funções de 1º Secretário Nacional, o candidato deve ter 6 anos de militância;

7° para o cargo de 1º Secretário Provincial, o candidato deve ter 5 anos de militância;

8° para o cargo de 1º secretário municipal, o candidato deve ter 4 anos de militância;

9° para o cargo de 1º Secretário Comunal ou Distrital, o candidato deve ter 2 anos de militância, segundo a directiva da última reunião do Comité Nacional datado de 7 de Fevereiro de 2019.

De recordar que na próxima reunião do Comité Nacional para a definição das directivas para a realização do IX° Congresso Ordinário da JMPLA, poderão surgir alterações nos estatutos do braço juvenil dos camaradas com as discussões a centralizar as atenções para a idade elegível do candidato a 1° Secretário Nacional da organização que pode ser alargado de 35 a 40 anos.