AULP DEBATE GLOBALIZAÇÃO E SAÚDE

A AULP, uma ONG internacional que promove há mais de três décadas a cooperação multilateral entre as universidades dos países de língua e expressão portuguesa, traz este ano para Coimbra o seu XXXI Encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP), de 12 a 14 de Julho, com a temática central Globalização e Saúde.

Uma comunidade internacional formada por mais de 130 instituições de ensino superior envolvidas na formação universitária do espaço lusófono, estará reunida este ano em Portugal, na Universidade de Coimbra, para debater os desafios e os rumos da saúde no contexto da globalização.

A comunidade académica da AULP é constituída por Universidades, Institutos Politécnicos de Ensino Superior e instituições de investigação de nove países: Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Macau (RAEM). Todos presentes neste encontro em Coimbra para reforçar as acções multilaterais entre países de expressão e língua portuguesa.

Em 2022, é a Universidade de Coimbra que acolhe este evento, que anualmente se realiza num dos países da comunidade universitária lusófona. O Encontro da AULP tem como missão facilitar a comunicação e promover acções conjuntas entre os seus membros e as demais entidades de ensino interessadas em participar no evento, multiplicando os esforços para a investigação, o intercâmbio de alunos e professores, em prol do desenvolvimento colectivo do ensino e da língua portuguesa no mundo.

No âmbito das suas actividades, a Associação das Universidades de Língua Portuguesa tem fortalecido a dinamização da sua rede de universidades de língua portuguesa de forma a valorizar as diversas culturas, aproximar as dinâmicas científicas, multiplicar os intercâmbios nos domínios do ensino e da investigação científica, bem como consolidar as parcerias e ampliar o papel da língua portuguesa no mundo.