“MUKUA MILELE”, PANOS DA NOSSA ETERNA IDENTIDADE

A escritora Sandra Poulson, lançou o livro “Mukua Milele – panos da minha avó”, em Lisboa, no dia 23 de Junho, na Baixa Lisboeta, Livraria Ferin, na Rua Nova do Almada. Este é o terceiro livro que a escritora lança em Portugal, sendo os outros, “ Luanda – Avenida dos Combatentes”, em 2017, “Tambwokenu – viagens pela minha terra“, em 2019, e agora o romance “Mukua Milele – Panos da minha avó”.

O romance “Mukua Milele – Panos da minha avó”, é um livro que junta ficção e memórias das senhoras angolanas na segunda metade do Século IXX.

O livro é uma homenagem às nossas antepassadas avós. Está escrito na primeira página: “Às mulheres, que ao riscarem o solo com os seus panos coloridos e animados, abrilhantam e tocam as almas de quem partiu e debaixo da terra fértil está”. É nomeadamente uma homenagem à sua avó que este ano faz 30 anos que partiu.

A autora da capa é a artista interdisciplinar Sandra Poulson, filha da autora do livro, que está neste momento a expor a obra “Sabão Azul e Agua”, na Bienal de arquitectura de Veneza, representando o Reino Unido.

A apresentação do livro foi feita pela artista angolana Verónica Leite de Castro, e teve a demonstração de como se vestem os panos das senhoras Bessanganas, e a explicação da vida destas senhoras de panos, pelas jornalistas radialistas que pertencem ao “Núcleo Feminino da Rádio Nacional de Angola”, são: Aminata Goubel “Mamã África“, Feliciana Damião “Chana”, Deolinda Cruz, Ana Wandy. E Luzia Moniz que é a grande promotora da cultura angolana em Portugal.

A apresentadora do livro, Verónica Leite de Castro, é licenciada em Estudos Africanos pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, sendo pesquisadora na história dos tecidos Africanos, produzidos nos antigos Reinos do Congo, Loango e Ndongo. É investigadora do Arquivo Histórico Ultramarino. Esta foi especialmente escolhida porque o livro se refere às vestes das senhoras Bessanganas, que por coincidência foi este ano de 2023, o seu traje classificado como “ Património Cultural Imaterial Nacional” por Decreto Executivo. Pelo facto de o traje de Bessangana ser uma indumentária usada por distintas mulheres.

O evento contou com a presença de Luandino de Carvalho, adido Cultural da Embaixada de Angola em Portugal.

O livro tem a chancela da editora Autores.Club, Perfil Criativo. Na badana do livro a nota do editor, João Ricardo, lê-se: “Nesta recolha de memórias de sua avó, a autora vai criando um fio condutor que tece um caminho literário, num diálogo permanente de vozes que nos levam a outros tempos, outras histórias e onde se escondem emoções que nos espelham possivelmente também emoções que guardamos”.