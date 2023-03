A NOVA ERA DO “ANGOLA ÓLEO & GÁS”

Representando o principal evento do país para o sector de petróleo e gás, a conferência e exposição Angola Óleo & Gás (AOG) celebrou vários marcos importantes desde a primeira edição em 2019. Organizada pela Energia Capital & Poder (ECP), a AOG serve como o ponto de encontro oficial do sector energético de Angola. O evento deu início a uma nova era de assinaturas de negócios e lançamentos de projectos, permitindo que o país impulsione o crescimento significativo e de longo prazo da indústria.

Ao consolidar a posição do evento como o ponto de encontro oficial do sector de energia, as edições inaugurais de 2019 e mais recente de 2022 da conferência AOG começaram oficialmente com um discurso de abertura de João Lourenço, Presidente da República, Titular do Poder Executivo e Presidente do MPLA, partido no poder há 47 anos.

Além de unir os players domésticos de energia, a conferência AOG despertou o interesse de um conjunto de partes interessadas regionais, incluindo representantes governamentais de alto nível. Os ministros da Energia da Guiné Equatorial, Namíbia, Senegal, República do Congo, Costa do Marfim, Serra Leoa e RDC representam apenas alguns dos oradores ministeriais que se deslocarão a Angola para a conferência desde o início do evento.

Unindo players de energia regionais e globais por três dias de networking e diálogo, a conferência AOG segue a representar a melhor plataforma para assinar acordos de avanço da indústria. Em 2019, foram assinados acordos entre a United Shine e a Sonangol; entre a NFE International, o Ministério da Energia e Recursos Hídricos, o Ministério dos Recursos Minerais e Petróleos e o Ministério das Finanças; entre a Sonangol e a Eni; e entre a Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) e a ExxonMobil; enquanto um contrato foi concedido à Kinetics Technology.

Em 2022, foram assinados acordos entre o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleos e Gás de Angola e o Ministério das Minas e Energia da Namíbia; a ANPG e a Direcção do Petróleo da Serra Leoa; e o Ministério de Minas e Hidrocarbonetos da Guiné Equatorial e o Ministério de Hidrocarbonetos da RDC.

Além de realizar uma conferência de grande escala, o organizador do evento ECP lançou duas publicações angolanas em 2019 e 2022 juntamente com o Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás. Ao cobrir toda a cadeia de valor da energia angolana e incorporando entrevistas aprofundadas com especialistas da indústria, ambas as publicações fornecem uma visão abrangente do clima de investimento em Angola.

Todas as três edições do AOG ocorreram em colaboração com o Ministério de Recursos Minerais, Petróleo e Gás, bem como com vários patrocinadores de alto nível de todo o cenário energético regional e global, uma prova do calibre do evento. Representando o evento oficial de energia do país, todas as três edições também tiveram a petrolífera estatal Sonangol como principal patrocinadora, bem como outros grandes players, incluindo ExxonMobil, TotalEnergies, Centurion, Chevron, Eni, Equino, Unitel, a Câmara Africana de Energia e muitos mais.

A edição de 2021 do AOG representou o primeiro evento de grande dimensão a ter lugar no país desde o início da pandemia de Covid-19. Realizada sob as mais rígidas medidas de saúde, cada participante da conferência foi testado para garantir a segurança de todos, com medidas adicionais implementadas. Com o evento, a abertura da indústria de eventos de Angola começou, pois as partes interessadas aprenderam a se adaptar ao ambiente alterado.

Durante a edição de 2019 do evento, o regulador nacional ANPG lançou a Rodada de Licitação de Blocos Petrolíferos do país, bem como a primeira rodada de campos marginais do país. Reafirmando a organização e a forte agenda Upstream do país, a rodada despertou o interesse de um grupo de players diversificados. Em 2021, a ANPG também anunciou o lançamento da sua nova ronda de licitações para 2021, na sequência do encerramento com sucesso do concurso de 2020 para blocos Onshore nas bacias do Baixo Congo e do Kwanza.

Ao representar um dos maiores e mais antigos países produtores de África, Angola conta com a participação de um conjunto de grandes empresas energéticas regionais e globais. Durante os três eventos angolanos, essas grandes empresas desempenharam um papel decisivo na condução de discussões e assinaturas de negócios, e incluíram ExxonMobil, TotalEnergies, Eni, Chevron, Equinor, Baker Hughes, bp, Fórum dos Países Exportadores de Gás, Cabinda Gulf Oil Company, Brimontn, entre outros.

Um dos momentos mais marcantes das três edições do AOG foi o jantar de gala e premiação do AOG 2022, no qual várias organizações de alto nível representaram os vencedores. Isto incluiu Azule Energy ganhando o prémio “Divisor de Águas do Ano”; ExxonMobil ganhando o prémio “Explorador do Ano”; e a SOMOIL vencedora do prémio “Empresa Local do Ano”.

Enquanto o progresso continua a ser feito para criar igualdade em todo o espaço energético africano, as mulheres continuam lutando por seu lugar na indústria. Ao longo das três edições, a AOG recebeu mulheres dedicadas em recepções de energia, patrocinadas por organizações de alto nível.

O Presidente João Lourenço fez o discurso de arranque da 3.ª edição do AOG2022, onde revelou estar em preparação um Plano Director para o gás natural, com um horizonte de longo prazo. Mas o tema da transição energética não foi esquecido pelo Chefe de Estado, que deu nota dos passos que têm sido dados para o desenvolvimento de uma economia cada vez mais sustentável, onde as petrolíferas, incluindo a Sonangol, têm uma palavra a dizer.

No seu discurso, defendeu que o sector petrolífero deve promover uma gestão sustentável dos combustíveis fósseis e lembrou que o Executivo tem também estado engajado na construção de centrais fotovoltaicas, através da Sonangol, com base em parcerias com empresas internacionais como a Eni e a Total, e empresas alemãs, para desenvolver projectos de produção de hidrogénio verde “que vão contribuir para sustentabilidade do seu portefólio de negócios”.

“Angola está aberta ao investimento privado”, reiterou o Presidente, que anunciou que Angola está a ultimar um Plano Director para o gás natural, com um horizonte a 30 anos, de modo a garantir a criação de empregos e geração de receitas para o Estado”. O Chefe de Estado apelou aos investidores que olhem para as oportunidades de negócio e garantiu que o Governo tem trabalhado “incansavelmente” para estabelecer um ambiente regulatório propício, tendo redefinido o modelo de governação do sector e os papéis das diferentes entidades, apostando em maior transparência e competitividade no sector, tornando-o mais atractivo para a captação de investimentos nacionais e estrangeiros.

No encerramento dos trabalhos, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Pedro Azevedo, reiterou a aposta do Estado angolano em acelerar a transição energética, com a expansão de projectos de energia solar, bioquímica, eólica, de biocombustíveis e hidrogénio verde, que ao mesmo tempo podem contribuir para o crescimento e desenvolvimento económico do país.

Diamantino Azevedo avançou que o Executivo está também a trabalhar na procura de minerais importantes para a transição energética, como terras raras e lítio, sendo que, neste caso, já se está em fase de prospecção, e o país possui uma série de projectos de cobre e outros minerais primários que são fundamentais para a transição energética. “Estamos empenhados na construção de refinarias de petroquímica, fábricas de fertilizantes, exploração de recursos minerais como fosfato e sua transformação. Se o Executivo conseguir concretizar estes projectos, faremos a diferença no que diz respeito à diversificação económica, para o melhoramento da qualidade de vida e do bem-estar social do povo angolano”, disse, lembrando que o Executivo está disposto a trabalhar com todos os parceiros que decidiram investir em Angola e os que pretendem desenvolver as acções no sector petrolífero, para que os projectos ligados à transição energética sejam concretizados.

As oportunidades são tão grandes quanto o país é vasto. Angola tem um bom historial de utilização de receitas provenientes de projectos de petróleo e gás natural no financiamento de sectores estratégicos da economia, desenvolvendo infra-estruturas, a agricultura, educação e cuidados de saúde. Mas os investidores não vêm a Angola por altruísmo: fazem-no porque os retornos são elevados em todos os sectores e não apenas no do petróleo e gás. O país deverá ter um crescimento real do PIB acima de 5% entre 2023-2025, à medida que a recuperação económica pós-COVID se robustecer.

A tecnologia é essencial em todos os aspectos da cadeia de valor energético, e quer a Sonangol, quer as companhias internacionais que operam em Angola utilizam tecnologia de ponta em todas as suas operações para reduzir custos, racionalizar a eficiência operacional e maximizar os benefícios para os accionistas. Há empresas locais, como a Integrated Solutions, que emergiram como fornecedores de soluções e serviços de TI, fornecendo manutenção e apoio a sistemas tecnológicos complexos. Outras empresas 100% angolanas, como a Anglobal e a SOAPRO, têm-se destacado na prestação de serviços de engenharia, construção civil e apoio técnico ao sector do petróleo e gás, estando também a expandir-se para novas áreas de negócio, como as infra-estruturas e as energias renováveis.

Angola fez da formação e desenvolvimento da mão-de-obra local uma pedra angular do seu programa de desenvolvimento económico a longo prazo. As empresas que operam no sector da energia devem celebrar acordos-quadro com o Ministério, estabelecendo procedimentos relativos ao recrutamento, integração, formação e desenvolvimento da mão-de-obra, bem como um Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos. Estes planos também contêm obrigações no que diz respeito à integração e promoção do pessoal angolano e à substituição de expatriados, no quadro de um processo de “angolanização” calendarizado.

Folha 8 com Energy Capital & Power