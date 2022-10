APOSTA NAS PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS

O instituto angolano de apoio às pequenas empresas anunciou hoje que tem certificadas 35.818 empresas no país, considerando que, apesar do financiamento para a dinamização da economia real “estar a acontecer, são necessárias mais opções de financiamento”.

Segundo o presidente do conselho de administração do Instituto Nacional de Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas (INAPEM), João Nkosi, no âmbito do Projecto de Apoio ao Crédito (PAC) reestruturado cerca de 2.037 empresas tiveram apoio quanto à conformação do crédito.

“Deste número de empresas, 1.705 projectos foram aprovados, 994 projectos foram já financiados e os restantes em fase de análise para a posterior aprovação e financiamento”, disse.

O sector da agricultura lidera os projectos constituídos para o PAC, seguido do comércio e distribuição e as pescas.

Para João Nkosi, que falava na cerimónia de apresentação do segmento de financiamento às pequenas e médias empresas (PME) elaborado pela Bolsa de Dívida e Valores de Angola (Bodiva), no âmbito das acções do PAC o financiamento para a dinamização da economia real “está a acontecer”.

“Porém, é necessário o surgimento de mais opções de financiamento para as empresas, como esta modalidade que estamos aqui a testemunhar”, frisou.

Quanto à modalidade de financiamento das PME via Bodiva, salientou o responsável, o INAPEM “pode afirmar categoricamente que o país tem pequenas e médias empresas para beneficiarem desse mecanismo, por exemplo algumas ‘startups’ que já deram provas de que são capazes”.

Sobre as acções do INAPEM, o seu presidente referiu que a instituição disponibiliza vários serviços para facilitar o acesso ao mercado interno, nomeadamente consultoria e assistência técnica, formulação da actividade económica, acesso ao financiamento, captação e fomento empresarial, certificação e feito em Angola.

No domínio da consultoria e assistência técnica, destacou, só em 2022 o INAPEM assistiu 2.037 empresas, formalizou a actividade de 246 mil empresas e concorreu para a aprovação 1.705 projectos para acesso de financiamento, dos quais 994 desembolsados.

João Nkosi realçou também que o número de empresas certificadas no INAPEM “podem constituir de base necessária” para que se possa “prestar o apoio necessário a esses segmentos, no que concerne à inclusão financeira e aos serviços de auditoria”.

O INAPEM é o órgão da administração indirecta do Estado, criado ao abrigo da Lei nº 251/18 de 12 de Novembro, como uma entidade de direito público, dotada de personalidade jurídica, capacidades de autonomia administrativa e financeira, cuja finalidade é advogar o empreendedorismo, bem como, proceder o acompanhamento do desenvolvimento do empresariado nacional.

No âmbito das suas atribuições, o INAPEM, por definição vocacional, é a entidade encarregue de dinamizar as iniciativas empreendedoras que cimentem a actividade económica do País por meio dos pequenos produtores, dotando-os de ferramentas legais, materiais e financeiras como modo de garantir a sua funcionalidade e, consequentemente, gerar empregos e riqueza.

Há 30 anos, isto é, desde 1992, o INAPEM tem sido um instrumento de solução do Governo no apoio às MPMEs, tendo como suporte a nºLei 30/11 de 13 de Setembro de 2011 – que contempla um conjunto de benefícios concorrentes para o fomento do ecossistema das MPMEs.

Neste contexto, o INAPEM entende que às MPMEs devem servir como um vector que desempenhe um papel essencial no empoderamento de uma classe empresarial privada, que se quer, por um lado, cada vez mais competitiva e, por outro, firmemente comprometida no aumento da produção nacional.

O Departamento de Formalização da Actividade Económica do INAPEM é um serviço encarregue em promover acções que visam consolidar e formalizar os negócios de pequena dimensão dentro do sector formal da economia.

Os objectivos são facilitar o acesso ao crédito às Micro-Empresas, propor acções que visam estimular e fortalecer o empreendedorismo, propor e garantir as acções de formação para a criação e gestão de pequenos negócios, assegurar o financiamento a empreendedores de pequenos negócios que se candidatam à inserção na economia e fomentar o desenvolvimento de projectos tipo de micro empreendimentos.

Considerem-se ainda o desenvolvimento de iniciativas de fomento e promoção do sector empresarial privado, que visem propor medidas concretas para eliminar os obstáculos ao desenvolvimento das empresas, especialmente às MPMEs, estabelecer mecanismos de complementaridade entre as MPMEs e as grandes empresas, e fomentar alianças e estruturas mistas público/privadas para difundir a inovação.

Em matéria de capacitação empresarial, temos o desenvolvimento de iniciativas de capacitação das MPMEs direccionadas aos gestores, donos de empresas, líderes de cooperativas, jovens e mulheres empreendedoras, com o objectivo de fortalecer as competências de gestão e fomentar uma cultura empresarial vais voltada para a profissionalização da gestão, cumprimentos dos modelos de prestação de contas ao Estado, adopção de modelos de gestão e das boas práticas.

O INAPEM promove interacções frequentes entre as MPMEs, através de eventos corporativos (workshop, palestras, seminários e outros), com vista a criar sinergias que possam resultar em trocas de experiência que agreguem mais conhecimento, e igualmente possam gerar novas oportunidades de negócio.

Entre as suas principais Iniciativas estão:

PREI – Programa de Reconversão da Economia Informal, desenhado pelo Governo, no âmbito do Plano de Desenvolvimento Nacional (PDN) 2018-2022, para promover a Transição de Economia Informal a Economia Formal no país.

Projecto ENVOLVER – Projecto do PRODESI, que visa incentivar e alargar o acesso das Micro Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) aos serviços financeiros, através da formação interna, do aumento da literacia financeira e da capacitação de todos os actores envolvidos, nomeadamente MPMEs, bancos comerciais, comunidade judicial, entre outros. Tem como objectivo contribuir para um crescimento económico diversificado, sustentável e inclusivo.

AgroPRODESI – Projecto do PRODESI, que visa fortalecer a agricultura familiar e tem como objectivos promover a capacitação dos actores da cadeia de valor com capacidades técnicas e de gestão que permitam desenvolver cadeias de valor agrícolas e alimentares inclusivas, eficientes e sustentáveis.

Crescer Digital (Parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD), formação em Metodologia Digital, cujo objectivo é o fortalecimento empresarial digital.

Capacitação Fiscal e Cidadania (Parceria com a Administração Geral Tributária – AGT), formação em matéria fiscal que visa promover o aumento da literacia financeira no seio das MPMEs de todo país, com particular incidência nos gestores de MPMEs, de cooperativas, mulheres e jovens empreendedores.

Mais Cidadania (Parceria com o Instituto Angolano da Juventude “IAJ”), formação em orientação Económica dirigida aos jovens, que tem como principal objectivo orientar os jovens na criação de negócios.

Plataforma Nosso Saber. Plataforma Digital disponibilizada para aulas virtuais sobre os cursos oferecidos pelo INAPEM.

A estratégia do INAPEM é criar vantagens para desenvolver competências que permitam criar e/ou gerir o seu próprio negócio; Desenvolver uma mentalidade empreendedora; Fortalecer técnicas de negociação e de como aumentar o volume de vendas; Análise correcta sobre como, quando e onde investir e Vantagem competitiva.

Folha 8 com Lusa