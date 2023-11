CABINDAS POR CABINDA OU POR ANGOLA?

Tal é o ambiente e a atmosfera política que actualmente reina em Cabinda entre as diferentes plataformas e individualidades políticas da elite cabindense, como todos observámos neste mês de Novembro, depois das tensões que abalam a comunidade internacional desde o ataque terrorista do Hamas sobre Israel, em que a população palestiniana da Faixa de Gaza está a pagar um preço enorme em termos de vidas humanas inocentes.

Por Osvaldo Franque Buela (*)

No meio de todo este caos que abala a comunidade internacional sobre a situação em Gaza, está “a aplicação do direito internacional dos povos, da colonização e ocupação ilegal de territórios em violação dos princípios estabelecidos e reconhecidos pelas Nações Unidas, cujo tratamento é defendido de forma diferente por esta mesma comunidade internacional, quer se trate do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, Israel e a Palestina, o Sahara co-ocidental e Marrocos, a China e Hong Kong, e…. finalmente Cabinda e Angola também, pois nunca deixaremos de reivindicá-lo com todos os direitos que são nossos

Aparentemente o contexto político internacional não escapou aos actores políticos de Cabinda na luta pelos os seus direitos, e nesta matéria, o Fórum Cabinda para o Diálogo (FCD) reuniu-se em Luanda no dia 12 de Novembro, um dia após a comemoração da festa nacional angolana, e constituíram uma comissão de gestão, para proceder à sua reestruturação e abertura às restantes forças vivas de Cabinda que se revejam no espirito do memorando de entendimento do Namibe, assinado em 2006 por António Bento Bembe e o governo angolano.

Não posso deixar de felicitar esta iniciativa tão louvável num momento em que temos o dever de contribuir positivamente para todas as iniciativas de paz para uma solução inclusiva para a questão de Cabinda, capaz de concretizar o destino político do povo de Cabinda no curto, médio ou longo prazo, mas na verdade, do fundo do meu coração e do meu espírito de livre crítica, não posso deixar passar certos pontos do seu comunicado de imprensa que me parecem ilógicos e irrealizáveis neste projecto de refundação do FCD.

Desculpem-me antecipadamente porque não sou céptico no que diz respeito à lógica da sua iniciativa que me parece um pouco tardia, isso não importa, mas sou céptico no que diz respeito à realidade e à forma, porque esta reestruturação e abertura foi iniciada pelo falecido general Maurício Zulu que, após a sua morte, sofreu consequências caóticas por parte daqueles que assumiram o comando.

Aqueles que assumiram o comando depois do General Zulu criaram tal caos que os antigos soldados da FLEC, que deveriam defender ontem como hoje, foram atacados e desalojados do quartel-general do FCD em Cabinda, antes de irem colocar a liderança do o FCD nas mãos de António Bento Bembe que havia sido destituído por um conclave do FCD, cujos actores são os mesmos que dirigirão a comissão gestora criada, para a resolução das questões políticas que não conseguiram resolver após a morte de Zulu quando assumiram a liderança.

Sem ser pessimista, como pode uma organização que quer estar aberta a outras forças activas fazer a escolha expressa de falar com aqueles que se vêem no espírito do memorando? Posso concluir que quem pensa o contrário não pode ter direito ao capítulo, caso contrário o comunicado de imprensa é apenas uma forma de sedução, de actualização, de diversão ou uma ideia realista sem substância?

Sei que são capazes de fazer melhor e mais, mas serão ainda credíveis face ao regime de João Lourenço para levar a cabo tal reestruturação e reunir aqueles que há muito deixaram de acreditar na actual liderança do FCD, caracterizada pela exclusão de todos aqueles que não partilham a sua forma de liderar, a sua gestão clandestina, despótica e corruptível ao longo dos anos desde a assinatura do Memorando do Namibe?

Recuso-me a acreditar que o regime de João Lourenço, que se deu ao direito de desconstruir tudo o que foi feito por Eduardo dos Santos, possa conceder crédito àqueles que viu e seguiu desde a assinatura dos Acordos do Namibe, por terem tomado cuidado exclusivamente do seu próprio bem material do que do interesse geral de Cabinda e, além disso, desde a sua subida ao poder, João Lourenço nunca fez menção do FCD nem do seu presidente que foi deputado na sua primeira maioria parlamentar, nos seus discursos quando se trata de Cabinda.

Estamos mais uma vez perante um caso clássico em que os vencedores e beneficiários dos acordos do Namibe querem continuar a dominar, controlar e beneficiar para si próprios do espaço político que, de forma legal, nos foi concedido pelo governo angolano, e que deve servir de trampolim jurídico para evoluir os nossos direitos e exigências políticas contidas no estatuto especial de Cabinda para o bem-estar de Cabinda.

Digo isto com veemência e com pleno conhecimento dos factos, porque sei que o FCD foi capaz de ainda beneficiar do apoio multifacetado do Governo sempre que pudesse empreender acções concretas para a evolução da paz social em Cabinda, porque em 2014 fui um dos artesãos entre aqueles que, juntamente com o então vice-presidente da FLEC-FAC, Pastor António da Silva Kitembo, pediram ao líder da FCD para organizar uma reunião em Brazzaville com a FLEC-FAC, e viram o grave carácter que expressámos, Eduardo dos Santos através de General Kopelipa aceitou e realizou a reunião de Brazzaville cujas conclusões foram sabotadas por aqueles que na sua maioria irão liderar a actual comissão de gestão do FCD.

Da Reunião Inter-Cabindesa, com que finalidade e em que ambiente político?

Soube disso nas redes sociais como toda a gente e congratulei-me com a iniciativa, que é tão louvável, não na substância mas na forma, porque já passaram dez anos desde que o falecido Nzita Henriques Tiago, iniciador do projecto há dez anos, nunca consegui fazer a ideia funcionar.

Nzita Tiago como Presidente da FLEC-FAC nunca tinha conseguido realizar esta reunião que é tão útil pelo que pode gerar, pelos meios humanos e financeiros para reunir os Cabindenses de todos os lados num ambiente seguro, sem interferência dos serviços angolanos que durante muito tempo conseguiram infiltrar-se em todos os movimentos cabindenses, e sempre encontram uma forma de nos separar pelos nossos próprios interesses obscuros, além disso eu sabia por experiência que ele próprio não acreditava na sua viabilidade, nem nos seus objectivos.

Sim, o falecido Presidente não acreditava porque conhecia as ambições de todos e mesmo quando a sociedade civil da época (Ex-Mpalabanda) o surpreendeu ao trazer de volta um facilitador na pessoa do Reverendo Pastor Ntoni Nzinga da COIEPA através de Agostinho Chicaia, que conseguiu obter financiamento para a reunião preparatória que realizamos em Paris de 7 a 10 de Outubro de 2009 nas instalações do DEFAP O presidente Nzita Tiago não participou dos trabalhos e foi com dificuldade e outras ameaças que ele aceitou para levar a delegação de Cabinda à sua casa para ser recebida, antes e depois da reunião preparatória….

A seguir?

A continuação desta reunião muito promissora foi o ataque à delegação da selecção TOGO e, curiosamente, os primeiros elementos que foram detidos arbitrariamente foram aqueles que tinham vindo de Cabinda e participaram na reunião preparatória em Paris, incluindo Belchior Tati, Raul Tati e Francisco Luemba, com excepção de Ntoni Nzinga e do seu assistente Nlandu Kama, que nunca se preocuparam com o sistema de justiça angolano por terem sido os facilitadores. Não sei porquê e mais tarde Agostinho Chicaia também viveu uma detenção espectacular em Kinshasa cujas condições de liberdade devido à pressão interna da UNITA e de ONG externas, e especialmente as condições da sua reclassificação na administração angolana nunca nos puderam ser explicadas.

Passados mais de dez anos, estou feliz e ao mesmo tempo surpreendido que tal iniciativa possa sair do interior de Cabinda, com uma boa mistura de geração de actores políticos e activistas cívicos, com uma comissão preparatória criada e empossada, mas a cadeia de pergunta que merece ser questionada é a seguinte:

Tal iniciativa pode ter pernas para andar e operar livremente dentro de Cabinda sem o acordo e controlo do governo central angolano, do governo provincial como entidade administrativa local, com que financiamento e quanto à participação de exilados políticos, a segurança daqueles responsáveis pelos refugiados radicais nos dois Congos, pelos militares e líderes das diferentes facções da FLEC e das chamadas Forças Armadas de Cabinda e das suas múltiplas ramificações?

Se num território uma simples manifestação pacífica para exigir o fim da guerra for reprimida com violência e por detenções e julgamentos sumários, tal empreendimento político pode realizar as suas reuniões em Cabinda sem a mão abençoada dos serviços de inteligência angolanos? Caso contrário estaremos perante uma situação que nos levará de volta aos problemas já conhecidos e cujo fim resultará em novas vagas de detenções, e o impasse, mais uma vez beneficiará o regime do MPLA que nada diz sobre o que ‘é realmente necessário aliviar a situação política do território através de um estatuto político digno que lhe seja adequado para iniciar o seu desenvolvimento económico e social.

Mais uma vez, nós as elites, os chamados intelectuais de Cabinda, estamos a um passo de entrar num novo ciclo político que ainda reservará surpresas no bom Deus obrigado, se não da má forma e porque não criar e acentuar as divisões que existem há anos entre nós cada vez que é lançada uma iniciativa, em benefício do regime que esfrega as mãos alimentando as nossas divisões.

Do meu ponto de vista, as duas iniciativas, do FCD que tem garantia jurídico-legal em termos de cobertura, deveria necessariamente unir-se aos actores da reunião inter-cabindense que actualmente trabalha em semi-clandestinidade mesmo se os seus rostos forem conhecidos, para caminharem juntos porque ambas as iniciativas têm basicamente os mesmos fundamentos e visam os mesmos objectivos, ainda que as formas sejam diferentes.

É assim que ganharemos credibilidade se a seriedade e o espírito de verdade forem animados por todos, isso evitar-nos-ia de fazer lamentáveis comunicados de imprensa quando o regime colocar a sua mão pesada sobre todos aqueles que se atrevem a perturbar a paz social do MPLA em Cabinda

Pleno sucesso a todas as iniciativas e que Deus abençoe Cabinda.

(*) Refugiado político na França