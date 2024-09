ACJ APELA À LIBERDADE DOS PRESOS POLÍTICOS 

O Presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, em visita de cortesia, segunda-feira, 23 de Setembro, às instalações do Folha 8, TV8 e Rádio F8 apelou à libertação dos quatros jovens presos políticos há mais de um ano, e partilhou o país real com a direcção geral deste órgão de comunicação social privado de Angola. Exortou, por outro lado, à reflexão de todos a trabalharem para que se restaure a esperança de um país que tem tudo para vencer.

“Angola hoje assenta numa realidade que a ninguém deixa satisfeito. Eu penso que os angolanos, de uma forma geral, devem saber reflectir e trabalhar juntos para que se restaure a esperança de um país que tem tudo, temo-lo repetido – tudo para vencer. Mas, cada dia que passa só vive com alguma imagem paga substantivamente ao preço de dólares lá fora, porque a realidade dos angolanos não podia ser pior”, referiu Adalberto da Costa Júnior na amena conversa com o nosso Director-Geral, William Tonet.

“Como se sabe, esta é uma questão que eu repito muitas veze, eu tenho de tanto em tanto feito apelos no sentido de trazerem a liberdade dos presos de consciência, porque a leitura que nós temos é que aqueles jovens só estão presos para poder servir de exemplo à limitação dos direitos constitucionais que é mesmo esta a questão”, salientou Costa Júnior alegando que utilizaram a liberdade de expressão e foram presos para que outros não utilizem os direitos constitucionais.

“E, este é um país que pode estar eventualmente a ter uma visita do presidente americano, recentemente porque continuamos a vender imagens para fora à custa de muitos milhões de dólares de uma realidade falsa de uma Angola que não temos. E nós não temos democracia efectiva. E haja efectivamente, mais rapidamente mesmo que seja por esta oportunidade de não termos uma visita eventual do presidente americano com presos de consciências no país. Soltem os jovens, porque são presos de sua liberdade de expressão”, apelou.

William Tonet realçou a importância da vista de cortesia do presidente do maior partida na oposição angolana, UNITA, afirmando que é o reconhecimento daquilo que este órgão de comunicação social privado de Angola tem vindo a fazer e o quebrar de ciclo por parte das entidades, no cômputo geral.

“É o reconhecimento daquilo que nós todos temos estado a fazer. E vocês, naturalmente, como mais jovens, aproveitaram entrevistar, mostra também que o mundo está a mudar e cada um de nós tira as suas ilações. Não é normal, o regime, por exemplo, quer o ministro da Comunicação Social visitarem de forma cortês o próprio Folha 8 enquanto órgão privado. Então, acho que foi um quebrar de ciclo que ACJ quis fazer e nada mais do que isso”, afirmou William Tonet.

William Tonet considerou, por outro lado, que, para além de Adalberto da Costa Júnior ter partilhado consigo o país real, a visita serviu, de igual modo, para apresentar o balanço daquilo que foi o desenvolvimento da reunião que decorreu recentemente sobre o Parlamento Africano do qual a nota de destaque foi a ausência da presidente da Assembleia Nacional, bem como do secretário para relações exteriores do MPLA, Manuel Augusto.

A visita de cortesia serviu para apresentar o balanço daquilo que tem sido a actividade política. Acompanhamos o desenvolvimento da reunião que decorreu recentemente sobre o Parlamento Africano e que, uma vez mais, notamos a ausência ou involução daquilo que poderia ser a relação entre os vários entes políticos. Notamos que, na altura do painel, da Angola não estava nem a presidente da Assembleia, nem o secretário para relações exteriores do MPLA, Manuel Augusto, e quem falou no mesmo painel foi Adalberto da Costa Júnior. Questionamos se tinha sido uma indicação do Presidente João Lourenço no sentido de alterar o quadro porque Angola tem membros de vários partidos, mas a sua presença deveu-se à ausência quer da Carolina Cerqueira, alegando estar de férias.