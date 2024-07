Em alusão ao Dia da Mulher Africana, a Associação de Profissionais de Cerimonial e Protocolo de Angola (APCPA) realiza, no dia 31 de Julho de 2024, às 17 horas, no Hotel Intercontinental, a 1ª Edição do Chá “Protocolo no Feminino”.

O evento contará com a participação de mulheres dos mais variados quadrantes, incluindo deputadas, diplomatas, empresárias, membros do clero, assim como profissionais de cerimonial, protocolo, etiqueta e organização de eventos.

O discurso de abertura do evento será feito pela directora Geral do Protocolo Estado, embaixadora Paula Castro, a primeira mulher a exercer essa função. A mensagem de boas-vindas do Chá “Protocolo no Feminino” será feita pela presidente da APCPA, Hildeth Coimbra.

O evento tem como objectivo geral reflectir sobre o cerimonial e protocolo numa perspectiva do género e, entre outros aspectos, visa alcançar os seguintes objectivos específicos:

1º Contribuir para a compreensão do papel das mulheres no cerimonial e protocolo;

2º Analisar a importância do cerimonial e protocolo na promoção da imagem da mulher;

3º Despertar nas mulheres a importância do cerimonial e protocolo no desempenho das suas funções;

4º Reconhecer o valor e importância histórico-protocolar das soberanas dos antigos e actuais reinos angolanos;

5º Reconhecer o valor de elementos culturais africanos na projecção da imagem das mulheres;

6º Partilhar experiências e boas práticas relativas à participação de mulheres em eventos e solenidades.

Durante a 1ª Edição do Chá “Protocolo no Feminino” serão abordados os seguintes temas:

Cerimonial e Protocolo Sensível ao Género

• Prelector: Amílcar Mário Quinta, director de Relações Internacionais para África da Organização Internacional de Cerimonial e Protocolo (OICP) e membro da Academia Internacional de Cerimonial e Protocolo.

Africanidade na Construção da Imagem Feminina

• Prelectora: Nadir Tati, designer, estilista e CEO do Nadir Tati Group.

Os Desafios do Protocolo no Feminino no Contexto Empresarial

• Prelectora: Elisabeth dos Santos, empreendedora.

O Protocolo no Feminino no Contexto das Relações Diplomáticas

• Prelectora: Osvalda Joana, embaixadora da República de Moçambique em Angola.

O Protocolo no Feminino no Contexto de Organizações Políticas

• Prelectora: Arlete Chimbinda, deputada.

As Mulheres nos Reinos Angolanos

• Prelectora: Rosa Cruz e Silva, historiadora.

O Protocolo no Feminino no Contexto de Organizações Religiosas

• Prelectora: Maria do Carmo Adriano Sebastião de Carvalho, pastora da Igreja Metodista.

O evento contará ainda com as seguintes moderadoras: Elsa Barber, assessora da Vice-Presidente da República e Membro da APCPA; Alexandrina Trozo, coordenadora do Protocolo da Administração Geral Tributária e Membro da APCPA.

O “Chá Protocolo no Feminino” será encerrado pela presidente da Academia Internacional de Cerimonial e Protocolo, Eliane Ubillús.

A APCPA foi criada, formalmente, em 2019, congregando no seu seio profissionais de cerimonial e protocolo dos sectores público e privado. A sua finalidade é a de contribuir para o estudo e divulgação do cerimonial, protocolo, etiqueta e áreas conexas. A APCPA é membro da Organização Internacional de Cerimonial e Protocolo.