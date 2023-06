KUTAKESA SOLIDÁRIA COM O FOLHA 8

«A KUTAKESA informa a opinião pública nacional e internacional, que tomou conhecimento com estranheza o nefasto incêndio que lavrou grandemente o escritório (redacção) do Jornal Folha 8 e do seu canal, TV8, ocorrido em Luanda, aos 6 de Junho de 2023.

A KUTAKESA considera que o Jornal Folha 8 é ainda daqueles dos poucos jornais sobreviventes de um jornalismo que se deseja de excelência, investigativo, rigor jornalístico, tanto no formato tradicional dos jornais impressos ou online e bem como no modo satírico, sempre baseado na imparcialidade e independência, trabalho que se espera da imprensa livre.

Na garantia do direito à informação plural e pluralismo, o Jornal Folha 8 tem sabido exercer esse papel, dando a conhecer o que em verdade dos factos e protagonistas se exige de um órgão de comunicação social, assente ao serviço do cidadão e no geral, da sociedade.

A KUTAKESA entende que os danos materiais e financeiros ainda que sejam calculáveis, não será possível avaliar os efeitos e impacto directo e indirecto na vida do cidadão e da sociedade em geral, no seu direito à informação plural, pelo que, expressa a sua solidariedade e sentimento de profunda tristeza pelo sucedido e, endereça votos de força, coragem contínua e determinação dos membros de direcção e da sua restante equipa no exercício jornalístico.

Assim como a KUTAKESA, os demais angolanos e a comunidade internacional contam e continuaram a consumir os serviços informativos do Jornal Folha 8 nos seus diversos modos de divulgação.

Finalmente, a KUTAKESA advoga que sejam apuradas as causas e que seja dado o devido tratamento.»

Nota: Texto integral da nota hoje divulgada pela KUTAKESA – Movimento de Defesa dos Defensores dos Direitos Humanos em Angola.