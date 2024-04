AÍ ESTÃO MAIS 18 DIAMANTES ESPECIAIS

A Sodiam, empresa angolana de comercialização de diamantes, vai leiloar ‘online’, no dia 19 deste mês, um lote de 18 pedras especiais, incluindo três pedras rosa, para clientes registados na sua base de dados, anunciou hoje a companhia.

O lote inclui 18 pedras de mais de 10,80 quilates, das quais duas da produção do Lulo, duas da produção do Uari, uma da produção do Chitotolo, uma da produção do Somiluana e 12 da produção do Kaixepa.

“Do lote de 18 pedras, destacam-se uma pedra rosa do Somiluana, duas pedras rosa do Kaipexa, e uma pedra de 116,18 quilates do Lulo”, destaca a Sodiam, indicando que este é o nono leilão de diamantes brutos organizado empresa estatal de comercialização de diamantes, tendo o último sido realizado em Dezembro de 2023.

De acordo com o comunicado, o leilão é organizado em colaboração com a empresa Trans Atlantic Gem sales, em Luanda, e as sessões de visualização vão decorrer entre os dias 11 e 18 deste mês, nos escritórios sede da Sodiam.

O processo de licitação será feito de forma electrónica e o leilão é direccionado a clientes registados na base de dados da Sodiam, “que tenham ‘expertise’ na comercialização de pedras especiais”, detalhou a empresa.

Nos leilões anteriores, a Sodiam arrecadou um valor global de 211 milhões de dólares (194,6 milhões de euros).

Recorde-se que Governo angolano (do MPLA há 49 anos) arrecadou 18,2 milhões de dólares (16,5 milhões de euros) com a venda, no dia 8 de Dezembro de 2023, de oito diamantes, num leilão onde participaram 25 empresas das principais praças diamantíferas mundiais, anunciou a Sodiam.

Num comunicado de imprensa, a Empresa Nacional de Comercialização de Diamantes (Sodiam) referiu que foram licitadas produções de diamantes especiais das Sociedades Mineiras do Lulo, Somiluana, Chitotolo e Uari.

A empresa realçou que, das 20 pedras anunciadas inicialmente a 22 de Novembro, apenas 12 foram licitadas, tendo oito pedras da Sociedade Mineira do Uari sido retiradas por decisão da mina.

A empresa pública (leia-se do MPLA) destacou que este leilão foi realizado numa altura em que as condições macroeconómicas e a demanda no mercado internacional de diamantes são ainda de recuperação.

Do conjunto dos 12 diamantes licitados, foram vendidas oito pedras especiais, o correspondente a 646,52 quilates, das quais quatro da Sociedade Mineira do Lulo, que renderam cerca de 17 milhões de dólares (15,4 milhões de euros), duas da Sociedade Mineira do Somiluana, que renderam 843,3 mil dólares (767,7 mil euros) e duas da Sociedade Mineira do Uari, que renderam 289,5 mil dólares (263,5 mil euros).

De acordo com a nota, as restantes quatro pedras em licitação foram retiradas por iniciativa das Sociedades Mineiras do Chitotolo e Uari, porque as ofertas estavam muito abaixo do preço de reserva, em cumprimento do Regulamento Técnico de Comercialização de Diamantes em vigor.

“Caso tivessem sido atingidos os preços de reserva, representariam uma receita adicional de 1,6 milhões de dólares (1,4 milhões de euros)”, salientou a Sodiam no comunicado.

O presidente do Conselho de Administração da Sodiam, Eugénio Bravo da Rosa, citado no comunicado, disse que “o mercado e a indústria diamantífera global continuam em clima de recuperação da demanda, sendo que as principais praças diamantíferas têm começado a reagir de forma mais positiva”.

“Contudo, Angola vai realizando vendas regulares apesar dos baixos preços. O presente leilão vem efectivamente permitir-nos aferir o sentimento do mercado, que apresenta uma ligeira melhoria no preço médio por quilate, para determinadas categorias de pedras com valor e características excepcionais”, frisou.

Três meses antes, o presidente do Conselho de Administração da Endiama, prognosticou 2023 para sector diamantífero angolano como um ano “muito mau”, com o mercado da Índia, receptora de mais de 90% da produção nacional, encerrado até Dezembro.

“Esta é a nossa realidade, estamos a produzir, não parámos, não estamos a vender conforme devíamos, mas temos que ser resilientes e aguentar, por isso é que os resultados este ano não vão ser muito bons”, vincou.