MPLA NÃO ASSUME FALÊNCIA DO PAÍS

A cimeira para um novo pacto financeiro internacional organizada durante dois dias em Paris terminou sexta-feira com intervenções de vários chefes de Estado africanos que tiveram a coragem de falar da dívida africana, dos seus respectivos países e sobretudo do impacto no aquecimento global e das suas repercussões negativa em África. Apesar de alguns anúncios de reformas e ajudas, a presença do nosso país, Angola, que deveria ter voz sobre economia e nas finanças em que vivemos a grande crise, tem sido totalmente invisível… porquê?

Por Osvaldo Franque Buela (*)

Para responder a esta questão, há que ter em conta alguns parâmetros que cronicamente caracterizam o despreparo e a incompetência dos dirigentes do MPLA nas grandes questões estratégicas globais, ao contrário de países como a África do Sul, o Brasil e, recentemente, até a Zâmbia cuja intervenção do seu presidente foi aplaudida pelo chefes de Estado e organizações financeiras durante a conferência de Paris.

Uma vez analisada a falta de preparação que que os caracteriza, encontraremos as respostas no que diz respeito à Cimeira de Paris, a debilidade dos diplomatas da nossa embaixada em França, que de forma abusiva não dominam os dossiês e certas questões geoestratégicas, não prepararam alguns resumos para o incompetente presidente que lhe deveriam permitir falar e apresentar o quadro geral do que Angola esperava desta cimeira.

Onde o presidente Lula da Silva fez um brilhante discurso sobre a defesa da Amazónia, sobre a possibilidade dos estados dos estados fazerem comércio sem necessariamente passar pelo dólar, etc. o segundo maior produtor africano de petróleo brilhou por um silêncio ensurdecedor… certamente graças aos efeitos delirantes do banquete do qual são os campeões.

Onde o Presidente sul-africano tem defendido de viva voz que África já não precisa de palavras vãs, mas de actos concretos, pedindo aos países ocidentais que demonstrem a sua boa fé juntando os seus actos ao discurso, nomeadamente dando ênfase à construção de uma central hidroeléctrica em África, senão a cúpula de Paris não terá sentido. O líder dos novos marimbondos brilhou no silêncio ensurdecedor… certamente pela falta de perspectivas para o futuro de seu próprio país.

Gostaria de lembrar aqui que foi planeado construir uma terceira central hidroeléctrica maior na RDC. Mas o projecto, que custa mais de 50 bilhões de dólares, ainda não foi realizado, enquanto os especialistas acreditam que se a terceira central hidroeléctricas de Inga pudesse ser construída, lançaria as bases para um sistema energético unificado na África.

Na cimeira de Paris, alguns países expostos aos desafios climáticos obtiveram pequenos passos financeiros para enfrentá-los… Mas o MPLA e o seu incompetente presidente têm preferido obscurecer e esconder a vida das populações do sul de Angola que moram fome por causa da seca, resultante dos desafios climáticos

Em Paris, o presidente da Zâmbia lutou para obter uma das únicas decisões concretas desta cimeira. Os países credores da Zâmbia, incluindo a China, concordaram em reestruturar parte de sua dívida, avaliada em US$ 32,8 bilhões, incluindo US$ 18,6 bilhões de credores estrangeiros. A reestruturação anunciada diz respeito a empréstimos bilaterais, concedidos pelos Estados, que ascendem a 6,3 mil milhões de dólares, dos quais 4,1 mil milhões só para a China, segundo fonte do governo francês.

Mas neste capítulo da dívida, Angola, cuja dívida para com a China continua a ser tabu e segredo de Estado, como sempre escondeu este capítulo, que não dá conta a ninguém de uma dívida cuja maior parte continua a servir o banquete de os oligarcas do MPLA à custa da população.

Ao MPLA e ao seu actual presidente como os do passado, nunca tiveram e não têm projecto para o país e mesmo assim nunca tiveram colhões de assumir a decadência do País, ele volta então cabe a vocês o pessoas, especialmente os jovens para assumir suas responsabilidades como soberanos, porque sua geração não tem o direito de falhar.

Que Deus abençoe Angola e Cabinda

(*) Refugiado político na França

