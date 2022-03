PARA ANGOLA, RAPIDAMENTE E EM… FORÇA!

O Presidente angolano, igualmente Presidente do MPLA e Titular do Poder Executivo, João Lourenço, afirmou hoje, na Praia, que Cabo Verde pode contar com “tudo o que for possível” de Angola, prometendo elevar a fasquia do relacionamento entre os dois países, em que está de “boa-fé”.

“O que é que Cabo Verde pode esperar de Angola? Pode esperar muito, tudo o que for possível. Nós estamos de boa-fé quando dizemos que queremos recuperar o tempo perdido. É precisamente isso, é preciso interpretar-se isso à letra. Queremos colocar o nível da cooperação entre os nossos países com a fasquia o mais alto possível”, disse João Lourenço, após reunir-se com o seu “homólogo” primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, na visita de Estado que está a realizar ao arquipélago.

No palácio do Governo, o chefe de Estado angolano e o primeiro-ministro cabo-verdiano assistiram à assinatura de um acordo entre as administrações das companhias aéreas estatais dos dois países para cedência pela TAAG de um Boeing 737-700, em regime de ‘leasing’, à Transportes Aéreos de Cabo Verde (TACV), aeronave que já chegou hoje à Praia para garantir as ligações de médio curso do arquipélago.

Na mesma cerimónia, que marcou as conclusões da reunião da VIII Comissão Mista dos dois países – a primeira em 14 anos – foi ainda assinado um Acordo Bilateral de Serviços Aéreos entre os dois governos, um Memorando de Entendimento sobre os Transportes Aéreos entre os ministérios dos Transportes dos dois países, e um Memorando de Cooperação Técnica entre a Agência de Aviação Civil de Cabo Verde (AAC) e a Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) de Angola.

“É verdade que praticamente estamos a começar agora, mas estamos a começar bem, a nosso ver. Vamos dar passos firmes, passos seguros, no sentido de podermos balancear, ano a ano e sempre que a comissão mista se reunir corrigir aquilo que eventualmente vai acontecer mal, não vai dar certo, mas confiantes em que o objectivo é melhorar e aumentar cada vez mais o nível da nossa cooperação económica, o nível das trocas comerciais entre os nossos dois países”, disse ainda o Presidente angolano.

Já o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia e Silva, sublinhou o apoio de Cabo Verde à intenção demonstrada por Angola, de integrar, como observador, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO): “Gostaríamos de sustentar – porque sabemos que é esse o desejo de Angola -, de patrocinar, a apresentação de Angola como país observador da CEDEAO e podermos juntos também estar numa região de interesse”.

Acrescentou que a Cabo Verde interessam investimentos angolanos “em todas as áreas”, mas apontou o turismo, imobiliário, economia marítima e economia digital, que se juntam a sectores já representativos da aposta de Luanda no arquipélago actualmente, como a energia, transportes, banca e telecomunicações.

A internacionalização das empresas angolanas foi também defendida por João Lourenço: “A internacionalização não enfraquece, antes pelo contrário. A internacionalização das empresas só as fortalece. Nós somos da opinião que os empresários cabo-verdianos devem aproveitar este bom momento, de abertura, em que a nível político, nós, os chefes de Estado, os chefes do Governo, estamos a criar o ambiente necessário para que os angolanos invistam aqui, em Cabo Verde, e os cabo-verdianos em Angola”.

A criação de um Banco de Desenvolvimento da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), proposta antiga e agora repescada por Angola, que detém a presidência rotativa da instituição, merece igualmente o apoio do primeiro-ministro cabo-verdiano.

“Pode ser um bom instrumento impulsionador de financiamento em condições que respondem às necessidades dos países da CPLP, particularmente dos países africanos que fazem parte da CPLP”, disse ainda Ulisses Correia e Silva.

O Presidente angolano chegou no domingo à Praia e iniciou hoje o programa oficial da visita de Estado a Cabo Verde, retribuindo a que foi realizada em Janeiro pelo seu homólogo cabo-verdiano, José Maria Neves, a Luanda.

Também hoje, João Lourenço pediu, na Praia, o investimento estrangeiro em Angola no sector da agro-pecuária, face às potencialidades do país e à “provável crise alimentar” que o mundo enfrentará e que, recorde-se, já existe em Angola há dezenas de anos, sendo que o país tem nesta altura “apenas” 20 milhões de pobres.

“Mais do que nunca, o mundo deve-se preparar para uma provável crise alimentar que esta aí a chegar. Por isso, investir na agricultura, investir na pecuária, investir nas pescas, ali onde for possível, é algo que os estadistas devem ter nas suas agendas”, apelou João Lourenço.

“Angola, tanto como outros países do mundo que têm vocação para a agricultura, tem as portas abertas aos investidores estrangeiros”, afirmou João Lourenço, aludindo à disponibilidade que também avançou anteriormente de disponibilizar terrenos para investidores cabo-verdianos cultivarem em Angola para garantir as necessidades alimentares de Cabo Verde e para exportação.

Espera-se que, no caso da agricultura, não obriguem os investidores estrangeiros, caso dos cabo-verdianos, a plantarem as couves com a raiz para… cima!

Sem nunca se referir à situação na Ucrânia e à invasão da Rússia (que o MPLA ainda está a apurar se não são “fake News”), que fez disparar os preços de alguns alimentos em todo o mundo, João Lourenço recordou as “grandes potencialidades” de Angola na agro-pecuária, como as “abundantes terras aráveis”, o clima e a água.

“O que Angola precisa é de investimento. Nós precisamos de investimento dos próprios angolanos, mas também de investidores estrangeiros, entre os quais se encontram com certeza os investidores cabo-verdianos, para produzir alimentos em abundância”, disse ainda o chefe de Estado angolano.

Recorde-se que a sugestão do tal banco da CPLP, apresentada por João Lourenço, é um plágio porque já fora apresentada, em 2015, pelo então secretário Executivo da CPLP, embaixador Murade Isaac Murargy.

“Podemos ser uma força económica relevante se trabalharmos para isso, deixamos o desafio de se começar a pensar na pertinência e viabilidade de criação de um banco de investimentos da CPLP”, sugeriu João Lourenço, no discurso de encerramento da XIII Conferencia de Chefes de Estado e de Governo da CPLP, que decorreu em Luanda.

Retrocedamos a 25 de Julho de 2015. A CPLP deve criar um banco ou agência multilateral de investimento para dar maior apoio às empresas dos Estados-membros, consolidando assim o papel de “intervenção económica” da organização, defendeu nesse dia o seu secretário Executivo.

“A CPLP deve ser não um bloco económico mas um bloco com intervenção económica. É um bloco essencialmente político e diplomático mas com intervenção económica”, disse em Díli, Timor-Leste, o embaixador Murade Isaac Murargy.

“O papel da CPLP, do secretariado, dos Estados-membros, é apoiar o empresariado, criar condições, criar um ambiente de negócios propício para que eles livremente possam actuar, fomentando e promovendo os investimentos”, afirmou.

Murade Isaac Murargy falava depois da XX reunião do Conselho de Ministros que analisou estes e outros temas no âmbito do debate sobre a nova visão estratégica da CPLP, com muitos sectores a defenderem que a organização deve procurar ser mais prática e eficaz, com acções que beneficiem os seus cidadãos.

Os responsáveis destacaram o desenvolvimento de maiores laços económicos, capitalizando na marca CPLP e na sua posição geográfica em quatro continentes.

Como exemplo das medidas que podiam ser postas em prática, e já apresentada a Timor-Leste, Murade Isaac Murargy referiu a “criação de um banco de investimento, uma agência multilateral de investimentos, que possa permitir um apoio as empresas”.

“Criar uma instituição dessa natureza ao nível da CPLP em que todos os Estados-membros, os países, os bancos, sejam accionistas desse banco, e onde podem entrar o Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD) ou outros. Algo que permita colaborar com as empresas que queiram intervir nas nossas áreas”, destacou.

O objectivo principal da presença da CPLP na Ásia, por exemplo, é exactamente, destacou, “atrair os empresários da ASEAN para que colaborem também com as empresas” lusófonas.

No que toca à visão estratégica, Murade Isaac Murargy disse que deve ter “uma componente mais política, mais económica e empresarial”, procurando ouvir não apenas as opiniões dos Estados-membros mas também a sociedade civil, o mundo empresarial e os académicos.

“Uma visão abrangente em que o cidadão da CPLP se sinta também envolvido no futuro da CPLP”, disse.

Igualmente importante, destacou, é fomentar a aproximação com o crescente número de Estados que querem ser observadores associados. Já na mesa estão propostas do Uruguai, Peru e Israel, juntando-se à mais antiga de Marrocos.

A criação de um potencial banco estava já então alinhada com a intenção de inclusão de um novo pilar económico e empresarial, uma das prioridades da presidência angolana da CPLP, que começou nessa altura.

Folha 8 com Lusa