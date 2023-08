RESPOSTA DE ABEL CHIVUKUVUKU

Este é um texto de (+ ou -) opinião da autoria de Abel Epalanga Chivukuvuku, embora sob o pseudónimo de Víctor Mucazo Sammusuku. O Folha 8 publica-o integralmente e “ipsis verbis”, optando por não o traduzir para português. O Folha 8 optou por não responder porque, de facto, o texto responde a si próprio.

«Trata-se do cidadão jornalista e “jurista” WILIAM AFONSO TONET, que se diz ter nascido no município do Bailundo e comuna da Luvemba onde nos anos 1958 terá supostamente nascido, igualmente nasceu em 1957, Abel Chivukuvuku. Todavia, é público mas Tonet, oculta de forma propositada e com fins incofessos e pouco patriota o seu lugar de nascimento algures em Angola mas não na aldeia de Luvemba, mas por razões de serviço dos seus projenitores naquela altura terem escalado Bailundo, aldeia de Luvemba onde WT e irmãos cresceram.

WT, como conhecido nas lides jornalistas, fez-se sempre parecer irmão e amigo de Chivukuvuku, até o mesmo e dado a aproximação longicua o convidou nos anos 2012 para juntos formarem a coligação eleitoral (CASA CE), WT, com o seu comportamento típico só “dele”, aceita e não aceita, Chivukuvuku, face ao comportamento dúbio e pouca fé de Tonet, forma em 2012 a Comissão Constituente da CASA-CE com outras individualidades, Tonet fica no muro a ver se o navio pegava de arranque e o que iria dar, lá a convicção e força de Chivukuvuku surpreende o país com a aceitação pública da CASA e Wiliam já um pouco tarde e face ao seu comportamento confuso, inicia a sua luta para entrar como ideólogo do projecto, lá Chivukuvuku cede e reenquadra o contraditório Wiliam no Conselho Presidencial da coligação hoje, quase extinta, William, é apontado por seu amigo Chivukuvuku como cabeça de lista de Luanda pela CASA CE nas eleições de 2012, entretanto, William Tonet ao invés de trabalhar os bairros de Luanda e levar a mensagem da terceira via, teve mais tempo em exibir os seus dotes culinários destribuindo sandes de ovos e a nossa amada kissangua nas cercanias do bairro Maianga aos novos membros da coligação onde era a sede Nacional deixando o trabalho de casa em Luanda a Abel Chivukuvuku, ou seja William nunca acreditou. Os resultados eleitorais em 2012, muito embora com fraude falaram por sí, William, ao contrário dos outros que se posicionaram a partida, não atinge a representação do povo na Assembléia Nacional, daí, a guerra estomacal inicia com os outros colaboradores de Chivukuvuku, nomeadamente Leonel Gomes e Lindo Bernardo Tito, estes para citar…

Muita guerra palaciana, querendo William vezes reiteradas fazendo -se passar que seria o melhor Secretário Geral da coligação, pasta atribuída a LG. Wiliam em círculos privados começa por acusar e conspirar fortemente Abel Chivukuvuku, por tirar mais partido dos outros ao invés dele. Chivukuvuku como líder consegue reabilitar o confusionista William Tonet, tendo em conta a sua longa amizade de quem ele hoje crítica à quem se considere amigo do presidente da República.

William Tonet, com a sua também vocação de um bom organizador de eventos é a ele que é fada a responsabilifade de organizar no ponto de vista de estrutura física e imagem o congresso extraordinário de Setembro de 2016, William e em abono da verdade fez no ponto de Vista estrutural e de imagem no bairro luxuoso de Talotona fez com kissanguas e kitutes da terra das cores azuis e amarelas a mistura um grande congresso no hotel HCT, haja mérito a William Tonet neste quisito!

Saídos do congresso que foi aprovado por unanimidade para transformação de coligação para partido, infelizmente o resto da história é por vocês conhecida ( cartas ao TC, traições, visão limitada etc etc). …Depois do congresso o jornalista William Tonet, e uma desconhecida a coligação trazida por Manuel Fernandes a Abel Chivukuvuku sob capa de sociedade civil Cesinanda Xavier, são pela primeira vez elevados por Abel Chivukuvuku como vice-presidentes da coligação eleitoral, William no caso, teve de Chivukuvuku a confiança política de ser o vice-presidente para assuntos Constitucionais e eleitorais dado a outra sua vocação como jurista, entretanto, William não muito satisfeito com a função… desejava ser o vice-presidente para comunicação e imagem da coligação, lugar que Chivukuvuku confiara ao advogado Lindo Bernardo Tito, a rivalidade entre WT8 e LBT inicia ou agudiza-se porque William achava que lindo estava a usurpar a sua lagoa, mas a direção tinha outra visão.

Outrossim, vocês leitores já imaginaram se Abel entregasse a comunicação de um partido ou coligação que se propunha a ser a terceira via, a um confusionista como William Tonet???, Aí Abel Chivukuvuku, teve coragem de mandar o seu amigo noutra função e jogou muito bem, e cremos que Tito apesar de não ter um órgão de imprensa próprio fez bem o seu papel com o pouco que era orçado no seu sector.

Em Dezembro de 2016, William Tonet com o seu poder e conhecedor da matéria faz sair no seu jornal folha8, uma matéria desnecessária e muito sensível a organização da qual era vice-presidente, aí, todos os membros da coligação se sentiram muito traídos pelas birras de Tonet é deram razão a Abel Chivukuvuku o do porquê não tinha indicado Tonet para comunicação e imagem da maior coligação na altura, e como política é isso tudo… o Abel Chivukuvuku, com o seu comportamento, ponderado de consensos, de não guardar rancor e de low profile continuou a manter William na direção Constitucional e eleitoral, William, visivelmente na altura não satisfeito e sentido com o ego ferido por se achar amigo e irmão de Abel.

Faz sair uma matéria infundada e intriguista com caricaturas em que um dos filhos de AC e também músico com sucesso razoável nos Estados Unidos usa e abusava dos dinheiros públicos em Washington, tudo fazia parte da inveja do amigo rasteiro e falso mas os serviços internos de inteligência da CASA-CE, logo deram conta que era um trabalho maquiavélico de um rato dentro, este rato, era nada mais, nada menos do que o confusionista William Tonet, infelizmente Abel Chivukuvuku não levou o assunto todavia, trazido grandes estragos na sociedade depois controlados.

Na tomada de posse de Donald Trump, que concidira com a estada de Abel Chivukuvuku em Washington, William Tonet usa dois perfis falsos da rede social Facebook com caricaturas de Abel Chivukuvuku, a ser marginalizado numa das ruas de Washington, tudo fake news… onde muita boa gente acreditou que Abel auto convidou-se para a posse de Donald Trump e fora barrado… ,tudo obra de William, felizmente, os internautas da CASA-CE lideradas por um grupo muito forte e atuante nas redes sociais na altura controlaram a situação e desmascararam William Tonet .

Infelizmente Abel Chivukuvuku mesmo sabendo que um seu vice-presidente estava a fazer um trabalho de rato o manteu novamente por perto. Depois de algum tempo, William por vergonha numa das reuniões do conselho presidencial e a par de Alexandre Sebastião e outros como Fernandes, Miau, Cesinanda e outros que ja sabiam do desfecho da CASA-CE dimitiu-se por vergonha e incompatibilidade tendo alegado ele.

Quem realmente conhece Abel Chivukuvuku,sabe que é um homem extremamente de paz, dificilmente , ou melhor nunca responde a provocações baratas, logo, a William também não vai responder para o deixar mais irritado, Abel de consensos e de outro nível de discernimento. Infelizmente tem tido o azar de pessoas ao seu redor e muito próximas a ele que o traim reiteradamente, aconteceu com Miau, seu vice-presidente à quem muito confiava, fruto da recomendação do seu pai e amigo de Abel, o mais velho de feliz memória Wanhanga Zito, Miau, não honrou o seu pai, traiu Abel e Manuel Fernandes este último, vice- presidente para Acção política e se continuasse até hoje era visto unanimente como candidato natural a sucessão de Abel Chivukuvuku quando este disesse chega de vida activa política. Infelizmente tanto Miau como MFernandes não passavam de ratos dentro que nunca pensaram país além vaidades, boicotes e serviços de bufaria, foi Miau e Fernandes que manipularam Sikonda e Felé, infelizmente e pelos piores motivos a história de Angola terá na sua página número 3457, os nomes destes anti-patriotas.

Voltando a Tonet. É sobejamente de conhecimento público que no ano de 2018, William Tonet, foi exposto estando a ser acusado fortemente de irrequecimento ilícito a conta do tráfico de seres humanos que sempre fez, segundo Salazar José também conhecido como Sakatindi, abrira um processo crime à William Tonet de traficar crianças a partir de Benguela para Portugal vendedo-as a preço de ouro, o processo decorre, mas William Tonet, tudo está a fazer para abafar o caso, também não é menos conhecido que o corrupto William Tonet fez sua riqueza através de exturquir somas avultadas através do seu jornal folha8, fazendo chantagens duras à membros do regime como generais e ministros, kopelipas, Zé Marias, kangambas até o próprio José Eduardo dos Santos e a sua casa Civil e Militar terem sido fonte de riqueza do corrupto William Tonet.

Ou seja, quando William Tonet, através do jornal folha8, cujo é o patrono tinha matérias sensíveis e comprometodoras de qualquer membro do governo William, chantageava antes de lançar a matéria nas sexta-feiras, lá os generais para não sujarem o ” seu bom nome” negociavam a preço de ouro a chantagem de William. É pena que os jornalistas Ilídio Manuel, Reginaldo Silva, Salas Neto, Jorge Eurico, hoje radicado nos Estados Unidos de América, Graça Campos e outros poucos ex funcionários de William Tonet no folha8 e que usufruem de bom nome no jornalismo angolano têm o princípio de jornalista não sujar jornalista, se fossem mesmo patriotas viriam confirmar quantas matérias enquanto editores chefes do Folha8 tinham de cancelar a saída última por ordens de William Tonet. Só o Bispo Denmos Tuto da África do Sul de feliz memória , com a sua famosa comissão da verdade faria os acima citados confessarem o que assistiram enquanto funcionários do bandido WT.

Em 2019, a direção do PRA JA-SERVIR ANGOLA, e também a pedido de vários membros e em forma de solidariedade a William Tonet, teve o azar de reabilitar novamente o também jurista William Tonet, confiando-lhe a nobre missão de advogacia do processo jurídico ao bandido William Tonet, a direção e os membros do PRA-JA à nível do país cederam mais uma vez, a exigência do patrono do escritório de advogados da WT sucursal, desta feita uma conferência de imprensa no hotel Skyna uma das exigências de William era a presença física na referida Conferência de imprensa do seu irmão Abel Chivukuvuku para William, a estratégia de William a presença de Abel daria mais visibilidade ao seu Show de chantagens e teve o PRA JA-SERVIR ANGOLA lançar uma campanha aos seus membros da quantia de 15.000.000.00 ( quinze milhões de kz) que os escritórios de William Tonet cobraram para interpor ao Tribunal Constitucional o processo de Cassação, processo este, que o vigáro William Tonet nunca deu entrada, ou seja, fez os 32 mil subscritores acreditarem algo que os escritórios cujo William é o proprietário nunca os deu entrada no TC.

William Tonet, mentiu e burlou quer a direção do PRA JA-SERVIR ANGOLA e os seus membros, por agenda inconfessa e chantagista ao regime para mais alguns trocos, entretanto é finalmente nunca interpôs aoTribunal constitucional o tal propalado processo de Cassação!

William Tonet, apercebendo-se que em 2023,a direção do PRA JA-SERVIR ANGOLA e seu amigo e irmão Abel contactaram outros escritórios de advogados para definitivamente continuar com o processo de litigacao com o TC, William, atira-se ferozmente e via ao seu poder de informação tv8, ataques a Abel Chivukuvuku , primeiro ataque fe-lo a quando da condecoração de Abel Chivukuvuku pelo seu contributo pela paz e democracia em Angola… por ciúmes chamou outros ratos e parazitas para julgarem no seu canal televisivo do Facebook TVf8 unicamente Abel Chivukuvuku no meio de mais de 400 condecorados pelo querendo ou não chefe de Estado João Manuel Gonçalves Lourenço.

Na actividade da semana passada realizada pelo MEA,( movimento de Estudantes angolanos) em que Abel Chivukuvuku, foi até agora o convidado que mais suscitou interesse e dentre variadíssimas coisas positivas faladas ter também dito que tem mantido encontros com o PR, considera seu amigo e segundo Abel as relações humanas são ou não a base fundamental da guerra, paz ou alternância em outras palvras , mas William Tonet, intlectual que se acha, compreendeu profundamente o que Abel quis dizer, mas optou por chocotar a todos os níveis e da maneira mais vil,rasteira e baixa mais uma vez o seu também amigo e irmão da Luvemba Abel Chivukuvuku.

Infelizmente Deus, não dá tudo a todos, Abel Chivukuvuku na geração deles é o servidor que mais inspira, é o que vende, é o que mais tem carisma, é o que mais consegue passar a mensagem a nova geração, é o que mais consegue se introsar com membros do MPLA e outros partidos sem meter em causa as suas convicções, e isto, em África e Angola sobretudo, naturalmente cria ciúmes agudos, inveja dos da mesma geração e nalguns parceiros políticos. E William Tonet a quem Abel Chivukuvuku também certamente o considera amigo e irmão é um ciumento de primeira categoria, logo, não pode ter o cidadão Abel Chivukuvuku falta de inimigos tranvestidos em amigos como se considera/va o seu irmão amigo gêmeo que mente que nasceu onde Abel nasceu.

Uma psicose assumida por Abel Chivukuvuku sofre William Tonet. Por Deus não ter dado a mesma vocação de Abel a William e a outros da mesma geração e não só , logo, quanto mais destronar Abel para sí é uma Victória mas para os mentes lúcidas e abertas do povo angolano é mais um interesse por Abel e seu PRA JA-SERVIR ANGOLA. Deus no fim é mesmo justo.

Para terminar, apelamos a todos angolanos que estejam atentos às manobras quer do corrupto e traficante de crianças William Tonet.»