FA-LÊN-CI-AS RIMAM COM JOÃO LOURENÇO

A Associação Industrial de Angola (AIA) disse hoje que a instabilidade monetária e cambial está a levar ao encerramento de várias indústrias, “dependentes da importação de matéria-prima”, lamentando a suspensão de actividades de algumas empresas de bebidas, casos da Nocal e Eka.

Para o vice-presidente da AIA, Eliseu Gaspar, o cenário de encerramento e suspensão de actividades das indústrias angolanas “é consequência de uma produção nacional não diversificada, porque até aqui a economia angolana girou em torno do petróleo”.

O responsável recordou que quando se iniciou a guerra na Ucrânia o petróleo estava em alta, “mas, ultimamente, o preço baixou ultrapassando o nível proposto no OGE [Orçamento Geral do Estado]”.

“Portanto, há essa consequência, não há exportações, não há produção interna que sirva de balanço para as divisas que são provenientes da venda do petróleo e o resultado é esse”, afirmou Eliseu Gaspar, em declarações à Lusa.

“É sim preocupante, porque há empresas a fecharem e, na sua maioria, as indústrias que constituem o nosso tecido empresarial vivem de importações, as matérias-primas são todas importadas e para importar é preciso divisas, estamos a falar de indústrias e até da própria população”, frisou.

A cervejeira angolana Nocal, pertencente ao grupo francês Castel, que produz também a Cuca, suspendeu temporariamente a sua actividade por falta de divisas para a importação de matéria-prima e a Eka, do mesmo grupo empresarial, deve igualmente parar por tempo indeterminado, noticiou o semanário angolano Expansão.

De acordo com a publicação económica, a falta de divisas para a importação de matéria-prima condiciona a manutenção da produção em ambas as fábricas e constituem as razões da suspensão das actividades.

A AIA diz estar a par da realidade de ambas as cervejeiras, uma preocupação que, segundo Eliseu Gaspar, “não é de agora”.

“Portanto, isso é só uma consequência desta instabilidade monetária cambial que o nosso país está a atravessar neste momento”, salientou, admitindo que a actual situação pode levar ao encerramento de mais empresas.

“Se não se tomarem medidas preventivas e arranjar-se soluções para estabilizar a oferta de cambiais poderemos assistir a outras indústrias a fecharem ou a suspenderem a sua actividade”, observou.

Defendeu também a intervenção do Banco Nacional de Angola no mercado, como medida preventiva para travar a escassez de dólares, bem como a necessidade de as empresas petrolíferas que operam no país fazerem compras no mercado local.

“O que se assiste agora é que todas as compras das empresas petrolíferas são feitas lá fora e também os pagamentos, tudo em moeda estrangeira, aqui fazem apenas despesas residuais, mas o grosso das divisas não se vê”, apontou.

“E, por último, partirmos de facto para a diversificação da economia, devidamente orientada, com uma informatização de procedimentos obedecendo uma sequência lógica das ações a desenvolver nos mais variados ramos da actividade para se ter a situação estabilizada”, rematou o vice-presidente dos industriais de Angola.

Por mera curiosidade e mesmo sabendo que os dirigentes do país, começando pelo próprio general João Lourenço, têm o cérebro ligado aos intestinos, o Folha 8 recorda de forma pedagógica e em síntese que, enquanto província ultramarina de Portugal, até 1973, Angola era auto-suficiente, face à diversificação da economia.

PETRANGOL – Refinaria e Distribuição de Combustíveis. DTA-TAAG – Linhas Aéreas ligando todas as províncias, mesmo entre elas. CFB – Caminho de Ferro de Benguela, do Lobito a Dilolo-RDC. CFM – Caminho de Ferro de Moçâmedes, da Namíbia até Menongue. CFA – Caminho de Ferro de Angola, de Luanda até Malange. CFA – Caminho de Ferro do Amboim, de Porto Amboim até à Gabela.

SOREFAME – Metalúrgica, Construção de Comboios e Barcos. CECIL – Fábrica de Cimento. INDUVE – Fábrica de Óleos de Produtos Alimentares. CASSEKEL – Fábrica de Açúcar da Catumbela. TENTATIVA – Fábrica de Açúcar do Norte. AAA – Algodoeira Agrícola de Angola – Óleos Alimentares. EPAL – Fábrica de Conservas de Sardinha e Atum. ICA – Instituto dos Cereais de Angola. ICA – Instituto do Café de Angola – 3.º Produtor Mundial. IAA – Instituto de Algodão de Angola – 4.º Produtor Mundial. IVA – Instituto Veterinário de Angola – 1.º Exportador de Carne Bovina de África. IAA – Instituto Agrícola de Angola – 2.º Exportador de Sisal de África. GM – Grémio do Milho, 1.ª rede de Silos de África. CTT – Correios e Telefones, cobrindo todo o território.

CUCA – Cervejas Cuca, Skol, Rações Avicuca e Concentrado de Maracujá. NOCAL – Fábrica de Cerveja. EKA – Fábrica de Cerveja. N’GOLA – Fábrica de Cerveja. ANTÁRTICA – Refrigerantes, 10 sabores. CANADA DRY – Refrigerantes 5 sabores incluindo a Coca-Cola. CARBO SIDRAL – Refrigerantes de Maçã. LACTANGOL – Queijos e Leite Pasteurizado. BUÇACO – Indústria Salsicharia. NOVA AURORA – Indústria Salsicharia. QUILENGUES – Indústria de Salsicharia. SOVAN – Fábrica de Vinho de Laranja. COALFA – Fábrica de Vinho de Laranja. CANJULO – Fábrica de Vinho de Ananás. CAXI – Fábrica de Vinho de Ananás.

MABOR – A Maior Fábrica de Pneus de África. FABIMOR – Fábrica de Motorizadas e Bicicletas. FBA – Fábrica de Sapatos. ANIAL – Fábrica de Tintas de Angola. DYRUP – Fábrica de Tintas. CORAL – Cores de Angola, Fábrica de Tintas. ROBIALAC – A Maior Fábrica de Tintas de Angola. LUPRAL – Fábrica de Fibrocimento de Angola. ANGASES – Indústria de Oxigénio, Azoto, e outros gases líquidos. HITACHI – Linhas de Montagem. SCANIA – Linhas de Montagem Manuel Conde em Viana. CCUP – Companhia de Celulose do Ultramar Português (3000 operários). MIDAL – Matadouros Industriais de Angola. ESTRELA – Fábrica de Frutas em Calda e Cristalizadas. ALLA RIBA – Indústria de Redes de Pesca. FARINHA DE PEIXE – 2.º Maior Exportador do Mundo.

1973 – A OMS – Organização Mundial de Saúde declara extinta a raiva em Angola. Todos os cidadãos do Mundo poderiam viajar para Angola sem vacinas.

EDUCAÇÃO GRATUITA – Em todo o território.

SAÚDE GRATUITA – Em todo o Território.

1972 – Todas as capitais de província ligadas por asfalto.

Maior número de cabeças de gado bovino de África.

Maior frota pesqueira de África (Porto Amboim-Baía Farta-Tomboa).

1974 – Maior crescimento económico de África e o segundo em todo o mundo.

Banco de Angola, Banco Pinto e Sottomayor, Banco Comercial de Angola, Banco de Crédito Comercial e Industrial, Banco Totta Standard, FINIBANCO – Espírito Santo, ANGOLANA – Companhia de Seguros, IMPÉRIO – Companhia de Seguros, TRANQUILIDADE – Companhia de Seguros, FIDELIDADE – Companhia de Seguros.

DIAMANG – Exploração de Diamantes, ANGLO-AMÉRICA – Exploração dos subsolos, MINEIRA – Exploração de Minério (Cuima e Cassinga), CABINDA GULF OIL – Exploração de Petróleo, TEXACO – Distribuidora de Combustíveis, SHELL – Distribuidora de Combustíveis, SACOR – Distribuidora de Combustíveis, ESSO – Distribuidora de Combustíveis, FINA – Distribuidora de Combustíveis.

ANGOLA 1974: Maior destino Turístico da África Austral.

DE NÍVEL MUNDIAL: Basquetebol, Hóquei em Patins, Automobilismo, Luta Livre.

LUANDA: O 1.º Laboratório de Ensino de Línguas Estrangeiras de África, Colégio José Régio – Samba.

Folha 8 com Lusa