COMANDANTE DA UNIDADE FISCAL DO BIÉ ENCONTRADO MORTO

O Comandante da Unidade Fiscal Aduaneira do Bié, Superintendente-Chefe Ângelo Romeu Francisco, de 61 anos de idade, foi encontrado morto no interior da sua viatura, nas imediações da Unidade Fiscal Aduaneira do Bié, localizada na Comuna do Cunje, município do Cuíto, província do Bié.

Por Geraldo José Letras

O Serviço de Investigação Criminal na província do Bié já está no encalço da situação.

Garantiu o seu porta-voz, Simão Londaca, que a qualquer momento poderá avançar mais dados ao Folha 8 que acompanha milimetricamente o caso onde testemunhas apontam um ataque de AVC como possível causa da morte do comandante encontrado morto com o corpo sentado no lugar do motorista, na viatura de marca Toyota, modelo Land-Cruser, de cor branca, trajado de calça azul, camisola de cor branca, casaco olímpico de cor cinzento e ténis brancos.