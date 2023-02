(DES)ILUSÃO DOS FORMANDOS NO CEFOJOR

Os formandos do Curso Profissional de Jornalismo do CEFOJOR, na província de Luanda, do último ciclo de formação 2021/2022, dizem-se desiludidos por aquilo que chamam de propaganda enganosa do Centro de Formação de Jornalistas e pelo descaso com que são tratados pela direcção do Centro.

Por Mwata Yamvo

A direcção do CEFOJOR, que iniciou a sua actividade há 21 anos, sob tutela do Ministério da Comunicação Social e cujas atribuições passam por contribuir para a formação contínua e o aperfeiçoamento dos profissionais do ramo da Comunicação Social, a investigação científica e a assessoria técnica, declara não haver razões para os formandos reclamarem, pois tudo está a ser feito para responder às inquietações destes últimos.

Os futuros jornalistas, por seu turno, dizem-se enganados, porque a despeito de toda a publicidade em volta do Curso Profissional de Jornalismo e apesar do valor cobrado, cerca de 320 mil kwanzas, as condições pedagógicas, o conteúdo programático, a organização institucional, deixam muito a desejar, citam como exemplo a desarrumação da lista de presenças, que desde o início ao final do curso, não obedecera o mínimo de rigor espectável, a demora na emissão dos certificados, a falta de respostas e o despreparo de grande parte dos formadores.

Anacleto João, um dos formandos do período nocturno na especialidade de Rádio, lamenta ainda o facto de e além de não terem sido resolvidos os seus problemas, a direcção do Centro já ter aberto inscrições para o ingresso de novos candidatos.

José Cambuala, outro estudante que diz ter a situação regular quer em termos de notas, quer a nível de propinas, queixa-se, para lá de outras irregularidades, da não emissão do Certificado de conclusão do Curso, que solicitou a 23 de Dezembro de 2022, tendo na altura recebido promessas de que o departamento pedagógico entraria em contacto nos dias seguintes para que fosse levantar, mas até à data, não recebeu qualquer comunicação por parte da coordenação pedagógica da Instituição.

Uma das grandes reclamações dos aspirantes a jornalistas, prende-se com o facto de terem recebido do Centro a promessa da realização das Jornadas Científicas no final do Curso, com a presença de entidades individuais e colectivas, públicas e privadas, que actuam no Jornalismo nacional.

Os mesmos alegam terem estado em preparação durante cerca de 3 meses, tendo despendido tempo, esforço e dinheiro, porém no final, o referido certame foi cancelado sem qualquer explicação por parte da organização.

Francisco Mingas, coordenador da área pedagógica, assevera que nunca houve uma cerimónia de entrega de certificados no CEFOJOR, por isso, acredita ter havido um mal-entendido por parte dos formandos, contudo, por formas a satisfazer os anseios destes, poderá ser realizada uma sessão para o efeito.

Mingas afirmou igualmente já ter sido convocada uma reunião com os formadores para a próxima terça-feira, 7 de Fevereiro, e outra com os formandos para quinta-feira, no sentido de alinharem estratégias para a efectivação desse desiderato.

A título de exemplo, o coordenador informou também que já foram emitidos 5 certificados a estudantes das especialidades de Rádio e de Televisão.

O responsável enfatizou ainda que só serão entregues certificados aos formandos aprovados e com a situação financeira regularizada, sendo que os reprovados nas cadeiras nucleares, deverão solicitar exames especiais e os devedores precisarão pagar os montantes em falta.

Os discentes revelaram igualmente terem recebido garantias de atribuição da carteira profissional àqueles que fossem aptos no final do período formativo.

Com vista a encontrar uma solução, esses solicitaram, a 9 de Dezembro uma audiência com o director-geral do CEFOJOR, Ikuma Bamba, a fim de apresentarem as suas preocupações, contudo não obtiveram resposta satisfatória.

Ainda que lesados, alguns alunos, por medo de represálias, preferem não abordar o tema com a frontalidade que se espera de um futuro profissional da comunicação.

A direcção do Centro rematou dizendo que o encontro com os estudantes, marcado para a próxima quinta-feira, 9 de Fevereiro, servirá também para esclarecimento das principais questões em volta do tema.