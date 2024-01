ANGOLA DERROTOU O PRESIDENTE (DA NAÇÃO)

A recente indiferença do Presidente em relação à selecção nacional de futebol (de Angola) levanta questões cruciais sobre a importância do envolvimento presidencial nos eventos desportivos que unem a nação. Enquanto os jogadores exibem bravura e dedicação em campo, o silêncio do Presidente ecoa como uma desconexão preocupante com um elemento central da identidade nacional.

Por Malundo Kudiqueba

A selecção nacional é mais do que um grupo de atletas competindo em torneios; é uma representação colectiva da energia, paixão e orgulho de um país. Nesse contexto, a ausência de mensagens de apoio, felicitações ou mesmo reconhecimento por parte do Presidente é mais do que uma lacuna protocolar; é uma falta de liderança emocional e simbólica que se reflecte negativamente na relação entre o governo e os cidadãos.

Ao ignorar a selecção do país, o Presidente perde uma oportunidade valiosa de se conectar emocionalmente com os cidadãos. O desporto tem o poder de unir pessoas de diversas origens, ideologias e estratos sociais, criando uma atmosfera de coesão nacional que vai além das fronteiras políticas. Ignorar esse fenómeno é negligenciar uma ferramenta poderosa para fortalecer a unidade nacional.

O Presidente não é apenas o chefe de governo, mas também um símbolo da Nação. A sua participação activa e entusiástica nos sucessos da selecção nacional envia uma mensagem clara de comprometimento e identificação com as aspirações e conquistas do Povo. A falta desse reconhecimento deixa um vácuo que pode ser interpretado como desinteresse ou desconexão com a realidade diária dos cidadãos.

Além disso, a atitude do Presidente em relação à selecção nacional não passa despercebida no cenário internacional. O sucesso desportivo não apenas eleva o prestígio do país globalmente, mas também oferece uma oportunidade para o Presidente fortalecer laços diplomáticos e destacar as realizações da nação no cenário internacional.

O desporto, em especial o futebol, desempenha um papel significativo na coesão nacional, conectando as pessoas por meio do orgulho e da paixão compartilhados. Em muitos países, a selecção de futebol é um símbolo poderoso de identidade nacional, capaz de transcender fronteiras e diferenças. Nesse contexto, é imperativo que o Presidente de um país demonstre o seu patriotismo através do apoio efectivo à selecção nacional.

A ausência de mensagens de felicitações por parte do Presidente à selecção de futebol após uma conquista importante é mais do que uma simples omissão protocolar; é uma falha em reconhecer e celebrar um sucesso que une a Nação. Um presidente que não demonstra entusiasmo e apoio a essas vitórias deixa de se conectar com os sentimentos do Povo e de cumprir um papel crucial na promoção da coesão nacional.

O acto de endereçar mensagens de felicitações à selecção de futebol vai além de uma formalidade; é uma oportunidade para o Presidente se solidarizar com os cidadãos, compartilhar alegrias e fortalecer o espírito patriótico. Ao reconhecer o esforço e o talento dos atletas, o presidente envia uma mensagem poderosa de apoio à dedicação, ao trabalho em equipa e à busca pela excelência que transcende o campo desportivo.

Um Presidente que se abstém de demonstrar entusiasmo pela selecção de futebol do país pode inadvertidamente alimentar a percepção de desinteresse ou desconexão com as aspirações e paixões do Povo. O patriotismo não se limita às actividades políticas formais, mas estende-se ao envolvimento emocional e simbólico nas conquistas que unem a nação.

Além disso, o apoio presidencial à selecção de futebol não apenas fortalece os laços entre o líder e os cidadãos, mas também projecta uma imagem positiva internacionalmente. O sucesso desportivo reflecte não apenas a habilidade atlética, mas também a força e a coesão da nação como um todo.

Em última análise, a selecção nacional de Angola é uma manifestação viva do espírito do povo, e o Presidente, como representante máximo da Nação, tem a responsabilidade de reconhecer e celebrar essas manifestações de unidade e identidade nacional. Ignorar essa responsabilidade é privar a nação de uma liderança que compreende e valoriza plenamente o papel transcendental do desporto no tecido social.