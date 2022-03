O “RECADO” EUROPEU A ANGOLA

Desde o início da guerra de Putin contra a Ucrânia, várias questões importantes estão sendo obscurecidas pela cobertura da mídia desta guerra que ocorre no coração da Europa.

Por Osvaldo Franque Buela (*)

No dia 16 deste mês, durante uma visita à região da Córsega, o Ministro do Interior francês considerou a autonomia da Córsega num momento crucial quando nos encontramos a poucos dias da primeira volta das ‘eleições presidenciais’.

Por outro lado, a Espanha, desde então chantageada pelas ondas migratórias do Reino de Marrocos, mudou de opinião e subscreve agora a proposta de autonomia que Marrocos oferece ao território de Western Sarah.

Entre o que emerge das duas entidades políticas no seio desta Europa dos direitos humanos, o nosso espanto é tanto maior quanto nos perguntamos o que pode ser vislumbrado pela Europa, no caso específico de Cabinda com Angola, quando conhecemos a mestria que a Espanha faz do dossier catalão, por um lado, e, por outro, da sua longa neutralidade política há muito observada no dossier saraui.

Se a França solta o lastro no arquivo político da Córsega e vislumbra uma solução de autonomia política, temos razões para acreditar que Angola é chamada a resolver o problema de Cabinda por obrigação e dignidade humana, no momento da guerra na Ucrânia acaba de abrir um novo capítulo sobre as relações internacionais e a intangibilidade das fronteiras, em relação às reivindicações dos povos e territórios para escolher o seu próprio destino.

Deste ponto de vista, Angola não terá mais motivos para continuar a colonizar Cabinda, nem os Cabindenses de se limitarem às suas reivindicações nacionalistas radicais, num mundo doravante aberto a negociações, ainda que a ONU se torne apenas um barril vazio a servir de razão para os interesses das superpotências .

O regime angolano do MPLA que está em vias de assassinar as pequenas conquistas da nascente democracia de um país que há muito sofre com uma longa guerra civil não sobreviverá às pressões políticas internacionais à medida que os prazos eleitorais se aproximam, e especialmente o seu posicionamento ao lado da Rússia de Putin , visto do lado da guerra na Ucrânia.

A mordaça que progressivamente aperta o pescoço do regime angolano, em termos económicos e os seus fiascos políticos na boa governação, bem como na instrumentalização da justiça e no confisco do processo eleitoral, é cada vez mais visível ainda que os marimbondos insistam em não o ver, o MPLA puxou com tanta força a corda que corre o risco de se partir de repente e ninguém quer ver o país cair num ciclo inútil de violência pós-eleitoral.

Entre a pressão internacional que surgirá do fim ou não da guerra na Ucrânia, e a fraude eleitoral por um suposto cancelamento do Congresso da UNITA, João Lourenço terá de fazer a opção política de salvar Angola afastando-se dos obscuros objectivos do MPLA, caso contrário, mergulhar o país na incerteza por uma vitória fraudulenta nas próximas eleições, sem ter conseguido resolver o processo de Cabinda.

Como a França acaba de optar pela autonomia para a Córsega, e a Espanha pela autonomia para a região de Sarah, estas duas posições políticas assumidas por dois grandes países europeus deixam que escolha ao MPLA na solução do conflito de Cabinda?

Quanto a Portugal, conhecemos as duas posições que defendeu antes e depois da independência do Kosovo e de Timor-Leste, mas a história acaba sempre por triunfar sobre os interesses políticos e económicos.

(*) Activista e refugiado político na França

