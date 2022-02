ONTEM, HOJE E SEMPRE… POR ANGOLA

Políticos históricos da UNITA e familiares dizem que Jonas Savimbi, assassinado há 20 anos, olharia hoje para Angola com “muita tristeza e desgosto” depois de contribuir “activamente” para a independência e democracia do país, como “reconhece a nova geração”.

Jonas Malheiro Savimbi, fundador da União Nacional para Independência Total de Angola (UNITA, maior partido na oposição que o MPLA ainda permite), morreu em combate em 22 de Fevereiro de 2002, na região de Lucusse, província do Moxico, leste de Angola, onde esteve enterrado até 2019, ocasião em que o corpo foi inumado na sua terra natal, Lopitanga.

Os 20 anos passados desde a sua morte assinalam-se na terça-feira com uma romagem ao seu túmulo em Lopitanga e um acto de massas no Andulo, província do Bié, presidido pelo presidente do partido, Adalberto da Costa Júnior.

Para Alcides Sakala, deputado da UNITA, o fundador Jonas Savimbi deixou um “grande legado histórico para Angola, África e o mundo”.

Jonas Savimbi “é uma referência incontornável” na história de Angola, de África e do mundo: “Com a contribuição que deu para esta luta que terminou, praticamente, com a União Soviética. O Dr. Savimbi contribuiu para o fim da União Soviética na luta que ele fez aqui em Angola”.

“Legou os fundamentos da democracia, portanto havia dois actores que se digladiaram durante anos em Angola, uns que defendiam um sistema de partido único e a UNITA que defendia a democratização do país”, disse Alcides Sakala em entrevista à Lusa.

Segundo o ex-secretário da UNITA para as Relações Exteriores, “venceu” a visão de Jonas Savimbi sobre a democratização de Angola, reconhecendo, no entanto, que “também houve bom senso da outra parte (do MPLA) em assumir o processo de democratização”. Isto, recorde-se, apesar de José Eduardo dos Santos ter dito que “a democracia foi-nos imposta”.

“Portanto, vencemos todos, considerando que a democracia, ainda entre os vários sistemas, é o melhor sistema que permite esta aproximação, o debate contraditório entre os diferentes actores da nossa sociedade”, sublinhou.

O político da UNITA assegura que o legado de Jonas Savimbi é hoje reconhecido pela nova geração, referindo que o partido, fundado em 1966, constitui um dos seus legados e “se fortalece todos os dias” visando assumir a alternância do poder em Angola.

“Há também uma nova tomada de consciência no nosso país, há uma geração que sofre imenso hoje, significa que, de um lado, existem os factores sociais que determinam também esta mudança de consciência, portanto e a UNITA surge como esta força de vanguarda”, afirmou.

Passados 20 anos após a sua morte, Sakala acredita que se o líder fundador do seu partido estivesse vivo olharia hoje para Angola com “sentimento de muito desgosto”, por “ter lutado contra as injustiças sociais que infelizmente prevalecem” nas últimas duas décadas.

“Ele preferiu morrer aqui para combater estas injustiças sociais, porque Angola continua cada vez pior, infelizmente, temos estado a regredir e isso é constatação de toda a gente”, frisou.

“Infelizmente, nesses últimos 20 anos da parte do Governo angolano, não houve vontade política suficiente para darmos passos concretos, com João Lourenço iniciou-se o processo de reconciliação, se quisermos, nos primeiros anos do seu mandato”, realçou.

“Mas, infelizmente, depois as coisas começaram a retroceder, no momento em que fizemos a inumação dos restos mortais do Dr. Savimbi no cemitério da Lopintanga teria sido um momento de continuarmos, mas depois a coisa parou”, lamentou.

Sakala disse desconhecer a razão das coisas “actualmente regredirem” e deplorou igualmente a falta de diálogo entre a UNITA e o MPLA (no poder desde 1975).

“Não há diálogo hoje entre as duas forças políticas e é uma questão que tem que ser encorajada, porque há questões de interesses nacionais que têm que ser abordadas neste quadro da bipolarização”, defendeu.

A UNITA, no entender do general Samuel Chiwale, ex-comandante geral das Forças Armadas de Libertação de Angola (FALA), extinto braço armado do partido, foi um dos “principais legados” de Jonas Savimbi que “existe e continuará a existir até às gerações vindouras”.

“Não termina hoje e nem amanhã. Com a morte de Jonas Savimbi perdemos um chefe, mas o nome dele continua nas nossas almas até a vitória final”, disse à Lusa o general e deputado Samuel Chiwale.

A “independência, a democracia e o exemplo de coragem e patriotismo” constituem os três eixos do legado de Jonas Savimbi para Angola, na perspectiva de Rafael Massanga Savimbi, um dos seus filhos, “um caminho que está a ser trilhado pela nova geração”.

Jonas Savimbi “contribuiu para que Angola fosse independente, fez parte dos três grandes (movimentos de libertação de Angola) e o segundo legado que deixou para Angola é o da democracia”.

“Queiramos ou não, gostemos de Savimbi ou não, mas foi no seu tempo em que a sua organização lutou para a introdução do princípio da democracia em Angola”, frisou.

O “exemplo de patriotismo e coragem” foi para Rafael Massanga Savimbi o terceiro grande contributo do pai para o país: “Jonas Savimbi foi um homem formado na Suíça, mas por amor à sua pátria, com muita coragem ele decidiu dedicar toda a sua vida para o bem da maioria”.

A nova geração, sublinhou, “está a trilhar este caminho, a nova geração de angolanos inspira-se em Jonas Savimbi e até é impressionante porque é, sobretudo, a geração mais nova do que a minha, cuja fonte de inspiração é Jonas Savimbi”.

“E neste quadro todo é fundamental repetir que nós somos todos angolanos, somos todos irmãos e nunca mais partamos para a violência”, defendeu.

Massanga acredita igualmente que se Jonas Savimbi estivesse vivo olharia hoje para o país “com muita tristeza, porque o que se vê hoje em Angola, a injustiça, a falta de oportunidades, o défice em si da democracia, penso que seriam coisas que iriam magoá-lo”. “Porque ele deu a vida toda para que isso fosse efectivo”, salientou.

Angola celebra 20 anos de paz, que se assinala em 4 de Abril próximo, data em que foram assinados os acordos de paz entre o governo do MPLA e UNITA, pouco mais de um mês depois da morte de Savimbi.

Para Alcides Sakala não foi a morte de Jonas Savimbi que contribuiu para a pacificação do país, pois ambas as partes desejavam um acordo: “Não, pensamos que perdemos um combate, mas não perdemos a guerra naquele tempo. Naquela altura, tanto uma como outra parte ansiavam por um acordo, por uma saída para este conflito, Dr. Savimbi morreu em combate, a UNITA continuou, Dr. Savimbi formou quadros que deram continuidade ao seu projecto e ideias”.

“Eu não penso assim (que a morte de Jonas Savimbi pacificou Angola), penso que o que houve foi um constituir de circunstâncias infelizes, porque não se faz paz matando adversários, mais uma vez podia se encontrar um caminho, mas infelizmente foi a circunstância”, comentou Rafael Massanga Savimbi.

“Convém dizer que antes da sua morte, os que estiveram com Jonas Savimbi confirmam e reconfirmam que já mesmo em Dezembro (de 2001), Jonas Savimbi queria declarar um cessar-fogo para dizer que chega (…)”, recordou.

Alcides Sakala, Samuel Chiwale e Rafael Massanga Savimbi acreditam igualmente que a UNITA mantém a sua matriz e cultura organizacional desde a sua fundação em Muangai, adaptando-se, no entanto às novas circunstâncias.

Os políticos acreditam ainda que Adalberto da Costa Júnior, actual presidente do partido, vai liderar a UNITA para a primeira vitória eleitoral em agosto próximo porque “há uma série de indicadores que nos levam a estas conclusões”.

Savimbi ontem, hoje e sempre

Para a UNITA, “é justo afirmar” que o seu líder fundador viveu para ser “um excepcional despertador de consciências, um patriota, um nacionalista e um pan-africanista do mais alto quilate, um visionário perspicaz, um raro revolucionário de extraordinária coragem: intelectual, moral e física”.

“Um verdadeiro líder transformador, carismático e de vanguarda, um generoso distribuidor de saberes, um incansável difusor de convicções e um servo da liberdade para o homem universal”.

Jonas Malheiro Savimbi nasceu em 3 de Agosto de 1934, na localidade de Munhango, província do Bié, e foi morto em combate pelas forças armadas do MPLA a 22 de Fevereiro de 2002.

Muito cedo despertou nele o espírito patriótico-nacionalista que o acompanhou durante toda a sua vida. Formou-se em ciências políticas e jurídicas na Universidade de Lausanne – Suíça, com distinção.

Jonas Malheiro Savimbi, inconformado com a realidade colonial no seu País, ingressa na UPA (União dos Povos de Angola) em Fevereiro de 1961. A sua influência fez-se sentir imediatamente, tendo sido nomeado Secretário-Geral desse Movimento. A acção política de Jonas Savimbi encorajou muitos jovens intelectuais a aderirem àquela organização nacionalista, facto que veio dar um novo ímpeto à UPA.

Em 1962 conseguiu convencer os Dirigentes do PDA (Partido Democrático Angolano) e da UPA a uma fusão de que resultou a FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola). Ainda neste ano, com o seu contributo directo, constituiu-se o GRAE (Governo Revolucionário de Angola no Exílio), primeiro instrumento politico-jurídico nacional opositor do regime colonial e Jonas Malheiro Savimbi desempenhou funções de Ministro dos Negócios Estrangeiros desse Governo.

A sua habilidade diplomática permitiu, tão cedo, o reconhecimento do GRAE pelas instituições regionais e internacionais.

Savimbi participou no dia 25 de Maio de 1963 na criação da OUA (Organização da Unidade Africana) como Presidente da Comissão de todos os Movimentos de Libertação de África, que endereçou um Memorando aos Chefes de Estado Africanos, lido diante da Assembleia Magna da OUA pelo veterano do Quénia, Onginga Ondinga. Esta Comissão era dinamizada por Jonas Savimbi – Presidente, Mário Pinto de Andrade – Secretário e Julius Kianu – Relator.

As divergências de pensamento e método político com a Direcção da UPA quanto à condução da luta levaram Jonas Malheiro Savimbi a abandonar a organização e fundar a União Nacional Para a Independência Total de Angola – UNITA, criando assim mais um espaço político de luta de libertação para dar novo impulso à luta anti-colonial, baseando-se em três princípios fundamentais:

Direcção no interior do País; b) Contar essencialmente com as nossas próprias forças; c) Consciencializar o Povo e uni-lo na luta pelos seus direitos inalienáveis.

Assim a UNITA, sob Presidência de Jonas Malheiro Savimbi é criada aos 13 de Março de 1966 no Muangai, província do Moxico, apresentando aos presentes o seu Projecto Politico baptizado de Projecto do Muangai ou Projecto dos Conjurados.

A 4 de Dezembro de 1966, Jonas Malheiro Savimbi recebe o “baptismo de fogo” no ataque ao posto colonial de Kassamba, comandado directamente por ele.

Mas foi a 25 de Dezembro de 1966 no ataque a Teixeira de Sousa que oficialmente a UNITA sob a liderança do seu Presidente, inicia a Luta Armada de Libertação Nacional. Este ataque deu à UNITA a sua personalidade politica e o seu reconhecimento nacional e internacional.

De 1 a 6 de Julho de 1967, Jonas Malheiro Savimbi é detido na Zâmbia, quando fazia uma digressão no exterior do País para angariar meios para a continuação da luta, devido aos ataques que a UNITA levava a cabo ao longo do Caminho-de-Ferro de Benguela (CFB).

Aprisionado durante 6 dias, Jonas Savimbi, graças à intervenção do Presidente Nasser do Egipto junto do Presidente Kaunda, é exilado no país de Nasser durante nove meses, de onde regressa clandestinamente à Angola, em Julho de 1968.

Savimbi foi o único Dirigente dos Movimentos de Libertação Nacional que se encontrava no interior do País por ocasião do 25 de Abril de 1974.

Por isso, Jonas Savimbi viu-se obrigado a deslocar-se para o exterior do País com vista a procurar uma aproximação com os outros Presidentes dos Movimentos de Libertação para estabelecerem uma plataforma de cooperação em face da realidade político-militar.

Assim, a 25 de Novembro de 1974 em Kinshasa – Zaire, Jonas Savimbi assinou a plataforma de cooperação com Holden Roberto da FNLA.

A 18 de Dezembro de 1974 assinou a plataforma de cooperação com António Agostinho Neto do MPLA, no Luso – Moxico. De recordar que as conversações com o Presidente Neto se iniciaram em Dar es Salaam, capital da Tanzânia em Novembro do mesmo ano e no Luso assinou-se a plataforma.

Jonas Savimbi promoveu a Conferencia de Mombaça no Quénia em que participaram os Lideres dos três Movimentos de Libertação, onde concordaram estabelecer uma plataforma de entendimento e cooperação criando condições conducentes à negociação com a entidade colonizadora, para a Independência de Angola. Esta Conferência ocorreu de 3 a 5 de Janeiro de 1975.

Por ocasião das discussões dos acordos de Alvor (Portugal) Jonas Savimbi apresentou o texto onde defendia a multirracialidade de Angola e enriqueceu, também, os princípios referentes às eleições gerais.

Jonas Malheiro Savimbi foi signatário dos Acordos de Alvor a 15 de Janeiro de 1975 juntamente com Holden Roberto e Agostinho Neto e os seus Movimentos (FNLA, MPLA e UNITA) reconhecidos como os únicos representantes do Povo Angolano.

Os Acordos de Alvor eram o único instrumento político-juridico de transição do poder do regime colonial português para os angolanos, representados pelos três Movimentos de Libertação. Esta transição passaria por eleições livres em Outubro de 1975 e o Governo saído das eleições proclamaria a 11 de Novembro de 1975, em nome de todo Povo Angolano, a Independência do País.

Muito cedo o MPLA iniciou a inviabilização da aplicação dos Acordos de Alvor, excluindo do processo a FNLA e a UNITA.

Em face desse clima de violação dos Acordos, Jonas Savimbi, numa tentativa de salvá-los, promoveu a 16 de Junho de 1975 a cimeira de Nakuru (Quénia) entre os Dirigentes dos três Movimentos para se restabelecer a Paz no País antes da data acordada para a Independência.

Do ponto de vista da UNITA, o MPLA violou totalmente os Acordos de Alvor e autoproclamou-se como o único representante do Povo Angolano e adjectivou os outros Movimentos de inimigos, defendendo por isso nenhum palmo de terra para esses inimigos em Angola.

Assim, a 11 de Novembro de 1975 Agostinho Neto proclama a Independência de Angola em nome do Comité Central do MPLA e não do Povo Angolano, diz a UNITA.

Perante esta exclusão, acrescida a máxima de que para o inimigo (UNITA) nem um palmo de terra, Jonas Malheiro Savimbi à frente da UNITA apela à uma Resistência Popular Generalizada contra o regime monopartidário do MPLA, “apoiado pelo imperialismo russo-cubano”.

Assim, durante 16 anos, Jonas Malheiro Savimbi dirigiu a Resistência contra o expansionismo russo-cubano e o mono-partidarismo, tendo angariado apoios e simpatias interna e externamente.

Em função dessa luta foi classificado pelo Ocidente como um estratega político-militar de craveira internacional, bem como – como lhe chamou o presidente Ronald Reagan dos EUA – “combatente pela liberdade”.

A 31 de Maio de 1991, Jonas Savimbi assinou os Acordos de Bicesse/Portugal com Eduardo dos Santos, acordos que puseram fim à República Popular de Angola, levando o País às primeiras eleições gerais em Setembro de 1992 que, contudo, foram classificadas pela oposição de fraudulentas e não credíveis, reabrindo assim o clima de instabilidade.

A 16 de Outubro de 1992, Jonas Savimbi, em nome da UNITA aceita os resultados das eleições para evitar o impasse e o regresso a guerra.

Mas como as “maquinações, segundo os documentos internos da UNITA, eram no sentido de voltar a impor o cenário de 1975/76, o MPLA pôs em marcha a sua estratégia de genocídio politico-tribal, massacrando dirigentes e quadros, assaltando e espoliando todo o património da UNITA”

Mesmo diante deste clima, Jonas Savimbi procurou vias do diálogo para solucionar o conflito pós-eleitoral, protagonizando variadíssimas iniciativas diplomáticas em prol da paz.

A carreira de Jonas Savimbi foi fundamentalmente de um cidadão sensível aos problemas do Povo; de um empenho total as causas profundas e legítimas dos angolanos; de um condutor de homens cujo pensamento e acção determinaram a evolução do processo de Libertação do Povo de Angola e de África Austral, “tornando-o num dos patriotas mais vibrantes e empreendedores do fim do Século XX”.

Jonas Malheiro Savimbi tinha uma visão clara e convicta da dinâmica da sociedade e da necessidade de se ajustar a prática política à evolução inevitável da história.

Foi ele, o único dirigente nacionalista angolano que circunscreveu nos ideais do seu Movimento, aquando da sua fundação em 1966, a democracia assegurada pelo voto do povo através de vários partidos políticos. Impregnado deste valor, Jonas Savimbi, lutou com ele contra o colonialismo e o exclusivismo do sistema monopartidário.

Folha 8 com Lusa