186 PONTES MODULARES A CAMINHO DO REINO

A Acrow, uma grande empresa internacional de engenharia e fornecimento de pontes, anunciou um projecto que fornecerá 186 pontes modulares de aço à República de Angola.

As estruturas ajudarão no trabalho de modernização das infra-estruturas rodoviárias e de transporte de Angola e serão instaladas em todo o país por engenheiros, técnicos e empreiteiros angolanos, que serão treinados pela Acrow para montar, instalar e fazer a manutenção das pontes.

Os acordos de financiamento do projecto foram formalizados durante a recente cimeira EUA-África, realizada de 6 a 9 de Maio de 2024, em Dallas, no Texas. Sendo o principal evento anual do Corporate Council on Africa (Conselho Empresarial sobre a África), a reunião foi um fórum para que mais de 1.500 executivos, representantes governamentais, investidores e empresários dos sectores público e privado dos EUA e da África criassem parcerias comerciais sustentáveis.

A Acrow tem fornecido soluções de infra-estrutura sustentável a mais de 150 países em todo o mundo, desde a sua fundação em 1951. Desde a década de 1990, a empresa já forneceu mais de duas mil pontes para mais de 40 países africanos. Essas infra-estruturas duráveis e permanentes foram projectadas para resistir às condições mais adversas e são especialmente adequadas a redes de estradas rurais e secundárias. Fabricadas de acordo com os melhores padrões internacionais de qualidade, são facilmente personalizadas para atender aos requisitos do local. Apresentam um bom custo-benefício, podem ser transportadas rapidamente até os mais remotos ou desafiadores locais, e montadas em dias ou semanas com mão-de-obra local e um mínimo de equipamentos pesados.

Por meio do modelo com financiamento completo do Programa de Desenvolvimento de Pontes, a Acrow pode utilizar uma rede global de instituições financeiras e outras fontes de capital para conseguir financiamento para projectos de pontes que atendem a certos critérios e facilitar o processo de obtenção de garantias de crédito de exportação e outros acordos de financiamento de desenvolvimento. No passado, a Acrow trabalhou em projectos de desenvolvimento de infra-estruturas transformadoras de grande porte em vários países, dentre eles, projectos recentes em Gana, nos Camarões e na Zâmbia.

“Durante décadas, a missão da Acrow tem sido fornecer programas de desenvolvimento de infra-estruturas transformadoras de pequeno e grande porte, mais voltados para a África. A nossa experiência em reunir os três elementos fundamentais desses programas – pontes, financiamento, treinamento – faz de nós um parceiro ideal para os mais complexos projectos”, afirmou Paul Sullivan, presidente de negócios internacionais da Acrow.

Bill Killeen, director-presidente da Acrow, acrescentou: “Na Acrow, entendemos a importância de infra-estruturas de transporte sustentáveis de alta qualidade e o impacto geracional que podem ter nas comunidades servidas por elas. Estamos muito contentes em poder ajudar a República de Angola a fomentar a modernização das infra-estruturas rodoviárias e de transporte em todo o país, e esperamos continuar a parceria à medida que o projecto se desenvolve.”

O projecto em Angola será financiado através do Standard Chartered Bank e apoiado por garantias de empréstimos emitidas pelo Export-Import Bank of the United States (Banco de Exportação e Importação dos Estados Unidos – EXIM), a agência oficial de crédito de exportação do país.

Em Outubro de 2023, foi anunciado que os parceiros de projecto Acrow, o Standard Chartered Bank e o Ministério das Finanças de Angola foram os vencedores do prémio inaugural do EXIM, Parceria de Infra-estruturas e Investimentos Globais, uma iniciativa da Administração Biden-Harris dedicada a desenvolver uma parceria de alto impacto, orientada por valores, com outras nações do G7 para atender às necessidades de infra-estruturas de países de renda baixa e média.