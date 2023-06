E A CULPA SÓ PODERIA SER DA… UNITA

Oitenta e sete pessoas foram detidas durante as manifestações de sábado em Luanda e em Benguela, segundo o porta-voz da Polícia Nacional do MPLA, subcomissário Mateus Rodrigues, devendo ser julgados sumariamente por crimes de arruaça e desobediência.

Segundo o órgão oficial do MPLA, Jornal de Angola, que cita o porta-voz do Comando Geral da Polícia Nacional, subcomissário Mateus Rodrigues, foram detidos 32 manifestantes em Luanda e 55 em Benguela, no âmbito dos protestos contra a subida dos preços dos combustíveis, fim da venda ambulante e proposta de alteração dos estatutos das ONG que levaram milhares de angolanos à rua. Informações de activistas dão conta de detidos em outros locais, designadamente Cabinda, Bié e Huambo.

Segundo declarou Mateus Rodrigues ao Jornal de Angola, os organizadores da manifestação não obedeceram aos pressupostos legais, violaram o itinerário e proferiram ofensas contra os agentes. Deveriam, como estabelece a lei de qualquer ditadura, levar chocolates de rebuçados para oferecer aos polícias.

Num comunicado divulgado no domingo, a Polícia Nacional do MPLA responsabilizou (reiterando o que faz há 48 anos) a UNITA, principal partido da oposição que o MPLA (ainda) permite em Angola, pelos distúrbios, embora esta força política não tenha aderido oficialmente aos protestos e tenha denunciado alegadas tentativas do regime de culpar o partido pelos incidentes.

Mateus Rodrigues considerou, de acordo com o órgão oficial do MPLA, que a presença do secretário-geral da Jura, Nelito Ekuikui, e do primeiro secretário da UNITA na província, Adriano Sapiñala, ambos deputados, deu à manifestação um “carácter político”.

Nas suas redes sociais, Sapiñala e Ekuikui criticaram a Televisão Publica do MPLA, que usou a imagem dos dois dirigentes e acusou a UNITA de incitar à desordem citando “fontes do Governo”, instando o canal do MPLA a passar imagens das agressões da polícia e sem exercer o princípio do contraditório.

Também o presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, abordou a questão na sua página do Facebook, apontando “acusações levianas dirigidas contra a UNITA e o seu presidente, sem o direito ao contraditório, numa grosseira manipulação dos conteúdos informativos”.

“É lamentável que agentes da polícia e jornalistas se sujeitem a esses fretes”, lamentou o líder da UNITA. Infelizmente Adalberto da Costa Júnior aproveita a sua argumentação para atacar os jornalistas, colocando-os como sinónimo dos prostitutos e chulos que se vendem na TPA e no Jornal de Angola, entre outros prostíbulos.

Os protestos foram reprimidos com a policia do MPLA a usar gás lacrimogéneo e disparos contra os manifestantes, o que resultou num número indeterminado de feridos, incluindo sete elementos das forças de segurança, segundo a Polícia Nacional do MPLA.

Tal como planeado antes do início da manifestação, já os assessores fardados do MPLA tinham estabelecido o que iriam dizer. Ou seja, “a Polícia Nacional constatou que, em todas as manifestações realizadas, foi notória a presença de deputados, dirigentes e militantes do Partido UNITA, que de forma directa participaram na organização dos actos de desordem pública acima referidos e que provocaram ferimentos a vários participantes, entre os quais cidadãos que circulavam na via pública, bem como a sete membros das Forças de Segurança”.

O deputado da UNITA e secretário provincial de Luanda, Adriano Sapiñala, que esteve presente na manifestação em Luanda, denunciou a utilização abusiva (como se o MPLA fosse capaz de uma tão vil coisa…) das suas imagens pela Televisão Pública do MPLA que, no seu espaço de informação da noite, acusou a UNITA de estar ligada aos distúrbios citando “fontes do governo”.

“Só para lembrar que todas imagens que a TPA montou na sua vergonhosa peça, foram feitas por mim e pelo Nelito Ekuikui [presidente da JURA] e foram retiradas das nossas páginas do Facebook!”, escreveu Adriano Sapiñala na sua página daquela rede social.

A Polícia do MPLA afirma que as forças de segurança usaram meios tácticos-operacionais moderados e proporcionais à natureza dos actos praticados. São tão fortes com o povo pacífico e tão fraquinhos quando tiveram de enfrentar adversários armados.

Imagens partilhadas nas redes sociais, bem como – por exemplo – da TV8/Folha 8 – mostram pessoas feridas e uso de granadas de gás lacrimogéneos e disparos contra manifestantes (entre os quais os nossos próprios jornalistas, sendo alguns deles também perseguidos pelas ruas até aos seus bairros.

“A equipa do F8/TV8 foi alvejada pela brutalidade das botas policiais de um regime cada vez mais anacrónico, que tem medo de esgrimir argumentos de razão, através do verbo, optando sempre por utilizar a força das armas para assassinar adversários políticos e jornalistas independentes”, afirma o nosso Director, William Tonet.

Que a Polícia dita nacional é apenas do MPLA é uma realidade muito antiga, data da sua fundação. Recordemos um texto aqui publicado em Agosto de 2012 sob o título “Comandante assume que, afinal, a Polícia Nacional não é de Angola mas sim do MPLA”.

Na altura, em conferência de imprensa em Luanda, o então Comandante Nacional da Polícia, Ambrósio de Lemos, afirmou que a Polícia Nacional “não vai permitir que haja perturbações em função dessa ameaça” às eleições gerais, garantindo a defesa até às “últimas consequências” do Governo e do seu líder.

Dúvidas? O comandante da dita Polícia Nacional de Angola garantia, sem papas na língua e perante a passividade da comunidade internacional, que iria defender até às “últimas consequências” o Governo e o seu líder, o candidato do MPLA.

“Somos uma instituição do Governo e a polícia vai defender este Governo até às últimas consequências e muito especialmente o seu líder, porque é um Presidente que está aqui, e não podemos permitir que qualquer pessoa de forma leviana desafie e insulte a mais alta entidade deste país”, declarou o comandante nacional da Polícia.

Ora tomem! A Polícia Nacional de Angola não é uma instituição do país mas, isso sim, “uma instituição do Governo”.