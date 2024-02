BOLSAS DE ESTUDO PARA A ALEMANHA

Com a assinatura de um memorando de entendimento, em Outubro de 2022, entre o ministro Diamantino Pedro Azevedo, ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás e Klaus-Dieter Barbknecht, reitor da Universidade de Minas e Tecnologia de Freiberg (Alemanha), deu-se inicio às negociações para a implementação de um programa de bolsas para estudantes angolanos naquela universidade.

Após uma visita de trabalho de uma delegação do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás à universidade, entre 30 de Janeiro a 2 de Fevereiro de 2024, as negociações decorrem agora a velocidade cruzeiro. A delegação visitante foi chefiada por Domingos Francisco, Director Nacional para a Formação e Conteúdo Local (DNFCL) do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás (MIREMPET) e contou também com a participação da SONANGOL EP, representada por Orlando da Mata, presidente do Conselho de Administração do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da SONANGOL EP.

A Universidade de Mineração e Tecnologia de Freiberg é uma das melhores universidades do mundo, especializada em mineração, geociências e especialidades relacionadas. Foi classificada em 5º lugar na Europa no QS World University Ranking de 2022 por disciplina (categoria “Engenharia Mineral e de Mineração”).

Além da sua reconhecida oferta académica e de pesquisa, a universidade está localizada num centro altamente industrializada do estado alemão da Saxónia, o que lhe permite desenvolver fortes colaborações com muitas empresas de alta tecnologia, como a Infineon Technologies. Esta proximidade com as empresas permite que os alunos se envolvam desde cedo em projectos da vida real. Em última análise, espera-se que isto também conduza a uma transferência significativa de tecnologia para o sector mineiro de Angola através dos estudantes que poderão beneficiar do programa de bolsas com início em Setembro de 2024.

Inicialmente, o ministério está empenhado em conceder bolsas de estudo integrais até 15 alunos de mestrado em diversas disciplinas, incluindo desenvolvimento avançado de recursos minerais, geociências, engenharia mecânica e de processos, tecnologia de materiais metálicos e mineração sustentável. Os alunos serão pré-seleccionados pelo ministério seguindo um processo anunciado como transparente e rigoroso, supervisionado por um comité independente. No entanto, os alunos terão que atender aos critérios de admissão da universidade antes de se qualificarem totalmente para a bolsa.

Prevê-se que o sector mineiro de Angola cresça significativamente nos próximos anos, uma vez que a procura global de múltiplos minerais e terras raras deverá crescer em linha com a crescente procura de minerais para baterias e outros minerais estratégicos. Actualmente, a exploração e produção de diamantes representam cerca de 90% do total das receitas mineiras. No entanto, espera-se que isto mude. À medida que o mundo continua a esforçar-se para a transição, espera-se que os minerais de bateria, como o lítio, o níquel, o cobalto, a grafite, o manganês, o alumínio, o estanho e o tântalo, entre outros, cresçam exponencialmente.

A empresa mineira Rio Tinto assinou no mês passado em Luanda um acordo com o governo de Angola para adquirir uma concessão para minar metais básicos, incluindo cobre, cobalto, zinco, titânio e alumínio na província do Moxico. Isto segue-se a um acordo semelhante já assinado e que visa fazer a prospecção de cobre nas províncias do Moxico e Cuando Cubango. Em 2022, o Grupo De Beers da África do Sul assinou um contrato de investimento mineral com o governo de Angola para reentrar no país para explorar diamantes.

Para satisfazer a crescente procura de pessoal qualificado num ambiente mineiro em mudança, e em linha com a política do governo de, em teoria, se concentrar no desenvolvimento e na educação da juventude angolana, o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, juntamente com parceiros, intensificou os seus programas de bolsas de estudo para enviar anualmente centenas de jovens angolanos para universidades de prestígio para estudos adicionais. Espera-se que o programa de bolsas de estudo da Universidade de Mineração e Tecnologia de Freiberg contribua para fornecer os diplomados qualificados necessários para liderar o sector mineiro de Angola no futuro.

O programa de bolsas é também uma prova da forte relação entre a Alemanha e Angola desde a visita a Luanda da então chanceler Alemã, Angela Merkel em 2020. Espera-se que o acordo de bolsas também fortaleça ainda mais as relações germano-angolanas e atraia empresas alemãs para investir no sector mineiro de Angola.

