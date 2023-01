Itamaraty cancela reunião e cria mal-estar com presidente de Angola

«O presidente de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, de 68 anos, retornou ao seu país sem se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A reunião estava marcada para as 15h de segunda-feira (2) no Palácio do Itamaraty, mas foi cancelada momentos antes de acontecer.

O incidente teria deixado o político extremamente irritado, segundo relatos feitos a jornalistas.

De acordo com pessoas que acompanharam a comitiva angolana, Lourenço chegou ao Brasil na última sexta-feira (30) e acompanhou a posse do presidente Lula com outros 17 chefes de Estado.

Ele chegou a participar da cerimónia promovida pela Presidência da República no Palácio do Itamaraty no domingo (1°).

Na tarde de segunda, quando alguns componentes da comitiva do presidente angolano já haviam deixado o hotel Royal Tulip e começavam a embarcar nos veículos para a reunião que aconteceria no Palácio do Itamaraty, que fica a cerca de 5 quilómetros de distância, foram informados sobre o cancelamento.

Neste momento, Lourenço teria se irritado e programado o retorno para Angola sem remarcar uma nova data para a reunião. Segundo fontes, depois de Brasília, havia uma programação anterior em que Lourenço se dirigiria para o litoral baiano, na cidade de Trancoso, para encontrar o restante da família que passa férias no local.

Entretanto, após se irritar, mudou de ideia e acabou indo directo para a capital angolana, Luanda.

A embaixada de Angola no Brasil confirmou que o presidente embarcou na manhã desta terça-feira (3), mas não forneceu mais detalhes sobre a suposta irritação do presidente.»

