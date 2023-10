SOBE PARA 24 O NÚMERO DE MORTOS NO KWANZA-NORTE

O número de mortos causados pelo acidente de viação, na Estrada Nacional 230, ocorrido nesta terça-feira, 17.10.2023, no município de Lucala, no Kwanza-Norte, subiu para 24 pessoas .

Por Domingos Miúdo

A tragédia, que aconteceu por volta das 00 horas, vitimou, a princípio, 15 vidas e 30 feridos graves, que de imediato foram evacuados para o Hospital Provincial do Kwanza-Norte. Envolveu duas viaturas, no troço que liga a Full Bliss Angola, fábrica de reciclagem de plástico e papelão sob às rédeas dos chineses, ao Banco BIC, concretamente no Bairro Imbondeiro daquela comunidade.

A sinistralidade deveu-se ao excesso de velocidade e mudança irregular da viatura de marca “Foton”, modelo DGF, cor marrom, matrícula LD-62-97-EX, propriedade da fábrica Full Bliss Angola, empresa chinesa que se encarregava na transportação dos trabalhadores, à moda bovina, conforme apurou o Folha 8, facto que volta alterar a cor da EN 230, de preto para vermelho.

Segundo dados da Polícia Nacional, o troço rodoviário Lucala/Malanje está em óptimas condições, depois da intervenção que sofreu recentemente, contudo os automobilistas desrespeitam os sinais de trânsito, mesmo sob os apelos das autoridades policiais, resultando em sinistralidades.

Conforme as informações, além de vítimas mortais, a tragédia originou perdas monetárias de mais de 12 milhões de Kwanzas, mas nada vale quando a vida não é salvaguardada.

Referir que, Full Bliss Angola é uma empresa de propriedade totalmente estrangeira, que explora e trata como animais os nossos irmãos. Foi aprovada em 2015, situada na Zona de Desenvolvimento Industrial de Lucala, na cidade do mesmo nome, na província do Kwanza Norte. A comunidade atribui toda responsabilidade sobre o trágico evento a empresa.

OS NÚMEROS PREOCUPAM…

Em média, de Janeiro a Junho deste ano, em Angola, morreram sete pessoas por dia e pelo menos 49 numa semana em acidentes rodoviários, perfazendo 40 acidentes que, em média, ocorrem diariamente.

Até ao primeiro semestre deste ano, o número total de acidente de viação no país chegava aos 7.232, resultando em 1.256 mortos e 8.833 feridos. Os dados foram avançados pelo Departamento de Segurança Rodoviária.

Só em Luanda, o alto índice de sinistralidade, nas estradas, registada no primeiro semestre resultaram num total de 1.712 acidentes rodoviários e 444 mortos, a seguir, estão as províncias de Benguela com 549 acidentes e 127 mortos, Huíla com 614 acidentes e 91 mortes e Huambo com 528 acidentes e 91 mortes. Por sinal, as mais bem famosas da nação.

Entre os acidentes com maior ocorrência, em todo o país, destacam-se os atropelamentos e colisões entre automóveis e motociclos.

Os dados do relatório sobre Sinistralidade Rodoviária do primeiro semestre apuram que, as principais vítimas dos acidentes foram peões e passageiros, na faixa etária dos 16 aos 44 anos, maioritariamente do sexo masculino, com 56 por cento de mortes e 53 por cento de feridos. As percentagens de mortos são maiores que feridos o que alarma ainda mais o assunto.

Só para ter noção, as travessias em locais impróprios já resultaram num total de 2.430 atropelamentos, levando a vida de 558 pessoas, ao passo que 2398 ficaram feridas em todo território nacional, segundo a Direcção Nacional de Trânsito e Segurança Rodoviária (DTSR).

De acordo com os dados, trata-se da maior cifras já registada nestes seis últimos anos. Os danos materiais foram avaliados em mais de mil milhões de kwanzas.

Entre as principais causas dos acidentes assinalam-se o excesso de velocidade, imprudência, desrespeito às instruções de trânsito, condução sob o efeito de álcool e o mau estado de algumas estradas e veículos.