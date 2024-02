BISPOS QUE REJEITAM ABENÇOAR CASAIS HOMOSSEXUAIS SÃO HIPÓCRITAS, DIZ O PAPA

O líder da Igreja Católica, Papa Francisco, contra-ataca as conferências episcopais e bispos que continuam a mostrar resistência à bênção de casais do mesmo sexo ou em situação “irregular” como os divorciados recasados, considerando-os “hipócritas”.

Por Geraldo José Letras

O documento ‘Fiducia Supplicans’ publicado pela Congregação para a Doutrina da Fé no qual o Papa Francisco aprova a bênção de casais do mesmo sexo e os considerados “irregulares” pela Igreja Católica continua a ser alvo de rejeição pelas conferências episcopais e bispos de todo o mundo, com destaque para o continente africano onde a CEAST (Conferência Episcopal Angola e São Tomé) classificam o texto uma “blasfémia” e que fere os valores culturais africanos.

Em reacção, a revista católica “Credere”, citada pela agência EFE, o sumo pontífice considera a posição de rejeição demonstrada pelos bispos um acto de “hipocrisia”, porque, segundo o Papa Francisco “ninguém fica escandalizado se eu der a minha bênção a um empresário que talvez explore pessoas e isso é um pecado gravíssimo. Enquanto eles ficam escandalizados se eu der a minha bênção a um homossexual… Isso é hipocrisia!”.

Consideram-se casais em situação “irregular”, os divorciados recasados. O artigo da entrevista do Papa Francisco à revista católica “Credere” será publicada na sua edição de quinta-feira, 8, adiantou a DW.

Não é a primeira vez que o Papa Francisco rebate as críticas sobre bênção ao casamento homossexual.

No princípio do mês de Janeiro deste ano o líder da Igreja Católica havia reiterado que as bênçãos para casais homossexuais não equivalem a uma aprovação da actividade homossexual, enfatizando que a Igreja deve orientar as pessoas pelo caminho proposto pelo Senhor, em vez de condená-las desde o início. “O Senhor abençoa todos”, afirmou o Papa.

Francisco, eleito Papa em 2013, tem buscado tornar a Igreja Católica mais acolhedora para a comunidade LGBT, mantendo a integridade da doutrina moral. Porém, o debate sobre as bênçãos para casais homossexuais continua a desafiar a coesão dentro da Igreja Católica, com diferentes perspectivas sendo expressas em todo o mundo.