NOVAS PARCERIAS NA DEFESA (DO MPLA)

O Presidente (não nominalmente eleito) angolano, general João Lourenço, também Presidente do MPLA (no Poder há 48 anos) e Titular do Poder Executivo, defendeu hoje que Angola “deve diversificar” a sua cooperação e parcerias também no domínio da defesa e segurança, procurando igualmente formar oficiais e especialistas militares nas melhores escolas e academias militares do mundo. Estará a pensar, como foi o seu caso, num “regresso” à Rússia?

João Lourenço, igualmente Comandante-em-Chefe das Forças Armadas, disse hoje na abertura da reunião das chefias militares das Forças Armadas Angolanas (FAA) ser também importante “adquirir equipamentos, armamentos e técnica militar aí onde nos forem abertas as portas e garantindo financiamento em condições favoráveis”.

Segundo o chefe de Estado angolano, uma primeira experiência de aquisição de equipamentos militares está já a acontecer com a Marinha de Guerra do país, que está a ser equipada com embarcações navais de “diferentes categorias”.

“Para enfrentar em melhores condições as ameaças da pirataria e do terrorismo internacional, quer nas águas territoriais da nossa extensa costa marítima, assim como cooperando também com outras marinhas de guerra dos países do Golfo da Guiné”, notou.

João Lourenço, que falava nas vestes (uma das muitas de que é detentor) de Comandante-em-Chefe das FAA, na abertura desta reunião que decorre em Menongue, província do Cuando-Cubango, referiu que as Forças Armadas foram sempre determinantes na manutenção da soberania nacional e da integridade territorial do país, coadjuvadas sobretudo por russos e cubanos.

“Foi nesta província do Cuando-Cubango, na histórica Batalha do Cuito Cuanavele, que as nossas forças armadas quebraram o mito da invencibilidade do exército sul-africano como defendia o ‘apartheid'”, frisou, João Lourenço em mais uma monumental mentira que, como é regra, mantém bem viva a tese de Joseph Goebbels, ministro de Hitler, para quem a mentira dita vezes sem contra acabará por ser verdade.

“Estas mesmas forças armadas angolanas que defenderam o país das agressões externas também foram elas que negociaram com sucesso a paz e reconciliação nacional, cujo 22º aniversário comemorámos há dias”, assinalou o general João Lourenço.

Hoje, João Lourenço considerou também que a preparação combativa e a formação do homem nos estabelecimentos de ensino militar de todos os níveis que o país possui “deve ser uma constante para manter bem alto o grau de prontidão combativa das unidades das FAA”. Nem que seja para, como acontece em Moscovo, as fazer desfilar nas ruas de Luanda quando teme que a população queira reivindicar que o país seja uma democracia e um Estado de Direito.

A docência nas escolas e academia militar “deve ser assegurada não só por expatriados contratados, mas, sobretudo, por oficiais generais e oficiais angolanos, incluindo reformados das diferentes especialidades que se sintam ainda com capacidade para transmitir a sua rica experiência”, realçou.

O general defendeu igualmente a necessidade de se prestar atenção particular ao desenvolvimento das indústrias de defesa viradas para a produção e manutenção de armamento e técnica militar diversa, munições, fardas, botas e utensílios de caserna.

Estando prevista a conclusão, dentro de dois meses, das obras de ampliação e modernização da Base Naval do Soyo, província angolana do Zaire, o Governo tem “em perspectiva a construção daquela que virá a ser a principal base naval do país”, referiu.

“Esforços devem ser direccionados no sentido de as FAA desenvolverem a produção agrícola e pecuária em grande escala para garantir a auto-suficiência alimentar do seu efectivo e ter excedentes para injectar no mercado de consumo”, rematou o Presidente angolano.

O general João Lourenço mantém-se firme na mentira sobre a Batalha do Cuíto Cuanavale: “A vitória das FAPLA, tutelada pelo Governo angolano, criou as condições para a independência da Namíbia, libertação de Nelson Mandela e a abolição do regime do Apartheid na África do Sul”.

Deixemos a propaganda de João Lourenço/Joseph Goebbels e vejamos a realidade factual e histórica. A Batalha do Cuíto Cuanavale ocorreu numa situação em que se estava já a negociar, quer a retirada das tropas cubanas de Angola, quer a retirada das tropas sul-africanas de Angola e da Namíbia. Essa Batalha foi uma resposta da UNITA à ofensiva do MPLA contra Mavinga, que tinha como objectivo principal a tomada da Jamba. A Batalha do Cuíto Cuanavale não existiu sozinha. Para se ter uma ideia concreta do que na realidade se passou, vejamos a cronologia dos acontecimentos dessa época:

ABRIL 1987 – Com operações de baixa intensidade, começa a “ofensiva Lomba 87”, conhecida por “Operacion Saludando Octubre” entre os cubanos.

3-4 MAIO 1987 – Representantes de Angola, Cuba e África do Sul reuniram-se no Hotel Brown de Londres, sob a mediação dos Estados Unidos da América.

24-25 JUNHO 1987 – Verificou-se uma ronda de negociações entre Angola e a África do Sul, no Cairo (Egipto).

11-12 JULHO 1987 – Angola, Cuba e África do Sul acordaram que a Resolução 435/78 da ONU seria implementada após a retirada das tropas sul-africanas de Angola, o que era uma grande concessão por parte da África do Sul.

12 JULHO 1987 – Início da movimentação das Brigadas 16ª, 21ª, 47ª e 59ª das FAPLA (Forças Armadas do MPLA), com mais de 20 mil homens, para a ofensiva militar às áreas então ocupadas pela UNITA no Cuando Cubango, naquilo que o movimento do Galo Negro denominou como tendo sido a “Batalha Lomba 87” e os cubanos chamaram “Operação Saludando Octubre.”

21-22 JULHO 1987 – Reunião de emergência entre Angola e África do Sul, em Cabo Verde, devido a um ataque feito pela África do Sul à SWAPO, no início da segunda quinzena de Julho. Nessas negociações de Cabo Verde, a África do Sul propôs a retirada completa das suas tropas de Angola em simultâneo com a movimentação para norte das forças cubanas.

AGOSTO 1987 – O Presidente José Eduardo dos Santos propõe aos americanos o prazo de dois anos para a retirada das tropas cubanas presentes no Sul de Angola contra o anterior prazo de três anos apresentado em 1984. Em contrapartida, exigiu uma data para o início da aplicação da Resolução 435/78, o fim do apoio militar americano à UNITA e a manutenção das tropas cubanas estacionadas no Norte de Angola.

SETEMBRO 1987 – Combates encarniçados na área do Rio Lomba que enfraqueceram a capacidade ofensiva das forças do MPLA (FAPLA).

11 OUTUBRO 1987 – Destruição da 47ª Bragada das FAPLA e início do fim da ofensiva a Mavinga e à Jamba. Com a destruição da 47ª Brigada, numa verdadeira inflexão da situação militar, Luanda ordenou o regresso das forças restantes para o Cuíto Cuanavale. O tenente coronel soviético Zhdarkin escreveu no seu diário que “a derrota esmagadora da 47ª Brigada afectou seriamente a 16ª, 21ª e 59ª Brigadas, assim como a situação militar como um todo.”

12 OUTUBRO 1987 – A UNITA inicia a perseguição às tropas das brigadas FAPLA e das forças cubanas, empurrando-as até às proximidades do Cuíto Cuanavale, tendo-se travado violentos combates.

28 OUTUBRO 1987 – A UNITA captura os pilotos Ramón Quesada Aguilar e Manuel Rojas Garcia quando iam bombardear as áreas sob ocupação da UNITA. No seu livro publicado posteriormente, o piloto cubano Rojas Garcia descreveu as dificuldades sofridas pelas FAPLA nesta ofensiva e as circunstâncias da destruição da 47ª Brigada.

OUTUBRO 1987 – MARÇO 1988 – Continuação dos ataques da UNITA, apoiadas pelas forças sul-africanas, ao Cuíto Cuanavale e aos arredores desta cidade com a finalidade de desgastar ao máximo as tropas do governo angolano que anualmente lançavam ofensivas visando a ocupação de Mavinga que na estratégia do Governo de Angola, serviria de plataforma para o assalto à Jamba.

NOVEMBRO 1987 – Perante a eminência de uma derrota militar completa e sem que da parte dos soviéticos houvesse uma maneira airosa de se sair dessa situação, José Eduardo dos Santos pediu ajuda militar urgente ao Presidente Fidel Castro. El Comandante, que precisava de encontrar uma maneira de entrar com mais força nas negociações que iriam implicar a retirada das suas tropas, viu nesse pedido uma oportunidade de ouro. Sob o nome de código “Manobra XXXI Aniversário”, Fidel Castro entrou com toda a força. Os primeiros destacamentos de blindados e de artilharia cubanos foram enviados para o Cuíto a partir de Menongue e avançaram os 200 quilómetros sob cobertura dos MiG 21 e dos MiG 23.

Outra medida decisiva foi a de enviar desde Cuba os melhores pilotos de MiG-23 em voos directos de Ilyushin Il-62M. Os MiG-23ML do Tenente Coronel Armando González “El Guajiro” concentraram-se em Menongue e actuaram desde esta base aérea, juntamente com os MiG-21. Outro esquadrão completo de MiG-23ML foi enviado de Cuba no navio “Las Coloradas”. A primeira tarefa dos MiG-23ML, foi cobrir o recuo das FAPLA até Cuíto Cuanavale. Algumas fontes avaliam em pelo menos 15.000 a quantidade de tropas cubanas no teatro do Cuíto Cuanavale, de Novembro de 1987 a Março de 1988.

13-14 JANEIRO 1988 – A 21ª Brigada apoiada pelas Forças cubanas sofre uma derrota pesada.

29 JANEIRO 1988 – O Subsecretário de Estado norte-americano, Chester Crocker, acompanhado de peritos americanos, encontrou-se em Luanda com as autoridades angolanas, tendo os americanos aceite a presença de uma delegação cubana chefiada por Jorge Risquet descrito como tendo tido uma atitude “não obstrucionista”. Os EUA aceitaram a presença de Cuba nas negociações com Angola e com a África do Sul, porque acharam que assim se conseguiriam mais avanços. Os americanos acharam também que Fidel Castro precisava de uma saída honrosa da sua intervenção em Angola, por isso deveria ser parte das negociações.

MARÇO 1988 – A 23 de Março ocorre a Batalha do Tumpo que acabou num impasse. Depois disso, as forças sul-africanas abandonaram o teatro do Cuíto Cuanavale.

3 MAIO 1988 – O jornal espanhol La Vanguardia anunciou o início, em Londres, de negociações entre os Estados Unidos, Cuba, África do Sul e Angola, sobre como resolver a situação prevalecente em Angola e na Namíbia. Na realidade, para Cuba e para a África do Sul, as negociações tinham começado 3 anos antes.

13 DEZEMBRO 1988 – Foi assinado um acordo, denominado Protocolo de Brazzaville: recomendava-se ao Secretário-Geral das Nações Unidas, a data de 1 de Abril de 1989, como sendo a do início da implementação da Resolução 435 e os Acordos foram assinados a 22 de Dezembro de 1988, em dois documentos diferentes: um entre Angola e Cuba e o outro entre a África do Sul e Angola. Por esses Acordos, Angola e Cuba comprometeram-se a cumprir os termos da saída das tropas cubanas de Angola, as quais deveriam ser retiradas até 1 de Julho de 1991, tal como tinha sido discutido; a África do Sul e Angola comprometeram-se a cumprir os termos da implementação da Resolução 435/78, tal como acordado nas negociações que levariam à independência do Sudoeste Africano, em 1990.

DEZEMBRO 1989 – Início da “ofensiva Último Assalto” pelas FAPLA com o apoio soviético, a partir do Cuíto Cuanavale. O objectivo era, uma vez mais, tomar Mavinga e depois a Jamba. Essa ofensiva não teve sucesso. A 6 de Maio de 1990, as FAPLA iniciaram o seu regresso ao Cuíto Cuanavale.

Com esta realidade conclui-se que:

1. A batalha do Cuíto Cuanavale foi parte da contra-ofensiva da UNITA à ofensiva mal sucedida do MPLA para tomar Mavinga e a Jamba;

2. As negociações para a retirada cubana de Angola e a retirada sul-africana de Angola e da Namíbia começaram vários meses antes do desfecho da Batalha do Cuíto Cuanavale;

3. O Cuíto Cuanavale não foi a última batalha dessa fase da guerra. Sem a presença de cubanos e de sul-africanos, os irmãos angolanos ainda se defrontaram no “Último Assalto”, 18 meses depois do Cuíto Cuanavale.

Em resumo, se houve vencedores, não foram as forças do MPLA e os seus aliados. Então o que comemora o MPLA? Nada a não ser o que a sua propaganda inventa.

Folha 8 com Lusa