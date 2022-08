QUANDO NÃO SE TEM VALOR, O PREÇO É TUDO

O antigo vice-primeiro-ministro português, Paulo Portas, justificou hoje a sua presença em Angola, como observador eleitoral convidado do Presidente do MPLA, em nome das relações diplomáticas dos dois países. É tudo uma questão de preço, já que valor é coisa que Paulo Portas não tem.

Por Orlando Castro (*)

“Viemos a convite do Presidente da República de Angola e como Portugal e Angola têm relações muito importantes e excelentes esse tipo de convites não se recusa”, disse Paulo Portas, hoje, na Comissão Nacional Eleitoral (CNE, sucursal do MPLA) angolana, onde recebeu a documentação (leia-se guião do que devem ver) de observador, acompanhado do ex-ministro social-democrata José Luís Arnaut, também convidado por João Lourenço.

Confrontado com críticas às suas relações pessoais com João Lourenço, Paulo Portas salientou que as “relações de Portugal com Angola enquanto estados soberanos têm décadas e não se esgotam numa circunstância ou numa personalidade”. E avisou: “Se não estiverem aqui portugueses, estarão outros em vez dos portugueses”. Nem que se seja, como aconteceu com o moribundo CDS, do tipo do militante Jacinto Leite Capelo Rego.

Quanto às eleições que vai acompanhar na quarta-feira de acordo com as ordens superiores recebidas do Presidente do MPLA, referiu que o Presidente da República de Angola sabe que a sua opinião “é independente”. Está-se mesmo a ver.

“A minha intenção é contribuir para que estas eleições corram o melhor possível, da forma mais transparente, da forma mais participada e que resultem no bem de Angola”, disse o “Paulinho das feiras”, que não quis comentar as polémicas sobre a transparência eleitoral nesta fase.

Segundo o antigo vice-primeiro-ministro, “ser observador significa ver, escutar, perguntar, ouvir antes de dar opinião”.

Por seu turno, José Luís Arnaut prometeu “observar de forma independente e isenta todo este processo” para que “possa decorrer com toda a normalidade desejável e expectável”.

“Todos estes processos são processos evolutivos, é natural que aqui e ali possa haver qualquer dúvida mas o que importa é que se deram passos muito importantes na afirmação da democracia”, disse, recusando também comentar as críticas à opacidade do processo eleitoral. “Estamos a observar e não quero especular sobre especulações”, disse Arnaut aos jornalistas.

Segundo Paulo Portas, que também chegou – por razões de estratégia basilar do mercenarismo – a ser anti-MPLA, Portugal não deve “explicar aos angolanos como é que eles devem ser angolanos”. Nessa altura, sob as ordens do soba-maior José Eduardo dos Santos, chegou mesmo a ser designado como Luvualu de Carvalho para a Europa e América Latina.

O “essencial” – de acordo com o ex-líder de grandes militantes do CDS, caso de Jacinto Leite Capelo Rego – não eram os atropelos sistemáticos aos direitos humanos em Angola, mas sim garantir que Portugal mantinha a sua quota de negócios, mesmo que estes sejam pagos com diamantes e petróleo de sangue.

Em 2016, durante um jantar conferência na Escola de Quadros do CDS-PP (uma espécie de aulas de educação patriótica da JMPA), Paulo Portas deu razão “à escola diplomática que entende que a missão do Estado português é defender os interesses de Portugal” e que “não têm razão os que acham que é uma atribuição de Portugal explicar aos angolanos como é que eles devem ser angolanos”.

Quem viu o Paulinho do lisboeta Marquês de Pombal e quem o vê. Desde que começou a visitar regularmente os seus camaradas do MPLA e prescindiu, pela prática, do uso de vaselina (espécie de gordura mineral extraída do petróleo), ficou mais subserviente ao rei de Angola. O rei mudou mas a subserviência manteve-se.

“Esse tempo passou quando o império caiu”, destacou Paulo Portas, reforçando que “quem sabe o futuro dos angolanos, são os angolanos”.

É verdade. Um dia destes, assim o solicite João Lourenço, Paulo Portas vai dizer, com a mesma lata, que Eduardo dos Santos não era bestial mas, isso sim, uma besta. Mas os angolanos, quando isso acontecer, vão mandar Paulo Portas e os seus restantes companheiros e camaradas (entre outros, Cavaco Silva, José Sócrates, Jerónimo de Sousa, António Costa, Passos Coelho e Marcelo Rebelo de Sousa) para o seu habitat natural, o chiqueiro onde tanto gostam de chafurdar.

O que preocupa Paulo Portas, tal como mandam as indicações recebidas pelo seu patrono e patrão angolano, nunca foram os atropelos sistemáticos aos direitos humanos por parte do regime angolano, já que a missão do reino português passa por defender os seus negócios noutros “mercados e territórios”.

“Concentremo-nos no essencial: se Portugal não tiver uma boa relação com Angola os chineses, turcos, franceses, italianos, ingleses, espanhóis vão tomar as posições que Portugal tem em Angola”, deixou claro o ex-vice-primeiro-ministro, ex-líder do CDS, ex-anti-MPLA.

No seu papel de Luvualu português, Paulo Portas no dia 12 de Março de 2016 sugeriu aos órgãos de soberania portugueses para evitarem “a tendência para a judicialização da relação entre Portugal e Angola”, considerando-a “um caminho sem retorno”, aconselhando a que procurarem “em todas as frentes o compromisso”. Recordam-se?

“É um apelo dirigido aos órgãos de soberania, porque é deles a atribuição, para terem isto presente, para se lembrarem destes factos, e para, dentro do que a Constituição dispõe e a lei impõe, evitarem a tendência para a judicialização da relação entre Portugal e Angola – esse seria um caminho sem retorno -, e procurarem em todas as frentes o compromisso”, apelou Paulo Portas, na intervenção de despedida da liderança do CDS, perante o 26º Congresso do partido, que decorreu em Gondomar (Porto).

O apelo foi feito “com a autoridade de quem trabalhou muito para melhorar as relações com Angola”. “Sabendo que Portugal é importante para os angolanos e que Portugal não está em condições de substituir Angola na sua política externa, pelo número de portugueses que lá vivem e que merecem o nosso respeito, pelas 2 mil empresas que estão em Angola e que merecem a nossa protecção, pelas 10 mil empresas que exportam para Angola e que nós não podemos esquecer, pela interpenetração das duas economias e dos investimentos dos dois países”, disse, a introduzir o apelo.

“Nunca se esqueçam disto: o lugar que Portugal deixar de ocupar em Angola vai ser ocupado por outros países, se calhar pelos países que se empenham discretamente em prejudicar as relações entre Portugal e Angola são exactamente os mesmos que gostariam de nos substituir em Luanda”, declarou o oficioso embaixador itinerante do MPLA, Paulo Portas.

Para Paulo Portas, “o método do compromisso é o que melhores resultados produz naqueles países e Estados que têm em afinidades electivas, e entre Portugal e Angola há afinidades electivas”.

Antes de, entre outros cargos, Paulo Portas se assumir como Luvualu português, chegou sempre a Luanda com uma mão vazia e outra sem nada, esperançado – com razão – que o beija-mão daria frutos.

“Angola é uma potência africana e o Presidente José Eduardo dos Santos é um dos líderes africanos mais respeitados e mais experimentados”, enfatizava sempre Paulo Portas. E o processo, pelos vistos, é para continuar. Basta agora substituir o nome do Presidente da República.

Em 2014, era então vice-primeiro-ministro português, veio cá dizer que os bancos centrais de Angola e de Portugal estavam a trabalhar em conjunto na situação no Grupo Espírito Santo e ramificações nos bancos do grupo nos dois países. Em estudo estava – como está sempre – a dose de sabão a usar para um melhor branqueamento.

A posição do governo português foi então transmitida aos jornalistas após uma audiência de quase uma hora entre Paulo Portas e o Presidente da República.

“Eu serei naturalmente discreto sobre essa matéria, mas sempre poderei adiantar que os reguladores de Angola e de Portugal têm trabalhado conjuntamente e eu confio nas medidas de estabilização que saberão encontrar”, afirmou Paulo Portas.

O Banco Espírito Santo detinha 55,71 por cento do BES Angola, instituição bancária que segundo o próprio regulador angolano apresentava problemas na carteira de crédito. Forma simpática e já branqueada de referir as vigarices protagonizadas por altos dignitários do regime, tal como o Folha 8 revelou por diversas vezes.

Embora sem adiantar o teor da conversa com José Eduardo dos Santos ou a solução técnica para o caso, Paulo Portas disse apenas entender que a articulação em curso é um “sinal com confiança”.

Ainda não há muito tempo, era então ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo “Luvualu” Portas afirmou que Portugal considerava que o fenómeno das “Primaveras Árabes” foi provocado pela asfixia da liberdade e pela falência de regimes autoritários.

Traduzindo as afirmações de Paulo Portas, que têm obviamente leituras diferentes consoante os protagonistas, ficou a saber-se que em Angola, embora – na altura – o regime autoritário de Eduardo dos Santos estivesse socialmente falido e a liberdade já nem respirasse, tudo era diferente.

Embora José Eduardo dos Santos estivesse no poder desde 1979, sem nunca ter sido nominalmente eleito, ainda estava nessa altura no galarim dos bestiais e por isso merecia toda a confiança, apoio, solidariedade e outras mordomias.

(*) Com Lusa