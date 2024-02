ADMINISTRADOR MUNICIPAL DO CUROCA NA MIRA DA PGR

O actual Administrador do município do Curoca e 1° Secretário do MPLA, Manuel Domingos Taby, foi constituído arguido pela Procuradoria-Geral da República (PGR) na província do Cunene por suspeitas dos crimes de apropriação indevida de dois geradores de 560 e 400 kilovoltampere respectivamente, além de gestão danosa e abuso de poder na Administração Municipal de Ombadja de 2005 a 2018.

Por Geraldo José Letras

O Administrador do município do Curoca e 1ª Secretário do MPLA, Manuel Domingos Taby, responde desde o início do mês de Fevereiro deste ano junto da Procuradoria Geral da República (PGR) na província do Cunene, por suspeitas dos “crimes de gestão danosa, abuso de poder e apropriação indevida de dois geradores de 560 e 400 kilovoltampere respectivamente, que suportavam o fornecimento de energia eléctrica aos habitantes de Ombadja durante a sua gestão na Administração Municipal de 2005 a 2018”.

Durante dois dias, quinta-feira e sexta-feira desta semana, o administrador Municipal do Curoca, Manuel Domingos Taby, já constituído arguido pela PGR na província do Cunene, foi alvo de um mandado de apreensão, revista e busca por oficiais da Direcção Nacional de Investigação e Acção Penal (DNIAP) e da Unidade de Reacção e Patrulhamento (URPI) do Comando Municipal de Ombadja.

A operação de apreensão, revista e busca resultou na recuperação dos dois geradores transportados do Lodje do ex- Administrador Municipal de Ombadja para o Comando da Polícia Nacional em Xangongo.

Antes da efectivação do mandado de apreensão, revista e busca, o agora administrador Municipal do Curoca, Manuel Domingos Taby, já havia sido ouvido a 14 deste mês pelo Procurador-Geral da República, Lopes José de Almeida, que o constituído arguido.