A OPOSIÇÃO É UMA BOA ESCOLA, MAS…

Ser um bom líder da oposição não significa que se venha a ser um bom Presidente da República. A transição de crítico do poder para ocupante do poder é um dos testes mais desafiantes da política, e nem todos estão preparados para vencê-lo. A oposição é uma verdadeira escola preparatória, onde os políticos se formam antes de enfrentar o exame final de governar. Ser um bom líder da oposição não é um passaporte automático para o sucesso no governo.

Por Malundo Kudiqueba Paca

O líder da oposição é, frequentemente, um crítico astuto e eloquente, capaz de apontar falhas no governo e de articular uma visão alternativa. No entanto, essas qualidades não se traduzem automaticamente em competência para governar. A oposição exige uma postura combativa, enquanto o governo exige uma abordagem pragmática.

Na oposição, o líder pode falar com liberdade, prometendo mudanças radicais e mobilizando apoios com discursos emocionais e ideais grandiosos. Contudo, governar é lidar com o concreto, com o complicado, com os desafios diários que exigem decisões difíceis e compromissos, não apenas ideais. A transição de líder da oposição para presidente exige um conjunto de habilidades muito mais complexo do que a simples capacidade de criticar. A habilidade de governar envolve negociação, tomada de decisões sob pressão e a capacidade de ser responsável por um país inteiro, e não apenas por uma facção política.

Ser um bom líder da oposição significa também entender profundamente as falhas do governo, mas ser presidente envolve lidar com as consequências dessas falhas e encontrar soluções realistas para os problemas existentes. O líder da oposição pode até ser excelente em apontar problemas, mas no governo, ele ou ela precisa de ser eficaz em resolvê-los. O maior teste para um presidente não é como ele lida com os erros do governo anterior, mas como ele lida com os próprios erros que inevitavelmente surgem.

Além disso, o líder da oposição é muitas vezes um reflexo da insatisfação popular, e o seu sucesso pode estar mais relacionado com a sua habilidade de canalizar o descontentamento do que à sua competência para governar. Já o presidente, uma vez eleito, tem de ser o líder de todos, sem excepção, e precisa unir, não dividir. É uma função que exige habilidade de liderança inclusiva, compromisso com a unidade nacional e capacidade de pôr em prática promessas muitas vezes feitas em clima de polarização.

O governante tem, também, o peso da responsabilidade sobre as suas costas. Enquanto o líder da oposição pode ser uma figura de protesto, o presidente tem de ser uma figura de solução. As críticas da oposição podem ser contundentes, mas as responsabilidades do presidente não podem ser evadidas. O presidente não pode permitir-se viver no mundo da crítica constante; ele precisa construir, resolver e avançar.

O verdadeiro desafio começa quando se assume o poder. A transição de um líder que critica para um líder que deve agir é repleta de obstáculos e exige mais do que palavras; exige coragem, visão e capacidade de lidar com as duras realidades do cargo. Ser um bom presidente é, em última instância, ser capaz de transformar as promessas feitas em acções concretas que beneficiem toda a população.

Na oposição, os líderes podem viver na utopia das soluções fáceis; no governo, eles são confrontados com o peso das escolhas difíceis. O verdadeiro líder não é aquele que é bom a criticar, mas aquele que tem a habilidade de unir, resolver e transformar a sua visão em realidade. O governo exige, mais do que nunca, líderes com uma visão clara, pragmatismo e a capacidade de pensar a longo prazo, pois, no final, ser bom presidente é garantir o bem-estar do povo, sem ser prisioneiro das limitações ideológicas ou do medo da crítica.