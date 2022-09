ASSIM SE VÊ A FORÇA DO MPLA/PS

O MPLA pertence à Internacional Socialista (IS). O português PS também. Os socialistas portugueses, mau grado uma ou outra voz discordante, continuam na posição em que mais gostam de estar e que, aliás, parece estar no seu ADN: de cócoras perante as ditaduras ricas de África, neste caso perante o dono de Angola.

E assim sendo, não se cansa de elogiar o MPLA, mesmo sabendo que o regime está no topo dos mais corruptos e violadores dos direitos humanos (ou será por isso mesmo?), entre outras “qualidades”, atribuindo-lhe os méritos de uma não só boa como exemplar governação. E se o PS o diz…

Não fosse o drama do Povo e até seria uma anedota simpática. Não deixa, contudo, de ser uma eficiente operação de branqueamento.

“A Internacional Socialista segue com muita atenção e satisfação os progressos de Angola e reconhece que os avanços são reflexos da boa governação do partido no poder”, já dizia em Março de 2017 o então secretário do bureau político do Comité Central do MPLA para as relações internacionais, Julião Mateus Paulo “Dino Matrosse”, adiantando que a organização estava muito satisfeita com o trabalho do MPLA de uma forma geral.

O também, na altura, secretário-geral do MPLA, referiu, entretanto, que os membros da Internacional Socialista destacaram positivamente a organização e estruturação do seu partido, o que o anima a continuar a trabalhar com a mesma determinação e fortalecer-se cada vez mais. O que significa trabalhar para os (seus) poucos que têm milhões, esquecendo os milhões que têm pouco ou… nada e que, é claro, não são angolanos… propriamente ditos.

A Internacional Socialista foi fundada em 1951. Está sediada em Londres, Inglaterra, congrega 168 partidos social-democratas, socialistas e trabalhistas, ex-marxistas-leninistas, autocráticos, ditatoriais e similares desde que estejam no poder e tenham riquezas substanciais, pouco importando que sejam roubadas ao Povo. Cerca de 60 dos seus filiados estão no Governo dos seus países.

No regime político português, o MPLA colhe apoios na (quase) totalidade do espectro partidário. Desde o Partido Comunista, de quem recebeu o poder aquando da independência, à ex-maioria governamental, social-democrata e democrata cristã. Está ainda fortemente irmanado com o Partido Socialista, seu parceiro na Internacional Socialista, bajulador de primeira linha e invertebrado há longos anos mas que, mesmo assim, tem a maioria absoluta.

Recorde-se que, por exemplo, José Eduardo dos Santos, também à época líder do MPLA, foi recebido há poucos anos com honras militares no Palácio do Eliseu, em Paris, pelo homólogo francês e camarada na Internacional Socialista, François Hollande.

A visita, doze anos depois do caso “Angolagate”, relançou a cooperação socialista na estratégia de limpeza de imagem e de branqueamento de um regime politicamente moribundo mas economicamente pujante.

François Hollande e o seu Partido Socialista estavam apenas interessados que as petrolíferas francesas, entre outras empresas, regressassem rapidamente e em força a Angola, do que em se preocupar com os valores éticos em que se baseia a própria França. Paris achava, à luz desses valores éticos e apesar de ter engavetado o socialismo, que Eduardo dos Santos era uma besta. Mas quando olhava para a economia, substituía a palavra besta por bestial. Hoje com João Lourenço passa-se o mesmo.

Só por mero desconhecimento dos elogios da IS ao MPLA é que a organização não-governamental Corruption Watch condenou a decisão da Suíça de não reabrir o caso “Angolagate”, uma decisão que punha em causa a vontade das autoridades suíças de acabar com o crime financeiro.

“Obviamente, tanto nós, Corruption Watch, no Reino Unido, como a Associação Mãos Livres, em Angola, estamos extremamente desapontados e surpresos perante esta decisão”, disse na altura o seu director, Andrew Feinstein.

Recorde-se que, em Abril de 2013, um relatório intitulado “O acordo corrupto de dívida Angola-Rússia” serviu de base a uma denúncia penal, depois descartada pelo Ministério Público suíço, que considerava que esta denúncia [de cidadãos angolanos e da Corruption Watch] não apresentava nenhum elemento novo que justifique uma reabertura do procedimento”.

A razão foi, contudo, outra. Tudo se deveu ao facto de o caso criar uma série de dificuldades em relação a informações adicionais sobre correntes de dinheiro que podiam estar (como mais tarde se confirmou) ligadas à corrupção através de contas bancárias suíças.

Apesar de o Ministério Público suíço alegar a inexistência de novos elementos que justificassem a reabertura do processo, a Corruption Watch garantia que foram apresentadas questões que não estavam disponíveis na altura dos mais recentes procedimentos penais do Ministério Público de Genebra, em 2010.

Aliás, um dos protagonistas do “Angolagate” terá aberto contas bancárias em Chipre, através das quais fez elevadas transferências de dinheiro, desconhecidas tanto pelo tribunal de Genebra como pelos seus próprios parceiros de negócio, que o terão processado duas vezes fora da Suíça.

Relembre-se que, por exemplo, o partido fundado por Hosni Mubarak no Egipto, durante décadas no poder, estava integrado na Internacional Socialista, sendo por isso, como já em 2011 lembrava o especialista angolano Eugénio Costa Almeida, “interessante ver como muitos partidos ditos democráticos, mas com práticas bem autocratas e ditatoriais e no poder há muitos anos, alguns há mesmo mais de vinte anos, são aliados ou associados da Internacional Socialista.”

Angola é uma ditadura? Formalmente não, de facto sim. Mas o que é que isso importa à Internacional Socialista no geral e ao Partido Socialista de Portugal, em particular? A esta organização – como à CPLP, à UA, à ONU – só interessa saber se tem petróleo. Se tem, e tem muito, coisas menores como os direitos humanos, a democracia, a liberdade, a cidadania, a justiça social são mesmo isso – menores.

Na altura, “Dino Matrosse” bem poderia perguntar: Se a Tunísia, tal como a Argélia, o Egipto, a Líbia, a Venezuela ou a China, podem ser os grandes parceiros do socialismo, mesmo que os seus líderes sejam hoje bestiais e amanhã umas bestas, por que carga de chuva não se poderá dar o mesmo estatuto a Angola e ao MPLA?

Como diz o MPLA, seja pela boca dos seus dirigentes ou através dos sipaios espalhados pelos areópagos de Luanda e Lisboa, ninguém dava crédito – na altura – a partidos como o português Bloco de Esquerda que, entre outras coisas, acusou – recorde-se – o Governo de Passos Coelho de admirar “tiranos” e de se remeter a “silêncios” em matéria de política externa.