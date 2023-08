PROCESSO DE DESTITUIÇÃO DE JOÃO LOURENÇO

Cerimónia oficial de subscrição dos deputados da bancada parlamentar da UNITA para o processo de destituição do Presidente da República, João Lourenço. Veja o vídeo.

O primeiro passo do processo de destituição do Presidente da República de Angola foi dado hoje quando os deputados pelo grupo parlamentar da UNITA subscreveram a iniciativa que dará entrada, em data a anunciar, na Assembleia Nacional.

“O povo manda corrigir esta situação, é o primeiro acto que concretiza esta vontade para dar início ao processo de destituição do Presidente da República, é este, o processo está feito, os fundamentos, as provas tudo reunido, as assinaturas dos deputados”, afirmou Liberty Chiyaka.

Presentes nos actos estavam os líderes da Frente Patriótica Unida (FPU), liderada pela UNITA durante as eleições.

O coordenador geral e presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, disse que “é a defesa da Constituição da República de Angola, a negação da instabilidade, o convite ao debate nas instituições, ao debate da democracia, ao desenvolvimento do país, o combate a pobreza, a fome a exclusão, ao abandono do país por parte dos jovens, um aviso, aos governantes ao respeito aos seus limites”.

Por seu lado, Abel Chivukuvuku, um dos vice da FPU, explicou a razão de apoiar a iniciativa de destituir João Lourenço.

“É um direito patriótico, nós como actores políticos do país contribuirmos para evolução do processo democrático que inclui a responsabilização dos atores públicos que determina a vida dos cidadãos”, afirmou Chivukuvuku.

“Verificamos um conjunto de violações da Constituição, sobretudo verificamos que o actual poder político tem impedido a transição para democracia, o responsável pela maior pobreza e penúria que Angola vive, é preciso fazer qualquer coisa, por isso o BD e seus deputados apoiam a iniciativa”, acrescentou o também vice-presidente da Frente, Filomeno Vieira Lopes.

O segundo passo que será a entrada formal da iniciativa acontece em breve segundo o líder do grupo parlamentar da UNITA.

Folha 8 com VoA