FAZER O QUE O GOVERNO NÃO FAZ

O Grupo Parlamentar da UNITA/FPU, no âmbito da sua responsabilidade social e política de proximidade com as comunidades angolanas, propõe-se levar a cabo um conjunto de actividades de natureza social que têm por objectivo dar apoio moral e material aos grupos sociais vulneráveis para mitigar as suas dificuldades.

Igualmente, o Grupo Parlamentar da UNITA procura apoiar os parceiros sociais visando o fortalecimento do Estado democrático de direito.

Estamos conscientes das inúmeras dificuldades e necessidades, mas é nosso propósito partilhar os parcos meios disponíveis com os cidadãos necessitados.

Para concretizar este objectivo, o Grupo Parlamentar da UNITA mobilizou recursos financeiros com base nos subsídios de instalação dos seus Deputados, tal como havia se comprometido publicamente, para além de ter elaborado um Cronograma de Actividades e um Regulamento para o funcionamento cabal e eficiente dos recursos humanos envolvidos nesta tarefa.

POPULAÇÃO-ALVO DO PROGRAMA SOCIAL DO GPU

A população-alvo do Programa Social do Grupo Parlamentar da UNITA é essencialmente constituída por grupos vulneráveis, tais como: mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, população em estado crítico e sinistrados.

OBJECTIVOS

Apesar do Grupo Parlamentar da UNITA não ser uma Instituição filantrópica, mas sim de âmbito político de representação e legislação em defesa dos interesses dos angolanos, sem querer substituir-se às tarefas do Executivo, pretendemos com essa acção aliviar o sofrimento dos cidadãos angolanos, a exemplo do “Bom Samaritano de Lucas 10:25-37”.

Os cidadãos só precisam da atenção e sensibilidade para refazerem a esperança de vida roubada há anos pela má governação do partido do regime. Temos, por isso, os seguintes objectivos:

A. Dar apoio moral e material aos grupos vulneráveis para mitigar as dificuldades que enfrentam;

B. Apoiar os parceiros sociais com projectos que contribuem para o fortalecimento da democracia;

C. Desenvolver campanhas de educação sanitária;

D. Identificar as dificuldades que assolam as comunidades vulneráveis e interceder junto das autoridades competentes;

E. Recolher todas as propostas das estruturas da sociedade civil e das igrejas;

F. Avaliar o mérito das propostas e adequá-las à nossa realidade.

As actividades programadas são de âmbito nacional, mas, inicialmente, realizar-se-ão a 2 de Dezembro do ano em curso, nas Províncias de Luanda, Bengo, Cuanza Norte e Cuanza Sul. Na Província do Cuanza Sul a actividade será realizada a 1 de Dezembro.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Assim sendo, serão realizadas as seguintes actividades nas províncias que se seguem:

1. Província de Luanda:

Visita e entrega de donativos às crianças do Centro de Acolhimento Caridade da Criança Santa Isabel (Distrito Urbano do Km 9);

Visita e entrega de donativos ao Centro de Alfabetização Kudilonga, Bairro do Campismo, Distrito do Ngola Kiluanje, Município de Luanda,

2. Província do Bengo:

Visita e entrega de donativos a 250 famílias desalojadas na Comunidade do Bairro das Mabubas.

3. Província do Cuanza Norte:

Visita e entrega de donativos ao Centro Materno-infantil do Cazengo (alberga crianças com necessidades especiais);

4. Província do Cuanza Sul:

Visita e entrega de apoio financeiro à Comunidade de Assango para a construção da ponte sobre o Rio Nhuma (Município de Amboim).

DELEGAÇÕES RESPONSÁVEIS PELA REALIZAÇÃO DAS ACTIVIDADES

Província de Luanda: Coordenador: Justino Pinto de Andrade, Coordenadores Adjuntos: Adriano Sapiñala e David Álvaro.

Membros: Mihaela Webba; Manuel Armando da Costa Ekuikui; Jeremias Ernesto Barbosa Mahula; Maria Monteiro.

Província do Bengo: Coordenador: Simão Dembo. Coordenadores Adjuntos: Moniz Alfredo e Manuel Mbalu.

Membros: Clementina José da Silva; Custódio Kamuango Lopes; Maria Emília Inácio; Joel Arnaldo Kafuka Pacheco; Paulo Faria.

Província do Cuanza Norte: Coordenador: Álvaro Chikwamanga Daniel; Coordenadores Adjuntos: Francisco Fernandes Falua e Nuno Álvaro Dala.

Membros: João Quipipa Dias; Diamantino Mussokola; Anabela Sapalalo; Alberto José Catenda.

Província do Cuanza Sul: Coordenador: Xavier Jaime Manuel, Coordenadores Adjuntos: Armando Manuel Caquepa e Faustino Manuel Mumbika.

Membros: Domingos da Fonseca; Eduardo Palanga.

“Continuaremos firmes na nossa missão de dignificar os angolanos, pelo que esta é apenas uma parte dos nossos desafios enquanto representantes legítimos do Povo angolano”, afirma o Grupo Parlamentar da UNITA.