QUANDO O PRESIDENTE É PIRÓMANO E NÃO BOMBEIRO

O investigador angolano-português Eugénio Costa Almeida afirma que a reacção do Presidente angolano aos actos de vandalismo que tiveram lugar em Luanda, na segunda-feira, é “perigosa”, defendendo um discurso “conciliador”, em vez de “quase incendiar” a situação “com acusações veladas”.

Eugénio Costa Almeida, que falava após o chefe de Estado angolano, Presidente do MPLA candidato às próximas eleições e Titular do Poder Executivo, classificar os incidentes como “um verdadeiro c de terror” que aponta “para a materialização de um macabro plano de ingovernabilidade” e uma “tentativa da subversão do poder democraticamente instituído”, considerou que as declarações foram “um tiro no pé”, apesar de se ter assistido a actos de terror em sentido lato.

“Face ao que aconteceu, aceito que o Presidente da República diga que aquilo foi um acto de terror, sobretudo quando se vê um autocarro a ser incendiado e as pessoas a fugirem, o que evitou que o drama fosse maior”, salientou o investigador do Centro de Estudos Internacionais do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa.

No entanto, é “perigoso” ecoar as palavras do secretário provincial do MPLA (partido no poder há 46 anos) em Luanda, Bento Bento, que acusou a UNITA (o principal partido da oposição que o MPLA ainda permite) de estar implicada no vandalismo, sobretudo em vésperas de eleições, que vão realizar-se (em princípio) em Agosto.

“Vir a público dizer que os actos de vandalismo que, sim, devem ser vistos como actos de terror, são imputados a um determinado órgão político é muito perigoso, [o Presidente] tem obrigação de conhecer as consequências das palavras com este teor”, assinalou Eugénio Costa Almeida, dizendo que se João Lourenço tem conhecimento de “quem são as pessoas” envolvidas no plano de ingovernabilidade deve dizer quem são, não deixando no ar acusações veladas.

O chefe de Estado disse que “o que aconteceu na segunda-feira foi um verdadeiro acto de terror, cujas impressões digitais deixadas na senda do crime são bem visíveis e facilmente reconhecíveis e apontam para a materialização de um macabro plano de ingovernabilidade através do fomento da vandalização de bens públicos e privados, incitação à desobediência e à rebelião, na tentativa da subversão do poder democraticamente instituído”.

A UNITA e as associações de taxistas repudiaram os actos violentos e a destruição de bens, entre os quais um autocarro do Mistério da Saúde e um edifício do comité de acção do MPLA, demarcando-se do vandalismo.

Eugénio Costa Almeida apontou a grande insatisfação social e o elevado desemprego (João Lourenço prometera a criação de 500 mil empregos) que afecta os jovens angolanos como um rastilho para estes acontecimentos, levando a que “a crise social que estava latente se torne num caos”.

Por isso, o académico especialista em Relações Internacionais sublinhou que João Lourenço deveria adoptar um tom “de apaziguamento, não de afrontamento”, sem deixar de condenar “asperamente” os acontecimentos.

“Acredito que [Lourenço] quis passar uma ideia de estabilidade, falando para dentro, mas também para fora porque um país que mostra aquele caos não é atractivo para os investidores, mas, a partir do momento, em que se fazem acusações veladas está-se a criar um afrontamento político e social que não é adequado no momento presente e que não ajuda à estabilidade do país”, comentou.

Eugénio Costa Almeida abordou também a greve dos taxistas, considerando “estranho” que o Governo tenha claudicado no que diz respeito ao aumento da lotação dos candongueiros (conhecidos popularmente como “táxis”, transportes colectivos que levam até 15 passageiros).

“Se estamos em pandemia isso não é aceitável, ultrapassou o bom senso e a necessidade de conter a pandemia”, criticou.

O início da greve dos taxistas angolanos, que foi suspensa na terça-feira, foi marcado por distúrbios em diferentes pontos da cidade de Luanda e denúncias de tentativas de linchamento de jornalistas afectos a órgão dirigidos pelo MPLA que cobriam os incidentes.

Convocada pela Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola, a Associação dos Taxistas de Angola e a Associação dos Taxistas de Luanda, a greve tinha como reivindicações principais a oposição à redução do número de taxistas e de passageiros, no âmbito das medidas de combate à Covid-19, a inclusão dos taxistas na Segurança Social e o seu acesso à carteira profissional, e uma resposta à “degradação” da relação entre polícias e taxistas, devido ao “excesso de zelo” das autoridades.

Os taxistas desconvocaram a greve na terça-feira, manifestando-se abertos ao diálogo, mas denunciaram também estar a ser alvo de perseguições e detenções arbitrárias, estimando que cerca de uma centena dos seus associados tenham sido detidos.

