DO “BOWLING” DO MPLA AO “BULLYNG” DE PUTIN

Manuel Rui Monteiro, poeta capataz dos fuzilamentos do 27 de Maio de 1977, é um dos maiores peritos do MPLA. No Jornal de Angola escreveu que que, numa escola internacional em Portugal, miúdos russos começaram a ser vítimas de “bowling”.

“Bowling” é uma modalidade desportiva. Os miúdos russos poderão estar a ser vítimas de “Bullying” (comportamento agressivo repetido com o objectivo de causar desconforto emocional, psicológico). Seja como for, o texto de Manuel Rui Monteiro merece ser republicado tal a enciclopédia de disparates. É isso que agora fazemos, ipsis verbis, mantendo o seu… “bowling”:

«Um jornalista e intelectual moscovita do contra sentiu-se perseguido pela bófia filha da KGB da antiga sóvias. Batia bem a pópia de sua majestade.

Esquematizou com ingleses vivendo em Moscovo, conseguiu um visto na embaixada e a garantia de lhe atribuírem estatuto de refugiado político. Ainda kinguilou uns rublos para libras e vai daí respirou fininho quando o avião descolou. Ia chegar a Londres numa quinta-feira à noite, já lhe haviam indicado o sitio para dormir, comeria uns cacussos com ketchup e nada de ir a restaurantes russos, pois fora avisado que por lá andava bofaria.

Mesmo dentro do avião ainda se sentia perseguido e só quando saiu do aeroporto começou a respirar fundo. Apanhou impressos do euromilhões. Comeu e bebeu uísque sobriamente. Preencheu um impresso àtoa pois não entendia nada de futebol. Domingo, viu pela televisão, tomou nota da chave, conferiu. Não queria acreditar. Passou a noite a virar-se na cama. Dia seguinte, a notícia nos jornais, um totalista super milionário. Foi primeiro tratar do estatuto de refugiado político e num instante tinha o documento. Depois foi receber o prémio. Fez aplicações, comprou um grande e famoso restaurante chinês, um edifício de apartamentos, quatro táxis, uma clínica e colocou em bancos várias contas bancárias.

Telefonou a um amigo inglês que deixara em Moscovo: “Diz como devo fazer aqui e tu depois metes-me a mulher e filhos num avião em primeira classe para cá. Para ti, onde queres que deposite aqui dez mil libras. Sou o totalista.”

O muadiê já estava em palacete próprio com empregadame fardado, criadas de preto, gola bordada e toca branca.

Estava a comer de pauzinhos, entraram uns homens de chapéu e gabardine. “Tem de sair imediatamente do país. Todos os seus bens vão ser confiscados, seu oligarca de Putin…mas o quê? Vejam este papel, sou refugiada político, vim a fugir de Putin. Levante-se e ponha-se a andar para a Rússia. E o avião? Qual avião, vá a pé.”

Isto é ficção mas a realidade é pior do que isto. Um milionário russo comprou o Chelsea. Foi campeão inglês. Depois o Chelsea jogou a final com o Palmeiras do Brasil. O Chelsea foi campeão do mundo. Ramon Abramovich quase foi elevado a Deus. E de um dia para o outro passou a oligarca russo. Ele ainda passou os seus direitos à fundação do clube e doou o dinheiro para as vitimas da guerra que começou a passar vinte e quatro sobre vinte e quatro nas TÊ VÊS morte.

Todos os milionários russos, com prédios, contas bancárias, jatinhos e iates foram desapropriados. Pagavam impostos. Davam dinheiro a ganhar a muita gente. Os gerentes dos bancos faziam-lhes vénias e…de repente eram oligarcas fora. Também o Estado russo ficou sem o dinheiro das suas contas no exterior. A escalada de sanções e o maniqueísmo das televisões quase unipolarizaram o mundo.

As coisas rolaram com o povo russo a opor-se à guerra e a sofrer prisões. Depois da crise da pandemia, depois da crise económica (que vai aumentar) vinha a peste russa. Uma perseguição a todo aquele com nome terminado em “vich.” Numa escola internacional no Porto, em Portugal, os miúdos russos começaram a ser vitimas de bowling. Em Dublin, um camião grande, atirou-se para cima da Embaixada russa.

É bom observar os países da abstenção no painel da ONU. Organização antidemocrática. A Rússia era ré. E vetou! Onde é que já se viu o réu opor-se à sentença? Agora a organização que manda no mundo é a OTAN. O mundo está comandado pela morte. O ocidente podia ter falado com Putin, olhe não invada porque se invadir teremos de aplicar sanções. Também a ideia da Ucrânia entrar na União Europeia seria sempre bizarro, tão bizarro como a Itália, no passado, entrar no pacto de Varsóvia. A Ucrânia é uma zona tampão. A OTAN não está na guerra mas está quando começou a transformar a Ucrânia num imenso arsenal, num paiol, mais os drones, mais as forças dedissuasão colocadas nos outros países do leste europeu.

Se Putin é doído é preciso que nas equipes médicas dos políticos passem a incluir um psiquiatra. Os russos estão a ser perseguidos, o povo russo, quase como Hitler fez aos judeus. O mundo está a mudar para pior e fazer de conta que a guerra não polui e até a Alemanha que depois da reunificação se assumiu como não armamentista vai agora armar-se.

Nos écrans vemos a despesa com toneladas de repórteres e comentadores. Mas até que enfim a preocupação com os refugiados. Coitados dos africanos que fogem das guerras em barcos de borracha…pode ser que agora…

A manipulação é entre o horroroso da destruição, o heroísmo, a nostalgia e o movimento para retirar os velhos, mulheres e crianças que fogem para a “liberdade”…até a montagens como a da senhora bem vestida, levando a criança pela mão esquerda e com uma AK atiracolo no ombro esquerdo de cano para baixo. Ridículo. Era melhor andar sem arma para passar com a filha. E os repórteres incitam “porque nunca se viu disto”… é a democracia…e no Vietname? E no Iraque?

Estou a escrever isto na terça-feira e quando esta crónica sair já terão havido alterações. Registo, entretanto, as palavras do Presidente Zelenzky quando falou para Putin não mande a sua juventude para a morte obrigatória. Deixe-os estudar. Deixaram família, namoradas, para virem morrer e matar um povo irmão. E qual tribunal mais? Quem vai julgar Putin é o povo russo. O mesmo que empurrou Hitler.

Mas o que é que o Bolshoi tem a ver com isto? Os artistas. Os desportistas russos vão ser penalizados porquê?

Sanções à Rússia mas o petróleo e o gaz? E a coerência da hipótese de comprarem petróleo à Venezuela? Vamos esperar pelas pontas soltas… »