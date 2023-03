CABGOC FINANCIA CENTRO DE COSTURA EM CABINDA

A subsidiária da Chevron em Angola, a Cabinda Gulf Oil Company Limited (“CABGOC”) adjudicou um contrato à Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo (ADPP), uma organização não-governamental, para a gestão de um centro de formação profissional e centro de costura, localizado na província de Cabinda.

Este projecto insere-se no âmbito da estratégia de investimento social da CABGOC e visa reforçar a capacidade institucional do centro de testagem e aconselhamento de VIH das Irmãs de Maria Imaculada, através da criação de um negócio gerador de rendimento e da capacitação dos utilizadores do centro que ajudará a garantir a sustentabilidade financeira do mesmo.

Esta fase do projecto é financiada pela CABGOC, com um custo total de US$170.000, por um período de dois anos; anteriormente, a CABGOC construiu uma infra-estrutura para abrigar o centro a um custo total de US$ 735.000.

“Com iniciativas deste tipo (Maria Imaculada) pretendemos incentivar e inspirar novas possibilidades para as mulheres, famílias e comunidades. Ao investir em programas que dão suporte a pequenas empresas e empreendedores com treinamento em saúde financeira e outras competências, estamos a apoiar a saúde e prosperidade actuais e futuras das comunidades onde operamos”, afirma Lwena Sebastião, Directora de Relações Corporativas da CABGOC.

O arranque do projecto Centro de Costura é mais um marco da parceria da CABGOC com as Irmãs Maria Imaculada em Cabinda, iniciada há mais de 20 anos. A parceria começou com uma pequena iniciativa de apoio a acções sociais, que evoluiu para o apoio a mães e crianças vulneráveis com HIV/SIDA. A CABGOC está comprometida com as comunidades em que operamos, e estamos ainda mais focados no seu desenvolvimento económico e social, que continuam a ser a base da nossa estratégia de investimento social.

A Chevron é uma das principais empresas de energia integradas do mundo. Acredita que energia acessível, fiável e cada vez mais limpa é essencial para alcançar um mundo mais próspero e sustentável. A Chevron produz petróleo bruto e gás natural, fabrica combustíveis para meios de transporte, lubrificantes, petroquímicos e aditivos e desenvolve tecnologias que potenciam o negócio e a indústria.

Para promover um futuro de baixo carbono, a Chevron está focada em reduzir a sua intensidade de carbono de forma eficiente, aumentar as energias renováveis e compensações em apoio ao seu negócio, e investir em tecnologias de baixo carbono que permitam soluções comerciais.

A subsidiária da Chevron em Angola, Cabinda Gulf Oil Company Limited (CABGOC), opera duas concessões em nome dos seus parceiros no Bloco 0: Sonangol E. P., 41%, Total Petroleum Angola Limited, 10% e ENI Angola Production B.V., 9,8%; e Bloco 14: Sonangol P&P, 20%, Angola Block 14 B.V, 20%, ENI Angola Production B.V., 20%, e GALP – Exploração e Produção, 9%.

A CABGOC encontra-se entre os maiores produtores de petróleo no país, com uma produção diária média de 79.000 barris de líquidos e 291 milhões pés cúbicos de gás natural em 2021 e mais de 90% da força de trabalho nacional. Ao longo dos anos, a CABGOC e os parceiros do Blocos 0 e 14 investiram mais de 250 milhões de dólares norte-americanos no desenvolvimento comunitário nas 18 províncias de Angola.

