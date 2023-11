TUDO PRONTO E TAPADO PARA RECEBER JOÃO LOURENÇO

O Presidente da República, João Lourenço, desloca-se hoje, segunda-feira à província do Bengo para proceder à inauguração do novo Hospital Geral do Bengo e à centralidade Teresa Afonso Gomes, projectos localizados na zona do Bukula. Os trabalhos de limpeza e tapa buracos mostram a vitalidade do MPLA quando o rei vai visitar o reino.

Por Geraldo José Letras

JJoão Lourenço regressa pela segunda vez à província do Bengo na qualidade de Presidente da República para, entre outras actividades, numa visita de 24 horas, proceder à inauguração do novo Hospital Geral do Bengo e da centralidade Teresa Afonso Gomes localizados na zona do Bukula.

Numa ronda feita pela reportagem do Folha 8 neste domingo na zona do Bukula onde se encontram os dois projectos a serem inaugurados pelo Chefe de Estado, saltou à vista os trabalhos de limpeza, jardinagem e tapa buracos que se estendem por todas as artérias urbanas e suburbanas da cidade de Caxito, ao município do Dande, incluindo a região fronteiriça da província com o município de Cacuaco por Luanda.

O cidadão Adolfo Pedro, surpreso com o que viu disse que “Caxito hoje é a mais organizada por conta do asfalto que foi colocado em toda a extensão. O lamaçal e algumas coisas anormais foram removidas. Falta é acabarem com o capim que circunda a cidade e a via. Mas, está arrumada como nunca se viu”.

“Esse país é Bungle bang”, riu-se o cidadão, Mauro Kileba, ao criticar o que considera demonstração de “idolatria a João Lourenço. Devem manter a cidade sempre limpa. Não é só quando João Lourenço vem”.

Em Cacuaco, os munícipes receiam uma manhã difícil com o congestionamento que se poderá criar pelo aparato da Unidade da Guarda Presidencial (UGP) quando se deslocam para criar condições de trânsito da caravana presidencial.

“Meu Deus! João Lourenço vai só de helicóptero para não atrapalhar o dia de quem tem que trabalhar, diferente de ti que só faz turismo pelo país e o mundo”, criticou a cidadã, Belmira de Andrade.

“Só esperamos que não complique o trânsito”, pediu o munícipe, Carlos Eduardo.