REUNIÃO DE JOÃO LOUREÇO E ACJ

O Presidente angolano, João Lourenço (MPLA), e o líder do principal partido da oposição, Adalberto da Costa Júnior, vão encontrar-se amanhã, sexta-feira, anunciou o presidente da UNITA.

Adalberto da Costa Júnior falava após a cerimónia de tomada de posse como novo membro do Conselho da República, a par do presidente da Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), Nimi a Simbi, e do nacionalista Jorge Alicerces Valentim.

O presidente da UNITA, que regressa hoje ao Conselho da República depois de ter sido afastado do órgão na sequência da anulação do XIII Congresso do partido, realizado em 2019, disse que fará o que estiver ao seu alcance para contribuir para a estabilidade, paz e desenvolvimento, em especial num ano de eleições, para que este ato seja realizado “num ambiente de absoluta tranquilidade”.

A tomada de posse de hoje pode ser vista como um dos elementos desanuviadores face à “apreensão” que se tem manifestado, bem como o outro “sinal importante” que será a audiência que terá amanhã com João Lourenço.

“Acabei de ser convidado, amanhã [sexta-feira], para uma audiência com o Presidente da República. Este elemento vem ao encontro da expectativa que temos, de diálogo institucional, e acaba por ser o elemento mais importante nestes desafios que temos para garantir um futuro de estabilidade”, declarou Adalberto da Costa Júnior.

Por outro lado, o Presidente da República disse que espera empenho e dedicação dos novos conselheiros, sendo que dois deles foram indicados para o órgão por inerência de funções, em virtude de terem sido eleitos líderes dos respeitos partidos políticos, que realizaram há relativamente pouco tempo congressos de renovação das suas direcções.

“O que nós esperamos dos conselheiros é a sua experiência, os seus conhecimentos”, salientou o chefe do executivo, lembrando que, em alguns meses, os angolanos vão às urnas para escolher os seus representantes na Assembleia Nacional, tornando-se o cabeça-de-lista do partido mais votado o Presidente da República.

“Com certeza que, por maioria de razão, este é o ano em que o Presidente mais precisa do trabalho dos conselheiros”, afirmou.

Nimi a Simbi salientou que “vai apoiar todos os actos e ideias que concorrem para a democracia” e ver como pode apoiar a melhoria das condições de vida dos angolanos. “Estamos a viver um momento muito crítico, em que algumas medidas corajosas devem ser tomadas”, declarou.

Jorge Alicerces Valentim, que foi dirigente da UNITA e se juntou mais tarde ao MPLA, após se desentender com a direcção do partido do “Galo Negro”, dirigido por Jonas Savimbi, prometeu “aos 84 anos, trabalhar duramente para a consolidação da paz e da reconciliação nacional e ajudar no progresso” de Angola.

O Presidente da República, João Lourenço, designou, na terça-feira, Adalberto da Costa Júnior, Nimi a Simbi e Jorge Alicerces Valentim como membros do Conselho da República, dando por findas as funções de Isaías Samakuva e de Lucas Ngonda, como membros do órgão colegial consultivo do chefe de Estado.

As nomeações decorrem da necessidade de adequação da composição do Conselho da República, devido às alterações verificadas na presidência da UNITA e da FNLA, na sequência das anotações do Tribunal Constitucional, que validou os congressos das duas formações políticas, realizados em 2021, onde foram eleitos Adalberto da Costa Júnior e Nimi a Simbi.

Folha 8 com Lusa