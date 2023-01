Avião da TAAG (rota São Paulo-Luanda) transportava droga

Um avião da transportadora aérea angolana TAAG, que fazia a ligação entre a cidade brasileira de São Paulo e Luanda, transportava um “artefacto” contendo droga, tendo a tripulação alertado as autoridades, que estão a investigar o caso.

A informação foi confirmada pela companhia aérea que, num comunicado, esclareceu que o “artefacto suspeito” foi detectado numa aeronave que fazia o serviço São Paulo-Luanda em 1 de Janeiro de 2023.

Após o alerta da tripulação, as autoridades brasileiras verificaram a aeronave e confirmaram que o “artefacto” continha estupefacientes, tendo sido aberto um processo de investigação liderado pela Polícia Federal do Brasil, com a qual a TAAG está a cooperar.

Após as diligências, a aeronave cumpriu o seu itinerário de voo normal.

Na nota, a TAAG condenou “todo o tipo de práticas dolosas” e manifestou-se disponível para colaborar nas acções de prevenção e combate às práticas ilícitas “de forma a garantir a segurança operacional e dos passageiros”.