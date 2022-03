EFEITOS DA GUERRA NA UCRÂNIA EM ÁFRICA

“Podemos continuar como de costume, fingindo que nada mudou na cena internacional, após a criminosa invasão russa da Ucrânia, ou podemos passar da mera condenação verbal para actos concretos na próxima Assembleia Parlamentar Paritária entre África, Caraíbas, Estados do Pacífico e a União Europeia.

Por Carlos Zorrinho (*)

Quer queiramos quer não, a próxima Assembleia ACP-UE, que se inicia em Estrasburgo na sexta-feira 1 de Abril, enfrentará um dilema crucial: se vamos transformar o multilateralismo num mero exercício dialéctico, deixando as decisões cruciais para as relações de poder entre Estados, ou, pelo contrário, fazer da cooperação multilateral – que não significa pensamento comum, mas sim valores e objectivos partilhados – o centro de decisão central da cena internacional.

As imagens chocantes vindas da Ucrânia, juntamente com as da Síria, Afeganistão ou África, reforçaram a nossa crença no multilateralismo como o único caminho a seguir. Multilateralismo sim, mas um multilateralismo concreto e igualmente benéfico.

Na Assembleia Geral da ONU, muitos países africanos recusaram-se a pronunciar-se contra a invasão russa da Ucrânia, temendo provavelmente perder a assistência em termos de segurança e defesa assegurada pelo Grupo Wagner liderado pela Rússia ou os investimentos financeiros e infra-estruturais provenientes da China.

No entanto, o continente africano já está a sentir amargamente os efeitos da guerra na Ucrânia, através do aumento dos preços dos alimentos e da energia. No Egipto, o preço do pão não subsidiado subiu 25% ou mesmo 50% em algumas padarias desde o final de Fevereiro. No Mali, o custo do óleo de cozinha está a subir em flecha. Na África do Sul, o governo está a considerar a possibilidade de limitar os preços da gasolina e racionar a quantidade de combustível vendido aos automobilistas.

Um multilateralismo concreto e igualmente benéfico deveria ser o caminho a seguir para a Europa e para os países africanos, das Caraíbas e do Pacífico reagirem imediatamente em caso de necessidade de apoio, mas também para se libertarem da chantagem financeira, de segurança ou alimentar a curto prazo.

É fundamental reforçar o papel geopolítico da Assembleia Parlamentar Paritária ACP-UE como “rede de segurança” juntamente com o seu papel de negociação em relação aos outros atores na cena mundial. Por isso mesmo, consideramos que a assinatura do Acordo Pós-Cotonu e a sua rápida entrada em vigor se tornaram ainda mais urgentes. Uma nova extensão do Acordo de Cotonu será um sinal muito negativo que as partes, e em particular a UE, não estão em condições de dar neste momento histórico.

A entrada em vigor do Acordo permitirá um quadro mais fácil, com iniciativas e instrumentos-chave para a sua implementação, nomeadamente com a Europa Global e a Europa Gateway, bem como a Estratégia UE/UA.

A dimensão parlamentar da Parceria ACP-UE, reforçada no Acordo Pós-Cotonu através da criação da segunda maior assembleia parlamentar multilateral do mundo (depois das Nações Unidas) e de três assembleias regionais, é um trunfo para que a parceria crie laços mais fortes com a sociedade civil e represente a diversidade dos povos e países que dela fazem parte.

Repetimos muitas vezes que a Europa e a África são continentes unidos pela sua história, diversidade, proximidade e o valor do multilateralismo. A transformação de uma relação doador-beneficiário numa parceria madura de iguais exigirá novas formas de relações. Este laço histórico precisa, contudo, de ser estratégico, pragmático e eficaz se quisermos evitar que outros atores, como a Rússia ou a China, motivados por abordagens e valores questionáveis, preencham as lacunas que deixamos bem abertas.

Uma parceria ACP-UE amadurecida, entre iguais, pode ser o mecanismo adequado para reforçar uma estratégia robusta baseada em torno de objectivos fortes, claros e partilhados. Pode contribuir para o crescimento e o desenvolvimento sustentável, para a luta contra a desigualdade e a pobreza, e melhorar a qualidade de vida dos seus povos. A luta comum contra a Covid-19 deve ser um dos primeiros testes desta nova parceria, necessitamos de ajudar os países africanos a desenvolver as infra-estruturas para fornecer vacinas. Pode ainda contribuir para dirimir diferenças e interesses em conflito, especialmente em torno de políticas eficazes para a gestão legal da migração e da necessidade de segurança e de um legítimo poder soberano de defesa.

Não há dúvida de que, a longo prazo, a solução mais benéfica para ambas as partes reside no espírito e nos objectivos mutuamente vantajosos do Acordo Pós-Cotonou. O multilateralismo é o caminho a seguir. A guerra na Ucrânia é apenas mais uma prova dos riscos, quando não é essa a escolha.”

(*) Co-Presidente da Assembleia Parlamentar Paritária África, Caraíbas e Pacífico – União Europeia.

Título da responsabilidade do Folha 8

Nota. Todos os artigos de opinião responsabilizam apenas e só o seu autor, não vinculando o Folha 8.