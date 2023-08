VAI, VAI MOÇÂMEDES…

O Projecto de Desenvolvimento Integrado da Baía de Moçâmedes vai ser dirigido por um Gabinete de Gestão e Operacionalização, abreviadamente designado por “GO-MOÇÂMEDES”, sob dependência do Ministério dos Transportes.

De acordo com o Despacho Presidencial n.º 185/23, de 28 de Julho, o Executivo criou este gabinete especializado para gestão dinâmica e o acompanhamento do Projecto de Desenvolvimento Integrado da Baía de Moçâmedes, de modo a que seja executado e utilizado dentro dos padrões recomendados internacionalmente, com vista ao desenvolvimento económico e social do país.

O “GO-MOÇÂMEDES” é um órgão de apoio do Ministério dos Transportes no processo de gestão e o acompanhamento do Projecto de Desenvolvimento Integrado da Baía de Moçâmedes, dotado de autonomia administrativa e patrimonial.

Relativamente às atribuições, este órgão vai monitorar e coordenar, de forma integrada, todas as fases de construção e implementação do projecto, bem como preparar, após a construção, as condições para a operacionalização das infra-estruturas marítimas e portuárias.

O “GO-MOÇÂMEDES” deve ainda coordenar o calendário de execução do projecto, analisar e propor o orçamento de arranque da operação dos terminais, disponibilizar informações consolidadas, e realizar um “road-show” (apresentação) internacional para a identificação de investidores.

Para o desempenho das suas atribuições, o GO-MOÇÂMEDES deve articular a sua intervenção com o Governo Provincial do Namibe, com os representantes do departamento ministerial responsável pelas finanças públicas, com a Entidade Reguladora do Subsector Marítimo e Portuário e com as comissões multissectoriais criadas para o acompanhamento do projecto.

…E POR FALAR EM MOÇÂMEDES

O icónico Cine-Estúdio do Namibe, Angola, conhecido como “a nave espacial”, nunca chegou a estrear um filme e foi abandonado há quase meio século, altura em que os angolanos trocaram de colonialistas: saíram os portugueses e entraram os do MPLA.

A construção da obra do arquitecto Botelho Vasconcelos, do Atelier Boper, teve início em 1974, mas nunca chegou a ser terminada, ultrapassada pelas convulsões da história de Angola, que conquistou a (in)dependência em 1975 e se confrontou logo a seguir com uma longa guerra civil que durou três décadas. E, é claro, o MPLA apesar de estar no governo há 48 anos, 21 dos quais em paz total, ainda precisa de muito mais anos para resolver o problema. Até agora tem estado “preocupado” em acabar com os pobres, situação em que têm tido grande sucesso. Para uma população total de cerca de 34 milhões, já só temos 20 milhões de pobres…

O velho cinema assistiu às mudanças da cidade e do país, sobrevivendo à violência das armas, ao vandalismo, à negligência e à incompetência criminosa dos governos do MPLA.

No tempo em que Angola ainda não tinha substituído os colonialistas portugueses pelos colonialistas do MPLA, Moçâmedes contava já com dois cinemas – o Cineteatro Moçâmedes e o Cinema Impala – quando Gaspar Madeira e os seus sócios da firma Cine Moçâmedes decidiram convidar o arquitecto Botelho Vasconcelos para um novo e revolucionário projecto.

“Acharam que esta cidade merecia ter um ex-líbris numa zona nobre que era esta”, descreve o filho e herdeiro, Ildeberto Madeira, mostrando a larga avenida de Moçâmedes onde o edifício foi erguido, e na qual se localizam os principais edifícios da administração.

Inspirado na arquitectura modernista do brasileiro Óscar Niemeyer, Botelho Vasconcelos desenhou um edifício arrojado de linhas arredondadas, misto de cápsula espacial e cogumelo, preparado para receber 400 espectadores, cujo projecto incluía ainda restaurante e galeria comercial, mas ficou por concluir.

Parte do património (à semelhança do que o MPLA fez por todo o território) desapareceu, entretanto, incluindo infra-estruturas técnicas e portas de alumínio que já estavam colocadas, e Ildeberto Madeira teme pelo futuro do edifício, dizendo que tem havido “conversações” sem se chegar a nenhuma conclusão sobre “o que se vai fazer”.

Criticando as autoridades angolanas (as tais que estão no Poder há 48 anos, as tais que sempre foram do MPLA) “que nunca se interessaram” pelo projecto, o sociólogo e historiador, profundo conhecedor da cidade onde nasceu e à qual regressou após se formar em Ciências Sociais em Bruxelas, recorda que o cinema atraía “multidões” e lamenta que o hábito se tenha perdido, com as salas transformadas em locais de culto.

Museu ou sala de exposições são algumas das ideias de que já ouviu falar, mas com as quais não concorda, defendendo que o edifício deve manter a utilização para o qual foi concebido, acolhendo o cinema e outros espectáculos.

Por enquanto, o Cine-Estúdio continua sem uso, apesar da sua classificação recente como património histórico-cultural ter contribuído para a salvaguarda do edifício, que deverá ser reabilitado em breve, como assumiu um responsável do Governo Provincial do Namibe.

O assessor da vice-governadora para os Serviços Técnicos e Infra-estruturas, Deonilde Pombal, garantiu que o edifício vai ser concluído e recuperado pelo consórcio Toyota Tsusho Corporation e TOA Corporation, que está a implementar o projecto de desenvolvimento integrado da Baía de Moçâmedes, no âmbito do seu programa de responsabilidade social.

O mega-projecto, no valor de 600 milhões de dólares (563,7 milhões de euros), vai mobilizar mil trabalhadores, e prevê a construção de um terminal mineraleiro e a ampliação do terminal de contentores do porto comercial, entre outras obras.

Deonilde Pombal garantiu (seja lá o que isso for) que o edifício vai manter a estrutura original, tendo sido já enviadas ao empreiteiro todas as plantas, cortes e desenhos originais para se poder elaborar e aprovar o projecto e dar início à obra, por enquanto sem data para começar.

“Como o projecto da bacia tem a duração de três anos e já foi iniciado, temos a expectativa de que seja concluído neste período”, adiantou.

Para evitar mais danos no património, o governo provincial mandou limpar o local, que estava grafitado e “transformado num balneário”, e colocou uma equipa de segurança 24 horas/dia para controlar os acessos e manter o espaço limpo.

No decreto que classifica o Cine-Estúdio como património histórico-cultural nacional, datado de 2 de Agosto de 2022, destaca-se o edifício como uma das mais representativas criações do “Modernismo Tropical”, existente em toda a Angola, permitindo compreender a evolução tipológica das salas de cinema, desde o seu surgimento, a partir dos anos 1930.

A classificação foi feita reconhecendo a necessidade de se promover o seu reconhecimento como um importante lugar de memória da cidade de Moçâmedes.

Quanto à futura utilização, Deonilde Pombal sublinhou que manterá as funções com que foi inicialmente concebido, podendo funcionar como cinema ou sala multiusos.

Recentemente, e como não poderia deixar de ser, o local recebeu uma exposição comemorativa do centenário do maior genocida angolano, responsável pelo assassinato de milhares e milhares de angolanos nos massacres de 27 de Maio de 1977, Agostinho Neto, primeiro Presidente angolano, no âmbito do Festival Nacional (do MPLA) da Cultura.