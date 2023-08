“CIDADE AGRO-PECUÁRIA” DO PAPÁ JOÃO

O Presidente de Angola, João Lourenço, acompanhado pelo Presidente do MPLA e pelo Titular do Poder Executivo, auscultou hoje representantes de seis organizações não-governamentais, na sequência dos encontros que tem mantido (para corresponder à estratégia dos seus especialistas em propaganda) nos últimos dias com a sociedade civil angolana, entre as quais representantes de vendedoras ambulantes.

João Lourenço recebeu os representantes do Sindicato Provincial dos Trabalhadores de Feiras e Comércio Informal, que agrupa mulheres “zungueiras” e da Organização Cristã de apoio ao Desenvolvimento Comunitário (de apoio às minorias étnicas).

A representante das mulheres “zungueiras”, Inês Neto, disse à Rádio Nacional de Angola que a organização controla 3.000 vendedores ambulantes, dos quais 2.000 são filiados, e abordou com o Presidente angolano a situação e organização desse grupo, que pretende estar inscrito na segurança social.

A preocupação com o acesso ao microcrédito e a situação da cesta básica foram também pontos apresentados pelas mulheres “zungueiras” durante o encontro.

O chefe de Estado recebeu ainda os representantes do Conselho Nacional da Juventude (CNJ), da União Nacional dos Artistas e Compositores (UNAC), da União Nacional dos Estudantes Angolanos e da Associação dos Ex-estudantes em Cuba (Caimaneros).

O destaque oficial, via a agência de notícias do MPLA (Angop), foi contudo dado ao líder do Conselho Nacional da Juventude (CNJ), Isaías Kalunga. Segundo a Angop, os passos dados em torno do programa juvenil “Cidade Agro-pecuária”, dominaram a audiência que o Presidente concedeu nesta segunda-feira ao líder do Conselho Nacional da Juventude (CNJ), Isaías Kalunga.

Em declarações à imprensa, no final do encontro, o presidente do CNJ, Isaías Kalunga, considerou a audiência uma oportunidade que serviu para apresentar a visão da juventude angolana (do MPL) a nível económico, político e social, tendo destacado o programa juvenil “Cidade Agro-pecuária”, uma iniciativa de apoio à produção nacional a ser implementado nas 18 províncias do país.

O programa conta com o financiamento do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário (FADA), num valor na ordem de 1,800 bilião de kwanzas e outros 10 mil milhões do Banco Angolano de Investimento (BAI). O referido montante vai servir para a construção de habitações agregadas a campos agrícolas (10 hectares para cada jovem beneficiário).

Em nome dos jovens (diz ele), Isaías Kalunga manifestou satisfação com as mais recentes medidas adoptadas pelo Presidente da República, como a nomeação de um novo ministro de Estado para a Coordenação Económica, sobre quem depositam esperanças no apoio à resolução de problemas que afligem os jovens, como mais empregos.

A par do líder do CNJ, o Presidente João Lourenço recebeu hoje na Cidade Alta, outros representantes de Organizações Não- Governamentais, no quadro das auscultações a instituições da sociedade civil.

Em audiências separadas o Chefe de Estado recebeu também representantes da União Nacional dos Estudantes Angolanos, da União dos Artistas e Compositores (UNAC), de ex-estudantes angolanos em Cuba.

Por sua vez, o presidente da UNAC, Zeca Moreno, disse ter entregue ao Presidente da República um dossier com nove pontos com propostas e alguns pedidos em prol da sociedade e dos associados. Além de aspectos sociais e económicos, o responsável apontou a necessidade da recuperação do edifício da Tourada, em Luanda, um emblema de Luanda em estado de degradação.

Para este imóvel construído nos anos 70, a UNAC propõe a sua recuperação por parte do Executivo, para servir as comunidades locais nos domínios da música, teatro, cinema, artes plásticas e dança.

Já o presidente da União Nacional dos Estudantes Angolanos, Mário Fernandes, disse que apresentou questões ligadas ao ensino geral e superior.

Preocupações sobre os atrasos verificados no Instituto Nacional de Avaliação, Acreditação e Reconhecimento de Estudos do Ensino Superior (INAAREES) na homologação de diplomas dos estudantes que terminaram a formação em Angola e no exterior, chegaram igualmente ao Presidente da República.

Os estudantes manifestaram também ao Presidente João Lourenço a preocupação do processo de desanexação dos terrenos junto ao Campus Universitário de Camama, em Luanda, além de apelarem à necessidade da conclusão das obras daquele recinto.

A questão da distribuição da merenda escolar, dos manuais escolares e segurança nas escolas públicas foram também apresentadas ao Presidente da República durante a audiência.