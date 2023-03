190 MILHÕES DE CRIANÇAS AFRICANAS EM RISCO

Cerca de 190 milhões de crianças em 10 países africanos estão em grande risco de uma convergência de três ameaças relacionadas com a água – água, saneamento e higiene inadequados (ASH); doenças relacionadas; e os perigos climáticos – de acordo com uma nova análise do UNICEF.

A tripla ameaça foi considerada mais acentuada no Benim, Burkina Faso, Camarões, Chade, Costa do Marfim, Guiné, Mali, Níger, Nigéria e Somália, tornando a África Ocidental e Central uma das regiões mais inseguras do mundo em termos de água e com impacto climático, de acordo com a análise. Muitos dos países mais afectados, particularmente no Sahel, enfrentam também instabilidade e conflitos armados, agravando ainda mais o acesso das crianças a água potável e saneamento.

“África enfrenta uma catástrofe hídrica. Embora os choques relacionados ao clima e à água aumentaram globalmente, em nenhum outro lugar do mundo os riscos se agravam tão severamente para as crianças”, disse o director de programas do UNICEF, Sanjay Wijesekera. “Tempestades devastadoras, inundações e secas históricas já estão destruindo instalações e casas, contaminando recursos hídricos, criando crises de fome e espalhando doenças. Mas, por mais desafiadoras que sejam as condições atuais, sem uma acção urgente, o futuro pode ser muito mais sombrio.”

A análise global – que analisou o acesso das famílias aos serviços de ASH, o peso das mortes atribuíveis por ASH entre crianças menores de cinco anos e a exposição a perigos climáticos e ambientais – revela onde as crianças enfrentam a maior ameaça e onde o investimento em soluções são desesperadamente necessário para evitar mortes desnecessárias.

Nos 10 centros de registo, quase um terço das crianças não tem acesso básico, a pelo menos, água em casa e dois terços não têm serviços de saneamento básico. Um quarto das crianças não tem escolha a não ser praticar a defecação a céu aberto. A higiene das mãos também é limitada, com três quartos das crianças incapazes de lavar as mãos devido à falta de água e sabão em casa.

Como resultado, estes países também carregam o fardo mais pesado de mortes de crianças por doenças causadas por ASH inadequada, como doenças diarreicas. Por exemplo, 6 dos 10 enfrentaram surtos de cólera no ano passado. Globalmente, mais de 1.000 crianças menores de cinco anos morrem todos os dias de doenças relacionadas ao ASH, com cerca de 2 em cada 5 concentradas apenas nesses 10 países.

Esses centros de registo também estão entre os 25% dos 163 países do mundo com maior risco de exposição às ameaças climáticas e ambientais. Temperaturas mais altas – que aceleram a replicação de patogénicos – estão aumentando 1,5 vezes mais rápido do que a média global em partes da África Ocidental e Central. Os níveis das águas subterrâneas também estão caindo, exigindo que algumas comunidades cavem poços duas vezes mais profundos do que há apenas uma década. Ao mesmo tempo, as chuvas tornaram-se mais irregulares e intensas, levando a inundações que contaminam o escasso abastecimento de água.

Todos os 10 países hotspot também são classificados por OCDE frágil ou extremamente frágil, com as tensões do conflito armado em alguns países ameaçando reverter o progresso em direcção à água potável e ao saneamento. Por exemplo, o Burkina Faso assistiu a um aumento dos ataques a instalações de abastecimento de água como uma táctica para deslocar comunidades. Cinquenta e oito pontos de água foram atacados em 2022, contra 21 em 2021 e três em 2020. Como resultado, mais de 830 000 pessoas – mais de metade das quais são crianças – perderam o acesso a água potável no último ano.

A nova análise que antecede a Conferência das Nações Unidas sobre a Água 2023 em Nova Iorque, de 22 a 24 de Março. Líderes mundiais, organizações relevantes e outros participantes se reunirão pela primeira vez em 46 anos para analisar o progresso no sentido de garantir o acesso à água e ao saneamento para todos. Na conferência, o UNICEF apela a:

– Rápida expansão do investimento no sector, nomeadamente a partir do financiamento mundial da luta contra as alterações climáticas;

– Fortalecer a resiliência climática no sector de ASH e nas comunidades;

– Priorizar as comunidades mais vulneráveis nos programas e políticas de ASH;

– Aumentar os sistemas, a coordenação e as capacidades eficazes e responsáveis para a prestação de serviços de abastecimento de água e saneamento;

– Implementação do Quadro de Aceleração Global ODS6 ONU-Água e investir nos principais aceleradores.

“A perda da vida de uma criança é devastadora para as famílias. Mas a dor é intensificada quando é evitável e causada pela falta de necessidades básicas que muitos consideram garantidas, como água potável, banheiros e sabão”, disse Wijesekera: «Investir em serviços de água, saneamento e higiene resilientes às alterações climáticas não é apenas uma questão de proteger a saúde das crianças hoje, mas também de garantir um futuro sustentável para as gerações vindouras.»