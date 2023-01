O Presidente da República, general João Lourenço, disse hoje, em Luanda, que Angola deve prestar permanentemente uma atenção particular às Forças Armadas Angolanas (FAA), de modo a garantir a sua defesa e segurança.

Segundo João Lourenço, que falava na cerimónia de tomada de posse das chefias militares, é no tempo de paz que existem as melhores condições para qualquer Estado se preparar e prevenir.

“É na paz que devemos procurar desenvolver e fortalecer as nossas forças armadas”, defendeu o Comandante-Em-Chefe das FAA, para quem a movimentação das chefias e comandos militares é um processo necessário.

Deste modo, defendeu que a preocupação com a segurança nacional não deve ser somente em tempo de guerra, mas também em era de paz.

“Fomos buscar oficiais generais com uma folha de serviço invejável, conhecida, aos quais a pátria não só agradece, mas reconhece”, afirmou, sobre os empossados.

Disse também que, pela primeira vez, a governação no país ensaiou o cumprimento da lei, mediante a rotatividade das chefias das FAA.

“Até à presente data, a chefia das FAA esteve entregue sempre a um general do Exército”, lembrou o Chefe de Estado, fazendo menção que as Forças Armadas Angolanas são constituídas por três ramos militares, designadamente Exército, Força Aérea e Marinha de Guerra.

Neste sentido, João Lourenço prometeu continuar com essa experiência de rotatividade: “Vai chegar a vez, de um dia, as Forças Armadas virem a ser chefiadas por um almirante da Marinha e, desta forma, fazer-se justiça, porque não são apenas os efectivos do Exército que defendem o país, mas todos, em conjunto, de forma coordenada contribuem para a segurança nacional”.

No salão nobre do Palácio Presidencial, João Lourenço conferiu posse ao novo chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas Angolanas, general de aviação Altino Carlos José dos Santos, e ao chefe do Estado-Maior General Adjunto para Área Operacional e Desenvolvimento, general Artur Santos Vinama.

Foram ainda empossados os generais João Serafim Kiteculo como comandante do Exército, Virgílio António da Cunha Pinto, comandante da Força Aérea Nacional, Gouveia João de Sá Miranda, inspector-geral de Defesa Nacional, e Sequeira João Lourenço, chefe adjunto da Casa Militar do Presidente da República.

Folha 8 com Angop