ARGÉLIA TAMBÉM QUER… COOPERAR

Angola e a Argélia pretendem elevar a cooperação económica e comercial ao mesmo nível das relações políticas, anunciou este sábado, 14 de Dezembro, em Luanda, o ministro argelino dos Negócios Estrangeiros e da Comunidade Nacional no Exterior, Ahmed Attaf.

Para o efeito, os dois governos projectam para o próximo ano a realização de uma reunião da Comissão Mista Bilateral, para que os assuntos entre ambos os países sejam tratados de forma mais directa.

Segundo o ministro, que falava no final de uma audiência concedida pelo Presidente da República, general João Lourenço, cerca de 20 instrumentos jurídicos estão em preparação para serem assinados, com a finalidade de alavancar a cooperação.

Ahmed Attaf declarou, ainda, que os dois governos desejam estabelecer uma comissão para os assuntos económicos e comerciais para se criar uma ponte entre os empresários de ambos os países.

“Temos que ter a humildade suficiente de reconhecer que as relações económicas e comerciais entre os nossos dois países não estão ainda à altura do que desejamos”, declarou o governante argelino.

Ahmed Attaf, recebido no Palácio Presidencial na qualidade de enviado especial do Presidente da República Democrática e Popular da Argélia, Abdelmaddid Tebboune, foi portador de uma mensagem para o Chefe de Estado angolano. Presume-se que também terá sido enviada uma cópia ao Presidente do MPLA, general João Lourenço, e ao Titular do Poder Executivo, general João Lourenço.

O ministro dos Negócios Estrangeiros e da Comunidade Nacional no Exterior da Argélia afirmou que a missiva aborda assuntos ligados ao fortalecimento das relações bilaterais.

“Dois Chefes de Estado de tão importantes países têm sempre coisas para se dizer. Devem concertar-se permanentemente, trocar ideias, trocar opiniões. É uma das razões porque vim, para transmitir essa ideia ao Presidente da República”, sublinhou.

Em véspera da Cimeira Tripartida entre Angola, Ruanda e República Democrática do Congo, no âmbito dos esforços para uma solução do conflito armado no Leste da RDC, Ahmed Attaf aproveitou a ocasião para enaltecer os esforços do Presidente João Lourenço, na qualidade de mediador designado pela União Africana, para se terminar com o conflito.

“Esse momento, para nós, é muito marcante, porque o evento de amanhã poderá marcar um clima, que desejamos todos, de paz e segurança na Região dos Grandes Lagos e que poderá beneficiar toda África”, ressaltou.

Ahmed Attaf frisou que 2025 será um ano histórico para os dois países, pela celebração dos 50 anos de independência de Angola, resultado de um esforço de libertação de que também a Argélia fez parte.

No mesmo ano, Angola vai assumir a Presidência da União Africana e o Presidente Tebboune garantiu “ao seu irmão (João Lourenço) que estará ao seu lado”, segundo o ministro argelino.

“A Argélia estará a apoiar Angola para que essa presidência de Angola, num ano tão importante, de 50 anos de independência de Angola, um ano marcante, seja uma presidência para o bem da nossa União Africana, para o bem do nosso continente”, afirmou.