Em entrevista à TV 8, o general angolano na reforma, Manuel Mendes de Carvalho Pacavira, mais conhecido por Paka, arrasou o MPLA e reduziu a zero o general João Lourenço e a sua desgovernação. Veja a conversa que o prestigiado e histórico general do MPLA manteve com William Tonet, Anselmo Kondumula e Orlando Castro.