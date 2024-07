AUTORES ANGOLANOS (BEM) PRESENTES

A Feira do Livro do Porto (Portugal), que decorre de 23 de Agosto a 8 de Setembro nos Jardins do Palácio de Cristal, homenageia este ano “o poeta da luz” Eugénio de Andrade e conta com centenas de actividades. No dia 25 de Agosto o stand 80 (da Autores.club) vai acolher os seus autores para uma sessão de autógrafos ininterrupta durante todo o dia de domingo. Ao final da tarde junto ao Lago dos Cavalinhos, mesmo em frente ao stand 80, vão ser apresentados dois livros e muitos autores de Angola.

Hoje, o presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, na apresentação do programa do certame disse que “a Feira do Livro do Porto é uma oportunidade ímpar para conhecer ou aprofundar a obra de Eugénio de Andrade (1923-2005)”.

Durante 17 dias, a Avenida das Tílias, nos Jardins do Palácio de Cristal, vai ser casa de 115 editoras, livreiros e alfarrabistas, que se irão distribuir por 130 stands.

Os jardins vão ainda ser palco de 16 conversas, 15 sessões de poesia e humor, quatro sessões de cinema, 21 concertos, sete apresentações de livros e mais de 50 actividades para crianças e famílias.

Considerando o evento “uma oportunidade única para conhecer e aprofundar a obra” de Eugénio de Andrade e para descobrir “outras facetas” do poeta, o presidente da Câmara adiantou ainda que a Feira do Livro terá como “pano de fundo” os 50 anos do 25 de Abril. “A feira não deixará de ser permeável ao acontecimento histórico que nos legou a democracia”, destacou.

Também presente na apresentação, o programador literário, João Gesta, destacou que esta 11ª edição do evento conta com “uma programação lucipotente”.

A João Gesta junta-se nesta edição à poeta Andreia C. Faria, que é comissária da homenagem.

A cerimónia de atribuição da Tília de Homenagem, no dia 24 de Agosto, pelas 15 horas, marca o início das iniciativas dedicadas à vida e obra de Eugénio de Andrade, poeta galardoado com o prémio Camões em 2001.

João Gesta adiantou ainda que este ano vão marcar presença na Feira do Livro figuras como Gonçalo M. Tavares, José Luís Peixoto, Dulce Maria Cardoso, Capicua, Pilar Del Río, António Zambujo, Gisela João, Tiago Nacarato e Frankie Chavez.

À semelhança da anterior edição, a Feira do Livro deste ano resulta de um investimento de cerca de 650 mil euros.

Em 2023, a Feira do Livro do Porto celebrou o escritor e jornalista Manuel António Pina e recebeu cerca de 190 mil visitantes.

Durante 17 dias, os Jardins do Palácio de Cristal foram a casa de 108 editoras, livreiros e alfarrabistas, que receberam um número recorde de visitas, mais 20% do que na edição de 2022.

No primeiro domingo, 25 de Agosto de 2024, da Feira do Livro Porto o stand 80 (www.AUTORES.club) vai acolher os seus autores para uma sessão de autógrafos ininterrupta durante todo o dia. Ao final da tarde junto ao Lago dos Cavalinhos, mesmo em frente ao nosso stand da Editora, vão apresentar dois livros e muitos autores de Angola.

A Feira do Livro do Porto é um evento de paragem obrigatória para todos os fãs de literatura. Organizado pela Câmara Municipal desde 2014, o festival literário nasceu em 1930, com o nome de Semana do Livro, na Praça da Liberdade. Passados 90 anos, continua a ser uma referência na cidade, com um programa repleto de concertos, sessões de cinema e actividades para o público infanto-juvenil.

A www.AUTORES.club estará presente na Feira do Livro do Porto com um stand próprio, apresentando os livros em papel publicados pela Perfil Criativo (Portugal), Alende (Angola), sendo em Lisboa estarão também representadas a Marmoco (Angola), Elivulu (Angola), Moinho da Juventude (Portugal), Liter África Editora (Brasil) e Panguila Niterói (Brasil).

A Editora do João Ricardo tem já o ano de 2024 praticamente todo ocupado com novos projectos. Durante 2023 publicou 14 novos títulos, maioritariamente de autores angolanos, em linha com o trabalho editorial que tem estado a realizar desde 2015, já com mais de 110 títulos editados em Portugal.